人気イラストレーター「sakiyama」と(What it isNt) ART BY MARK GONZALESの25春夏コラボ企画第一弾！2025年３月14日（金）14時より数量限定で販売スタート。

ハワード株式会社

アパレルとバッグ及び雑貨の製造販売を行うハワード株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:早川 豪彦)が展開するファッションブランド「(What it isNt) ART BY MARK GONZALES」は、ダークで毒気を含んだ退廃的な世界観で人気のイラストレーター「sakiyama」とのコラボレーションアイテムを《2025年3月14日14時より》数量限定で順次発売します。

(What it isNt) 直販サイト「UNITEDJAPAN」URL:

https://www.united-japan.com/fs/unitedjapan/c/what

2022年春夏シーズンから毎回好評いただいている「sakiyama」コラボ企画が今年も実現。

毎回発売後即完売となり今年も大注目のアイテムとなっております。

今回もコラボ企画のためにsakiyamaが描き下ろした限定グラフィックを、バックはもちろん、左胸、裏地の中まで配置したスペシャルな一着。

sakiyamaのダークで毒のある世界観と(What it isNt)のグラフィックスをミックスさせたコラボレーションならではの仕上がりです。

■商品概要

商品名 :マークゴンザレス×sakiyama ドリズラージャケット【(What it isNt) ART BY MARK GONZALES】

発売日 : 2025年3月14日(金)

種類 : 2H5-15804

価格 : 11,550円(税込)

サイズ : M/L/XL

カラー : ブラック、カーキ、ネイビー

商品ページURL: ユナイテッドジャパン直販サイト UNITED JAPAN

https://www.united-japan.com/fs/unitedjapan/what/2H5-15804

【About sakiyama (サキヤマ)】

イラストレーター。会社員の傍ら2017年からSNSでイラストを公開、2019年からフリーランスのイラス

トレーターへ転職。イラストやアニメーションMV制作のほか、漫画やグッズ、アパレルコラボなど幅広

く活動中。ダークで毒気を含んだ退廃的な世界観が特徴。

Official Site:http://sakiyama8ma.com

Official X (Twitter):https://twitter.com/sakiyama8ma

Official Instagram:https://www.instagram.com/sakiyama8ma/

【About (What it isNt) ART BY MARK GONZALES】

2001年ストリートアートイベント『untitled2001』にあわせてリリースされたCD アルバム『(What it

isNt)』。マーク・ゴンザレスとトミー・ゲレロがコラボし『guerrero y gonzales』として発信するアー

トプロジェクト。『(What it isNt)』のプロモーションのため、マーク・ゴンザレスのアートワークを

中心にデザインされた商品です。

(What it isNt)|Official Site:https://www.wiisnt.com

Official Instagram:https://www.instagram.com/whatitisnt__jp/

Official Twitter:https://twitter.com/united_japan

【About Mark Gonzales (マーク・ゴンザレス)】

美術家、プロ・スケートボーダー。

アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身。歴史的なプロスケーターであり詩人、ゴンズの愛称で

知られる。キース、バスキア、ウォーホルといった巨匠たち亡き後のNYストリートアートにおける最重

要人物として、90年代以降その動向が注目を集める。

童心を思わせるような⾊彩豊かな表現は、深い洞察を感じさせながらもどこかコミカル。様々なペンや

絵の具、写真を使ったコラージュ、味のあるオリジナルスペルの文字など、型にはまらない多様な手法

を駆使しオリジナルなスタイルで作品を生み出している。

【About Tommy Guerrero(トミー・ゲレロ)】

スケートボーダー、ミュージシャン。

アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ出身。10代でプロスケートボードチーム“ボーンズ・ブ

リゲード” のメンバーとして活躍し、90年代に一世を風靡。“ストリートのカリスマ” として名を馳せ

る。スケートボードで成功後は活動の場を音楽へと移行。その作品はロック、ヒップホップ、ファンク

、ソウル、ジャズなど、さまざまなタイプの音楽をミックスしたスタイルのものでどこかロマチックで

メランコリーである。アルバム(What it isNt)は、ゴンズの詩を元にトミー・ゲレロが様々なジャンル

の音を重ねていくという手法で作り上げられたポエトリー・リーディング作品。

■会社概要

商号 : ハワード株式会社

代表者 : 代表取締役 早川 豪彦

所在地 : 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-14-7 ワイズ神南ビル3F

設立 : 1990年6月

事業内容 : ⾐料品、服飾品の製造ならびに販売それに付帯する一切の業務

資本金 : 3億5千万円

URL : https://www.haward.co.jp/index.php