「GMOとくとくBB」が家でも外でも使いやすいモバイルルーター「Speed Wi-Fi DOCK 5G 01」の提供を開始！【GMOインターネット】

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)が提供するお得なプロバイダーサービス「GMOとくとくBB」(URL:https://gmobb.jp/ )は、WiMAXと5G技術を融合したモバイル通信サービス「WiMAX+5G」(提供元:UQコミュニケーションズ株式会社)において、お客様の多様化するニーズに対応した、家でも外でも長時間の利用が可能な、5G SA対応(※1)のモバイルルーター『Speed Wi-Fi DOCK 5G 01』を本日2025年3月13日(木)より提供開始いたしました。本モバイルルーターはお申込後、3月27日(木)より順次発送を予定しております。



また、「GMOとくとくBB」では、新規ご入会のお客さまを対象に、同端末をお得に利用できるキャンペーンを実施しています。

(※1)5G SAは、完全に5Gネットワークのみで運用される形態。これにより、5Gの本来の性能(超高速通信、低遅延、大容量接続など)を最大限に引き出すことが可能。5Gおよび5G SAは一部エリアでの提供となります。

【モバイルルーター『Speed Wi-Fi DOCK 5G 01』について(※2)】

「つなぐで、感動を」を基本理念に掲げるUQコミュニケーションズ株式会社から、モバイルルーター『Speed Wi-Fi DOCK 5G 01』が登場しました。

操作性の向上に加え、さらに安定性の向上を実現した(※3)本モバイルルーターは、家でも外でもどちらでも使いやすい、端末となっています。

(※2)『Speed Wi-Fi DOCK 5G 01』はCPSpeed株式会社が製造する5G SAに対応するモバイルWi-Fiルーターです。

(※3)同梱されているドック装着時。

▲本体+ドック▲本体

■『Speed Wi-Fi DOCK 5G 01』の特徴

1)ドックに置くだけで、自宅でも快適に!さらに安定したWi-Fi環境を実現

同梱しているドックに本体を置くだけで充電可能です。ドックを装着することで、Wi-Fi環境がより安定し、自宅の中でも快適にご利用いただけます。

2)5,400mAh の大容量バッテリー搭載。外出先でもバッテリー残量を気にせず長時間使える

5,400mAh の大容量バッテリーを搭載し、外出時もバッテリー残量や充電を気にせず、約9時間連続利用(※4)することができます。本体重量は約198gと軽量のため、外出先にも気軽に持ち運ぶことができます。

(※4)1日あたり動画視聴4時間、音楽ストリーミング再生3時間、SNS閲覧1時間、ゲーム1時間、合計9時間の使用を想定して、独自の基準に基づき測定した結果です。お客さまのご使用環境やご利用状況により異なります。

3)タッチパネル搭載で操作性向上。最少3タップでWi-Fiに接続可能

タッチパネルと分かりやすいメニューにより、最少3回のタッチ操作をするだけで、スマートフォンなどのデバイスをWi-Fiに接続できます。操作性が向上したことで、初めて利用する方やインターネットに詳しくない方でも簡単かつ安心してご利用いただけます。

【キャンペーンについて】

「GMOとくとくBB」では、新規ご入会者さまを対象とし、WiMAX +5Gをお得にお使いいただけるキャンペーンを実施しております。

新たに発売するモバイルルーター『Speed Wi-Fi DOCK 5G 01』も選択可能なラインナップに含まれておりますので、ぜひキャンペーン開催中のこのお得な期間にご検討ください。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4772_1_323e67830bc1f1c0ad0d76d869ccb2d8.jpg ]

