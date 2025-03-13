多国籍ガールズグループ「UNIS(ユニス)」初のアジアツアー＜2025 UNIS FANCON ASIA TOUR＞開催決定！
韓国テレビ局SBSが制作した歴代最大級のオーディション番組「UNIVERSE TICKET」で全世界82人の練習生たちが参加して誕生した、韓国人4名 / フィリピン人2名 / そして日本人2名から成る8人組マルチナショナル・ガールズグループ「UNIS (ユニス)」。
昨年2024年3月27日に韓国デビューし、9月には日本にてグループ初の単独ファンミーティング"CURIOUS"を開催したUNISが、今年いよいよ初となるファンコンサート・アジアツアーを東京、大阪にて開催！
デビュー初年度に様々な授賞式で多数の賞を受賞し、UNISの活躍に更なる期待が高まる。UNISからこれからも目が離せない！！
＜2025 UNIS FANCON ASIA TOUR＞公演概要
【東京公演】
公演名：2025 UNIS FANCON ASIA TOUR in TOKYO
公演日：2025年6月15日(日)
会場：豊洲P I T(東京都江東区豊洲6-1-23)
開場 / 開演時間 ※1日2回公演
〈1部〉OPEN 13:00 / START 14:00
〈2部〉OPEN 17:00 / START 18:00
【大阪公演】
公演名：2025 UNIS FANCON ASIA TOUR in OSAKA
公演日：2025年6月20日(金)
会場：なんばHatch(大阪府大阪市浪速区湊町1-3-1)
開場 / 開演時間 ※1日2回公演
〈1部〉OPEN 14:30 / START 15:30
〈2部〉OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット価格
全席指定：11,000円（税込）
VIPアップグレード席：11,000円（税込）
※両公演ともドリンク代別途600円（税込）
※VIPアップグレード席は全席指定当選者を対象に、後日販売いたします
※VIPアップグレード内容は後日発表
※未就学児童入場不可
■チケット発売日
オフィシャルFC先行：2025年3月15日(土) 12:00～
UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB
https://www.unv-jp.com/ja/home
■チケット問い合わせ先
東京公演：チケットぴあ0570-017-230 (平日12:00～15:00)
大阪公演：ソーゴー大阪06-6344-3326（平日14:00～16:00）
UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB：https://www.unv-jp.com/ja/home
■主催：株式会社HIAN
■企画・制作：ぴあ株式会社 / 株式会社HIAN / 株式会社EVERLINE
【UNISプロフィール】
ガールズグループ・サバイバルオーディション番組『UNIVERSE TICKET』で選抜され、韓国人4名(ジン・ヒョンジュ/パン・ユナ/オ・ユナ/イム・ソウォン)、フィリピン人2名(ゼリー・ダンカ/エリシア)、そして日本人2名(ナナ/コトコ)で結成された８人組多国籍ガールズグループ。
UNISというグループ名は、“U＆I Story”という言葉の略で、また「UNiverse Is Started」の略でもあり「UNISで始まった私たちのストーリーを一緒に描いていこう」という意味が込められている。
2024年3月27日にミニアルバム「WE UNIS」で正式デビュー。2024年8月6日に1st シングル 「CURIOUS」をリリース。公式ファンダム名は、EverAfter(エバーアフター)
F&Fエンターテイメント所属。
［ACHIEVEMENTS］
2024 大韓民国ベストブランドアワード：大韓民国韓流芸能大賞
2024 K-WORLD DREAM AWARDS：女子グループ人気賞&Kワールドドリーム
ミュージックアイコン賞
2024 今年のブランド大賞：今年の女性アイドル（新人）
2024 THE FACT MUSIC AWARDS：Hottest&Today’s Choice
2024 アジアモデルアワード：人気賞歌手部門
Tik Tok アワード Korea 2024：New Rising Star
2024 Korea Grand Music Awards：ISルーキー賞&トレンド・オブ・ザ・イヤー2024
MAMA AWARDS：Fans’ Choice
第32回大韓民国文化芸能大賞：K-POP歌手賞
2025大韓民国ファーストブランド大賞：2025年リードしていく、期待される女子アイドル（新人）
第1回D Awards：ディスカバリー今年の発見＆D-Awards Dreams シルバーラベル
◆UNIS JAPAN OFFICIAL FUNCLUB：https://www.unv-jp.com/ja/home
◆UNIS JAPAN OFFICIAL X：https://x.com/UNIS_offcl_JP
◆UNIS OFFICIAL Instagram：https://www.instagram.com/unis_offcl/?__pwa=1