‘‘たったひとつの成分との出会いが、あなたの髪のすべてを変えることがある’’　をコンセプトに、洗い流さないヘアトリートメント「ERUCALA」が新しく誕生します。

香栄化学株式会社

‘‘たったひとつの成分との出会いが、あなたの髪のすべてを変えることがある’’

“熱を味方につける”。

それを本当の意味で叶えることができたなら、

毎日のドライヤーもヘアアイロンも、髪へのダメージを気にすることなく、むしろ髪をいたわるステップになるのでは?

そんな想いからわたしたちがたどり着いた成分こそが、エルカラクトン。

熱によって髪内部のたんぱく質をサポートする成分がキューティクルを補修し、パサつきやハリつやのなさ、うねり、切れ毛や枝毛のすべてにアプローチします。

傷んだ髪を毛先までエナジャイズしてスタイリングの仕上がりさえも変えるその力を、

ジェンダーレスに使えるローションとオイルに託して。

大人のヘアケアのベストアンサーがここに。

WHAT'S ERUCALACTONE?

-エルカラクトンって、どんな成分?-

菜種をはじめとする植物由来の複合成分。

健康な髪に存在して毛先まで油分を運ぶ役割を果たす「18-MEA」とよく似た構造で、

熱を加えることにより、髪のダメージ部分に結合。

シャンプーしても髪に留まりやすく、うるおいや自然なつやめき、

しなやかな手触りをもたらすよう働きかける。

【ERUCALA FULFILL REPAIR LOTION/OIL 共通商品特徴】

1.エルカラクトンを高濃度20%で配合

毛先まであふれるような潤い、自然なまとまりと艶、ハリ・コシをUPしました。

熱を与えることでさらに髪に吸着し、持続的なケアとダメージを修復します。

2.デイリーケア・アンチエイジングに

肌にも化粧水と乳液を使うように髪にもローションとオイルのダブル使いで髪本来が持っている成分を取り戻すように、優れた相乗効果を発揮します。

3.フレグランスフリーなローションとナチュラルで柔らかな香りのオイル

重ねづけしても濁らない絶妙なバランスに。他の製品と合わせても使用しやすくしました。

4.シルキーな仕上がりを連想させる優しくスタイリッシュなボトル

手触り、艶やかさを表した透け感のある容器に、新たに化粧箱もつきます。

【ERUCALA FULFILL REPAIR LOTION】

エルカラ フルフィル リペアローション120ML

\3,960 TAX IN

(洗い流さないヘアトリートメント)

軟毛やボリュームのない髪にはふわりと自然な弾力感を、ゴワつく髪に

はまとまりをもたらすエイジングケア※ローション

ケラチンやコラーゲンのコンディションを整えるとも言われている天然保湿因子、

健やかな髪に導くうえで欠かせないビタミンB群の一種・ビオチンを配合。

ノンシリコンで年齢を重ねてハリやコシがなくなった髪にも重さを残さず、

自然なボリューム感を呼び覚ますローションは、寝ぐせ直しやブローの際にもおすすめ。

肌に化粧水と乳液を使うように、髪にもローションとオイルの両方を使えば、

さらなるうるおいの持続力やなめらかな手触りが期待できます。

FRAGRANCE FREE

後に使うオイルやスタイリング剤、香水の匂いを邪魔しないよう、あえての無香料に。

小さなお子様やペットと同じ空間で香りをつけるのが気になる方も使えます。

HOW TO USE

乾いた髪にもタオルドライ後の濡れた髪にもご使用いただけます。

よく振ってから適量を髪全体にスプレーし、コーミングして均一になじませます。

乾いた髪に使ってそのままコテやアイロンなどでスタイリングする場合には、

髪がしっとり濡れすぎないよう、軽めにスプレーするのがおすすめです。

※年齢に応じたケア

【ERUCALA FULFILL REPAIR OIL】

エルカラ フルフィル リペアオイル80ML

\3,960 TAX IN

(洗い流さないヘアトリートメント)

ダメージケアしながらスタイリングを’’形状記憶”※

粘着性ファイバーがハリつやまでもキープする

リペアオイル

アイロンやドライヤーの熱に反応し、髪のダメージを補修しながらつくったスタイルを

しなやかなまま記憶※する成分を配合。

アウトバストリートメントとしてはもちろん、

朝のスタイリング前にも使いたいリペアオイル。

髪内部の水分保持をサポートして

パサつきを整えるから、ナチュラルなストレートヘアに仕上げるのにもおすすめです。

さらにスキンケア製品に使われる保湿技術を応用した粘着性ファイバーが、

ダメージの気になる部分にアプローチ。無垢なハリとつや、うるおい感が長時間続きます。

FRAGRANCE

香水のように時間とともに変化する、やわらかでさりげない香り立ち。

好みやシーンを選ばす、パートナーや家族ともシェアしやすいリラクシングなアロマです。

HOW TO USE

乾いた髪にもタオルドライ後の濡れた髪にもご使用いただけます。

適量を両方の手のひらに広げ、毛先から根元にむかって髪全体になじませます。

乾いた髪に使った場合はそのままアイロンなどでスタイリングできます。

※物理的なコーティング効果

【商品内容】

2025年3月19日(水)発売

公式Instagram:@erucala_official

HP: https://erucala.hair

お問い合わせ:erucala@koei-kagaku.co.jp

香栄化学株式会社について

70年間毛髪化学に基づき、こだわり抜いた先端技術で商品開発を行なってきました。

出来るだけ髪を構成している成分に近いものを使用し、改新的なデザインとともに、

幼少期の黒髪のような自然な潤いと艶、まとまり感、扱いやすい髪質へと

導いてくれる「ERUCALA」が新しく誕生します。

本社所在地:東京都大田区5-10-5

設立:1950年

事業内容:シャンプー、トリートメント、パーマ剤、ヘアカラー、化粧品、育毛剤等の頭髪化粧品、医薬部外品の製造、販売。

香栄化学WEBサイト:

https://www.koei-kagaku.co.jp

Instagram:koeikagaku