多国籍ガールズグループ「UNIS(ユニス)」初のアジアツアー＜2025 UNIS FANCON ASIA TOUR＞開催決定！

株式会社HIAN

韓国テレビ局SBSが制作した歴代最大級のオーディション番組「UNIVERSE TICKET」で全世界82人の練習生たちが参加して誕生した、韓国人4名 / フィリピン人2名 / そして日本人2名から成る8人組マルチナショナル・ガールズグループ「UNIS (ユニス)」。

昨年2024年3月27日に韓国デビューし、9月には日本にてグループ初の単独ファンミーティング"CURIOUS"を開催したUNISが、今年いよいよ初となるファンコンサート・アジアツアーを東京、大阪にて開催！

デビュー初年度に様々な授賞式で多数の賞を受賞し、UNISの活躍に更なる期待が高まる。UNISからこれからも目が離せない！！

＜2025 UNIS FANCON ASIA TOUR＞公演概要

【東京公演】

公演名：2025 UNIS FANCON ASIA TOUR in TOKYO

公演日：2025年6月15日(日)

会場：豊洲P I T(東京都江東区豊洲6-1-23)

開場 / 開演時間 ※1日2回公演

〈1部〉OPEN 13:00 / START 14:00

〈2部〉OPEN 17:00 / START 18:00

【大阪公演】

公演名：2025 UNIS FANCON ASIA TOUR in OSAKA

公演日：2025年6月20日(金)

会場：なんばHatch(大阪府大阪市浪速区湊町1-3-1)

開場 / 開演時間 ※1日2回公演

〈1部〉OPEN 14:30 / START 15:30

〈2部〉OPEN 18:00 / START 19:00

■チケット価格

全席指定：11,000円（税込）

VIPアップグレード席：11,000円（税込）



※両公演ともドリンク代別途600円（税込）

※VIPアップグレード席は全席指定当選者を対象に、後日販売いたします

※VIPアップグレード内容は後日発表

※未就学児童入場不可

■チケット発売日

オフィシャルFC先行：2025年3月15日(土) 12:00～

UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB

https://www.unv-jp.com/ja/home

■チケット問い合わせ先

東京公演：チケットぴあ0570-017-230 (平日12:00～15:00)

大阪公演：ソーゴー大阪06-6344-3326（平日14:00～16:00）

UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB：https://www.unv-jp.com/ja/home

■主催：株式会社HIAN

■企画・制作：ぴあ株式会社 / 株式会社HIAN / 株式会社EVERLINE

【UNISプロフィール】

ガールズグループ・サバイバルオーディション番組『UNIVERSE TICKET』で選抜され、韓国人4名(ジン・ヒョンジュ/パン・ユナ/オ・ユナ/イム・ソウォン)、フィリピン人2名(ゼリー・ダンカ/エリシア)、そして日本人2名(ナナ/コトコ)で結成された８人組多国籍ガールズグループ。

UNISというグループ名は、“U＆I Story”という言葉の略で、また「UNiverse Is Started」の略でもあり「UNISで始まった私たちのストーリーを一緒に描いていこう」という意味が込められている。

2024年3月27日にミニアルバム「WE UNIS」で正式デビュー。2024年8月6日に1st シングル 「CURIOUS」をリリース。公式ファンダム名は、EverAfter(エバーアフター)

F&Fエンターテイメント所属。

［ACHIEVEMENTS］

2024 大韓民国ベストブランドアワード：大韓民国韓流芸能大賞

2024 K-WORLD DREAM AWARDS：女子グループ人気賞&Kワールドドリーム

ミュージックアイコン賞

2024 今年のブランド大賞：今年の女性アイドル（新人）

2024 THE FACT MUSIC AWARDS：Hottest&Today’s Choice

2024 アジアモデルアワード：人気賞歌手部門

Tik Tok アワード Korea 2024：New Rising Star

2024 Korea Grand Music Awards：ISルーキー賞&トレンド・オブ・ザ・イヤー2024

MAMA AWARDS：Fans’ Choice

第32回大韓民国文化芸能大賞：K-POP歌手賞

2025大韓民国ファーストブランド大賞：2025年リードしていく、期待される女子アイドル（新人）

第1回D Awards：ディスカバリー今年の発見＆D-Awards Dreams シルバーラベル

◆UNIS JAPAN OFFICIAL FUNCLUB：https://www.unv-jp.com/ja/home

◆UNIS JAPAN OFFICIAL X：https://x.com/UNIS_offcl_JP

◆UNIS OFFICIAL Instagram：https://www.instagram.com/unis_offcl/?__pwa=1