【グランサガ】本日アップデート実施！カルト＆カルシオンGWに新たな紋章刻印を追加！さらにカルト専用AFも登場！

株式会社NPIXEL

株式会社NPIXELは、本日行われたシネマティックオンラインRPG「グランサガ(Gran Saga)」(運営:株式会社GAMEPLEX)のアップデートにおいて、カルト&カルシオンGWに新たな紋章刻印を実装しました。

本アップデートでは、新たなAFの実装や新衣装の追加など、多数のアップデートを実施しております。

なお、アップデートの詳細については、グランサガ公式サイトのお知らせをご確認ください。

◈[アップデート]03/13(木)実施アップデートのお知らせ(https://forum.gransaga.jp/#/view/2/1076)

◈[イベント]03/13(木)実施アップデートのイベント案内(https://forum.gransaga.jp/#/view/1/1077)

カルト&カルシオンGW紋章刻印登場!

紋章刻印対象グランウェポンに、カルトSSRGW「ゼルカ」「アザエル」、カルシオンSSRGW「クレイトン」「バラク(SGW)」が追加されます。

最大段階まで極超越したグランウェポンに紋章刻印を行うことで、グランウェポンのスキルをより強化することができます。

※[図鑑 > グランウェポン]の[紋章刻印]オプションや [鍛治 > グランウェポン]の紋章刻印実行画面より変更または追加されるスキルの詳細をご確認いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/190_1_af64462fed5c3e67192da196c8dc62dc.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/190_2_52a99b455cb1cd3e2039f23e413e38ba.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/190_3_52f26627545641f75720e01919469595.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/190_4_e867e05966c1d23c8caee624829f767f.jpg ]

※「ゼルカ」:通常攻撃 敵単体に15%の物理ダメージ/突進攻撃 敵単体に50%物理ダメージ(クールタイム5秒)

※「ドッペルゲンガー(一般スキル)」:以下のスキルの中から一つをランダムで使用

・ダークスクラッチ:敵単体に75%の物理ダメージ

・シャドウステップ:敵単体に75%の物理ダメージ

・シャドウバッシュ:範囲内の敵に75%の物理ダメージ

※「苦痛」:1秒ごとにスキルダメージ30%のダメージ

※「ドッペルゲンガー(スイッチスキル)」:以下のスキルの中から一つをランダムで使用

・ダークスター:敵単体に150%の物理ダメージ

・ディザスターラッシュ:敵単体に150%の物理ダメージ

・アビスシュリケン:範囲内の敵に150%の物理ダメージ

※「LP獲得不可」:スキル使用時、LP獲得不可

※「呪い」:2秒ごとにスキルダメージ20%のダメージ

※「シールド」:最大HPの60%のシールド

※「沈黙」:スキル使用不可&タッグ不可

※「先制攻撃」:クリティカル与ダメージ80%増加/スキル攻撃を受けると先制攻撃効果解除

※上記は極超越5段階目の性能です。

紋章刻印アップデート記念ゼルカ&アザエル確率UP召喚開催!

◈イベント開催期間

2025/03/13(木)メンテナンス終了後 ~ 04/10(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

【対象 GW】

●漆黒の君主 ゼルカ

●ベルティの審判 アザエル

・[召喚]に「紋章刻印GW確率UP」ページが追加され、対象のGW提供割合が上昇します。

・その他詳細および注意事項は、お知らせ「確率UP召喚の注意事項について(https://forum.gransaga.jp/#/view/4/927)」をご確認ください。

紋章刻印アップデート記念クレイトン&バラク確率UP召喚開催!

◈イベント開催期間

2025/03/13(木)メンテナンス終了後 ~ 04/10(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

【対象 GW】

●黒霧の翼 クレイトン

●白毛の獣 バラク

・[召喚]に「紋章刻印GW確率UP」ページが追加され、対象のGW提供割合が上昇します。

・その他詳細および注意事項は、お知らせ「確率UP召喚の注意事項について(https://forum.gransaga.jp/#/view/4/927)」をご確認ください。

カルト専用AF「解放の旅路」登場!確率UP召喚も開催!

・[ 図鑑 > アーティファクト ]に、「解放の旅路」が追加されます。

※本アーティファクトは、ミックス召喚からも獲得できます。

◈アーティファクトについて

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/190_5_92e90d60c691e8c03ac7761c76f06abf.jpg ]

※本アーティファクトの効果は、「カルト」が装備した際に発揮されます。

※上記は極超越5段階目の性能です。

カルト専用AF「解放の旅路」登場記念確率UP召喚開催!

