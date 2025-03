Windows macOS用「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ」を発売

株式会社セルシス

セルシスは、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ」を、3月12日(水)より、ECサイト、全国量販店で発売いたします。(*1)



「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ」は、総ページ数360ページでフルカラーのスタートアップガイドが付属し、Ver.4.0の機能をWindowsとmacOSで期限なくご利用いただけます。(*2)





また、最新の公式解説書をセットにした「CLIP STUDIO PAINT PRO / EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS] 公式ガイドブック改訂3版セットモデル」(株式会社エムディエヌコーポレーション刊)を、Amazon限定で発売します。▼CLIP STUDIO PAINThttps://www.clipstudio.net/ja/(https://www.clipstudio.net/ja/)

■CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.4.0 買い切り版パッケージ[Windows/macOS]

▼製品名

CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.4.0 買い切り版パッケージ[Windows/macOS]

▼発売日

2025年3月12日(水)

▼希望小売価格

8,500円(税込み)

(本体価格7,728円、消費税等772円)

▼JANコード

4546189102396

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

Windows / macOS

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.4.0 買い切り版 アクティベーションコード

・スタートアップガイド



■CLIP STUDIO PAINT EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ[Windows/macOS]

▼製品名

CLIP STUDIO PAINT EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ[Windows / macOS]

▼発売日

2024年3月12日(水)

▼希望小売価格

36,000円(税込み)

(本体価格32,728円、消費税等3,272円)

▼JANコード

4546189102402

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

Windows / macOS

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT EX Ver.4.0 買い切り版 アクティベーションコード

・スタートアップガイド





■【Amazon限定】CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.4.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS]公式ガイドブック改訂3版セットモデル

▼製品名

【Amazon限定】CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.4.0 買い切り版パッケージ[Windows / macOS]公式ガイドブック改訂3版セットモデル

▼発売日

2024年3月12日(水)

▼希望小売価格

10,000円(税込み)

(本体価格9,091円、消費税等909円)

▼JANコード

4546189102419

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

Windows / macOS

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.4.0 買い切り版 アクティベーションコード

・スタートアップガイド

・CLIP STUDIO PAINT PRO 公式ガイドブック 改訂3版





■「CLIP STUDIO PAINT PRO 公式ガイドブック 改訂3版」

『CLIP STUDIO PAINT PRO 公式ガイドブック 改訂3版』は、インストールの手順にはじまり、基本的な操作や環境設定から、わかりやすく丁寧に解説しているセルシス監修の公式ガイドブックです。基本的な使い方はもちろん、線画や彩色のテクニック、合成モードの効果的な使い方が学べます。自動陰影機能を使いイラストをより効果的に仕上げる等、実践的なテクニックも多数掲載しています。

また、1ページマンガ制作のためのツールや簡単なアニメーション機能のほか、シームレスなパターン、ロゴの作例など、デザインワークで役立つテクニックも掲載!作例データをダウンロードし、レイヤー構造や設定を紙面と照らし合わせることもできます。



■【Amazon限定】CLIP STUDIO PAINT EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ [Windows / macOS]公式ガイドブック改訂3版セットモデル

▼製品名

【Amazon限定】CLIP STUDIO PAINT EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ[Windows / macOS]公式ガイドブック改訂3版セットモデル

▼発売日

2024年3月12日(水)

▼希望小売価格

37,500円(税込み)

(本体価格34,091円、消費税等3,409円)

▼JANコード

4546189102426

▼開発・発売元

株式会社セルシス

▼対応

Windows / macOS

▼製品内容

・CLIP STUDIO PAINT EX Ver.4.0 買い切り版 アクティベーションコード

・スタートアップガイド

・CLIP STUDIO PAINT EX 公式ガイドブック 改訂3版



■「CLIP STUDIO PAINT EX 公式ガイドブック 改訂3版」

『CLIP STUDIO PAINT EX 公式ガイドブック 改訂3版』は、株式会社セルシスが監修した、CLIP STUDIO PAINT EX 唯一の公式ガイドブックです。誰でもすぐにマンガ作品の制作をはじめられるように、基本的な操作から、用途に応じた原稿用紙の作成、デジタル作画のテクニック、ページマンガ、Webtoon等ジャンルに応じた書き出しの設定まで、丁寧にレクチャーしています。

自動陰影や強化された3D機能などを活用した実践的なテクニックも多数掲載し、デジタルが初めての方でも、CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)を既に使っている方でも、あなたの創作の幅を更に広げる必携のガイドブックです。





CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、4,500万人以上が利用した(*3)イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。 iPad、Android、Windows、macOS、Chromebook、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



*1 CLIP STUDIO PAINT PRO / EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ[Windows/macOS]は量販店の店頭では数量限定にて販売いたします。在庫がなくなり次第終了となります。

*2 機能追加アップデートの際は、別途アップデートプラン(年額)をお申込みいただくことで2025年に追加される機能をご利用いただけます。

*3 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



CLIP STUDIO PAINT

https://www.clipstudio.net/ja/(https://www.clipstudio.net/ja/)





株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/