【株式会社Forest Dali】世界100ヵ国10,000社超の企業調査を行うGPTWの「働きがいのある会社」に初認定

株式会社Forest Dal(本社:東京都渋谷区、代表取締役:矢延崚)は、世界100ヵ国10,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work (R) Institute Japan(以下GPTW)が運営する「働きがい認定」企業に選出されました。

■Forest Daliが考える「働きがい」について

メンバーが働きがいを持って働くことは、Forest Daliの成長に欠かせない要素です。

「夢を叶えるマーケティングカンパニーになる」というミッションを掲げて、パートナー企業様の夢だけではなく、働くメンバーそれぞれの夢がかなう場所になることを実現します。

・仲間と成長し続けること

信頼し合える仲間と共に切磋琢磨し、お互いの挑戦を認め合う環境があることで、働くことが自己成長の機会となります。一人では成し遂げられないことも、支え合うことで新たな可能性が広がり、成長し続ける事ができます。

・自分の事業が社会全体に良い影響を与えていること

日々の仕事が単なる業務ではなく、社会に価値を生み出していると実感できること。

それが、自分の努力が誰かの役にたいt、より良い未来をつくる原動力となっている証になります。

自らの行動が社会へポジティブな変化をもたらすことを実感できるからこと、仕事に誇りを持ち、やりがいを感じることができます。

・自分の夢を実現する一歩となっていること

働くことは、ただ生活するためだけではなく、自分自身の夢や理想へと近づくための大切な手段の一つです。挑戦の中で得た経験やスキルが、自分の未来を切り拓く力となり、夢の実現へと繋がっていく。

その過程こそが、働くことの大きな意味となります。

Forest Dali社員の実際のアンケート結果(一部抜粋)

■働きがいのある会社を調査する機関「GPTW」とは

Great Place to Work(R) Institute は、世界約60カ国に展開し、「働きがいのある会社」を共

通の基準で調査・分析し、各国の公式サイトや主要メディアを通じて発表しています。米国では1998年から「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、このランキングに選ばれることが「一流企業の証」とされています。日本では、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute のライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。



■株式会社Forest Daliについて

Forest Daliは、平均年齢22歳のデジタルネイティブな若手チームで構成されるWeb広告代理店です。戦略立案から広告運用、改善までと一貫して支援し、クライアントに最適なマーケティングソリューションを提供。

データと感性を駆使し、本質的な価値を生む広告運用で高い顧客満足度を実現しています。

■会社概要

社 名:株式会社Forest Dali

代表者:代表取締役 矢延 崚

所在地:東京都渋谷区神南一丁目9-10 番匠ビル6階

設 立:2023年6

事 業:広告代理業及び各種の宣伝に関する業務

H P:https://forestdali.co.jp