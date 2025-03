1000人にひとりの特別な存在、「The Original」が創り出すスタイルが、世界をインスパイアする　「The Original」キャンペーン

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)のストリートスポーツウエアブランド「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」は、揺るぎないアイコンであり続ける

「SUPERSTAR(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC) (スーパースター)」、 「FIREBIRD(https://www.adidas.jp/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89) (ファイヤーバード)」にフォーカスしたグローバルキャンペーン「The Original」を2025年3月14日 (金)より開始いたします。

本キャンぺーンでは音楽に焦点を当て、カルチャーとのつながりをより強固なものとしていき、

1年を通して様々なアクティベーションを展開していきます。

URL:https://www.adidas.jp/the_original

「ひとつのオリジナル、それぞれのスタイル。」を掲げた前回のアディダス オリジナルスのブランドキャンペーンでは、私たちのブランドがどのようにカルチャーに受け入れられ、根づいていったかを物語っていました。

そして 2025 年、私たちはこれまでの歴史を語ることから、これからの世代にインスピレーションを与えることへとシフトしていきます。 1000 の可能性を生み出すには、根幹を揺さぶる存在がひとつあればそれでいい。

それは、このうえなく特別な存在であること、それぞれのスタイルのはじまりは、The Originalであることを本キャンペーンでは伝えていきます。

ストーリーの起点は、ティボー・グレヴトが撮影を担当した心揺さぶるフィルム。

テーマは、後に続く無数の人びとにインスピレーションを与える存在の力。

さまざまなコントラストの中で人びとのエネルギーが舞台を形作り、そこにオリジナルな存在が登場します。 身にまとうのは、アディダス オリジナルスが世に送り出してきたアイコニックなシルエットの数々。

今回新たに登場する「SUPERSTAR II (スーパースター II)」は、オリジナルの SUPERSTAR IIのシルエットを復刻し、象徴的なシェルトゥとプレミアムなレザーアッパーがクラシックなスタイルを演出。パッド入りのシュータンと履き口、ラバーアウトソールがグリップ力を発揮し、快適な履き心地が加わりました。

更に今回はトレフォイルロゴが入ったシュージュエルや替えのシューレースが付属するモデルをはじめ、白黒、黒白をベースにレザーのモデル、スエードのモデル、ウィメンズ向けにはアッパーにポニーヘアやビーズをあしらったモデルも登場します。

2000年代初頭のヒップホップやR&Bミュージック・シーンのアイコンとなったFIREBIRDは、

音楽カルチャーに浸透し、今もなお愛されるアディダスの象徴的なトラックスーツです。

光沢感のあるポリエステル素材を採用した、ルーズフィットで、深い脇下のセットインスリーブとスタンドカラー、トップとボトムには、ジップ開閉のポケットが付いています。

ゆとりのあるフィット感により、非常にカジュアルでリラックス感のあるシルエットが特徴です。

なお、本キャンペーンを通じて、日本の音楽カルチャーとさらに繋がっていくべく、

店頭イベントや大規模な音楽イベントを開催する予定です。

また、国内のアーティストをフィーチャーしたコンテンツも配信し、ブランドストーリーを伝えていきます。

さらにキーアイテムを取り上げたスタイルのヒントをはじめ、アーカイブにまつわるストーリーなど、

ウェブサイト「The Original Hub」(https://www.adidas.com/go/campaign/originals)にて随時情報を配信していきます。

■「アディダス オリジナルス (adidas Originals) 」について

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001 年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidas の歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

