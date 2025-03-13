【最大32%OFF】電動アシスト自転車やPHILIPS製品など人気アイテムが対象の「新生活応援フェア」が『50th+』で3月12日から3月26日まで開催
シン三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、公式ECサイト『50th+』にて、2025年3月12日～3月26日まで、春からの新生活を応援する「新生活応援フェア」を開催します。
■開催概要
企画名：新生活応援フェア
実施日：2025年3月12日（水）12:00～2025年3月26日（水）17:00
新生活応援フェア詳細ページ：https://www.50th.jp/collections/discount
割引率：最大32％OFF
■対象商品（一部抜粋）
製品：PHILIPS 32型チューナー レステレビ
型番：philips-32phh6569
通常販売価格（税込）：32,800円 ⇒ セール価格（税込）：21,980円（32%OFF）
製品特徴：Google TV搭載、HDR 10を使用した高精細画像、Dolby Audio対応
販売ページ：https://www.50th.jp/products/philips-32phh6569
製品：PHILIPS サウンドバー TAB6309
型番：philips-tab6309
通常販売価格（税込）：49,800円 ⇒ セール価格（税込）：39,840円（20%OFF）
製品特徴：PHILIPS史上極細のサウンドバー、VGP2025金賞受賞、Dolby Atmos対応
販売ページ：https://www.50th.jp/products/philips-tab6309
製品：PHILIPS Fidelio サウンドバー FB1
型番：philips-fb1
通常販売価格（税込）：138,000円 ⇒ セール価格（税込）：110,400円（20%OFF）
製品特徴：IMAX Enhanced対応、Dolby Atmos対応、15基のスピーカーが7.1.2chサラウンドを実現
販売ページ：https://www.50th.jp/products/philips-fidelio-fb1
製品：電動アシスト自転車 ERWAY-A01
型番：erway-a01
通常販売価格（税込）：129,800円 ⇒ セール価格（税込）：103,840円（20%OFF）
製品特徴：5段階アシストモード×7段外装ギア、24万回のフレーム振動試験に合格
販売ページ：https://www.50th.jp/products/erway-a01
製品：電動アシスト自転車 ERWAY-A02
型番：erway-a02
通常販売価格（税込）：169,800円 ⇒ セール価格（税込）：135,840円（20%OFF）
製品特徴：5段階アシストモード×8段外装ギア、フロントサスペンション搭載
販売ページ：https://www.50th.jp/products/erway-a02
製品：減煙グリルプレート SOLEMOOD G1081ps
型番：solemood-g1081ps
通常販売価格（税込）：7,980円 ⇒ セール価格（税込）：6,780円（15%OFF）
製品特徴：食材をおいしく焼く熱伝導、余分な脂を落とす減煙・減油機能
販売ページ：https://www.50th.jp/products/solemood-g1081ps
製品：SOLEMOOD マルチサンドメーカー
型番：HY-6602
通常販売価格（税込）：10,880円 ⇒ セール価格（税込）：9,248円（15%OFF）
製品特徴：時短がうれしい2枚同時焼き、3種類のプレートが付属、プレートは取り外して簡単水洗い
販売ページ：https://www.50th.jp/products/hy-6602
製品：Vinda ボックスティッシュ
型番：vinda-vc2669-y16
通常販売価格（税込）：4,980円 ⇒ セール価格（税込）：4,230円（15%OFF）
製品特徴：天然木材100%のバージンパルプ、まとめ買いに最適な大容量ボックスティッシュ
販売ページ：https://www.50th.jp/products/vinda-box
■鑫三海株式会社について
-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp
◇公式ECサイト https://www.50th.jp/
◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
◇Amazon https://www.amazon.co.jp/stores/ERWAY/page/44631BCB-9B77-49D6-B99B-70D0D3313F6E
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