◈イベント開催期間

2025/03/13(木)メンテナンス終了後 ~ 04/10(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

【対象 AF】

●解放の旅路

・[召喚]に「カルトAF確率UP」ページが追加され、対象のAF提供割合が上昇します。

・SSR AF「解放の旅路」は、「カルト」が装備した場合にのみ効果を発揮します。

・SSR AF「解放の旅路」は、ミックス召喚からも獲得可能です。

・その他詳細および注意事項は、お知らせ「確率UP召喚の注意事項について(https://forum.gransaga.jp/#/view/4/927)」をご確認ください。

カルト専用新衣装「赤ノ龍の祝祭」登場!

カルト専用衣装「赤ノ龍の祝祭」が登場します。

カルト専用衣装「赤ノ龍の祝祭」は、グランナイツの旅路 シーズン43「PREMIUMシーズンパス」報酬から獲得可能です。

シーズンパス「グランナイツの旅路 シーズン43」登場!

◈イベント開催期間

2025/03/13(木)メンテナンス終了後 ~ 04/10(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

【シーズンパス報酬】

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/190_6_a8c9f614b78a579045d2c1e03ad1df4f.jpg ]

(1).イベント期間中、[ショップ > シーズンパス]メニューにて「グランナイツの旅路」イベントが行われます。

・「FREEシーズンパス」報酬は全騎士団が獲得可能です。

・「PREMIUMシーズンパス」と「MASTERシーズンパス」は「グランナイツの旅路」ページにて各種購入し、「王室の証」を獲得することで進行できます。

・シーズンランクはダイヤを使用して「シーズンランク購入」を行うことでも上げることが可能です。

※「フリーシーズンパス」進行中に「PREMIUM/MASTERシーズンパス」を購入すると、現在まで達成しているランクまでの各種シーズンパス報酬を獲得できます。

※「PREMIUMシーズンパス」と「MASTERシーズンパス」はそれぞれ購入が必要な商品です。「MASTERシーズンパス」のみを購入した場合「PREMIUMシーズンパス」報酬は獲得できません。

(2).「王室の証」の獲得方法は、[メイン画面の右>シーズンパスアイコン>シーズンランクゲージ横の(i)アイコン]より詳細をご確認いただけます。

(3). ランクアップ毎に報酬を獲得する事が出来ます。

ゴールドラッシュSPログインボーナス開催!

◈イベント開催期間

2025/03/13(木)メンテナンス終了後 ~ 04/03(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。

◈詳細

(1). イベント期間中、「グランサガ」にログインします。

(2). ログイン時に下記の報酬を獲得できます。

◈ログインボーナス

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/82248/table/190_7_cae287030680701ae52dcb36735241d2.jpg ]

◈注意事項

(1).ログインボーナスはゲーム内の[メール]に届きます。

(2).ログインボーナスは届いてから7日間、[メール]にて受け取れます。

(3).受け取らなかったイベント報酬は復旧できませんので、期間内に必ずお受け取りください。

グランサガとは

グランサガはiOS/Android/PCでお楽しみいただける、最高峰のクオリティで描かれるクロスプラットフォーム対応のオリジナルゲーム作品です。王道のRPGをベースに、世界中で愛されるゲームを目指して、Unreal Engine 4によるハイクオリティな3Dグラフィックや、梶裕貴さん、⻤頭明里さんら超豪華声優陣によるフルボイスストーリーをお届けします。さらに、ゲーム内BGMをはじめとする全音楽制作には下村陽子さんが参加。イラストやロゴデザインは天野喜孝さんが手がけ、グランサガのテーマソング「MAKAFUKA」はRADWIMPSが完全書き下ろしで提供しています。

◆公式サイトはこちら:https://gransaga.jp/

◆公式Xはこちら:https://x.com/GranSaga_RPG

◆公式YouTubeはこちら:https://www.youtube.com/@gransaga134

【ゲーム情報】

タイトル:グランサガ (Gran Saga)

ジャンル:シネマティックオンラインRPG

開発:株式会社NPIXEL

運営:株式会社GAMEPLEX

プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部課金あり)

ダウンロードはこちら:https://x.gd/LVE3c

PCエミュレータは公式サイトから:https://gransaga.jp/

(C) Npixel Co., Ltd. & Gameplex Co., Ltd. All rights reserved.