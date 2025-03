¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉQuash¤«¤é¡¢¤Ò¤²¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëMojash¤ÎT¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó

株式会社サンブロスMojashユニセックスTシャツコレクション

カジュアルブランドQuash(クアッシュ)から、めがねにヒゲを蓄えたアイコンキャラクターMojash(モジャッシュ)のTシャツコレクションが登場!今シーズンよりサイズ展開を広げ、より多くの人が楽しめるユニセックスコレクションとして展開いたします。

2025年3月20日より、全国のQuash取扱店にて順次発売予定。

Mojashは、その親しみやすいひげおじさんのキャラクターで多くのファンに愛されてきました。今回のTシャツコレクションでは、夏の海をテーマにしたデザインを展開。サーフボードを車に乗せて海に向かう姿、波乗りを楽しむ姿、ヤシの木陰でウクレレを弾く姿など、Mojashならではの遊び心あふれるプリントが魅力です。

また、デザインに合わせて快適な着心地を追求し、再生ポリエステル素材のクラウドファブリック(軽量・UVカット・吸水速乾・冷感接触機能付き)と、夏らしい表情のあるスラブ生地(冷感接触機能付き)の2種類を採用。暑い季節でもさらりとした着用感を楽しめます。

遊び心のあるデザインで、夏のカジュアルコーディネートにぴったりの一枚です。

フロントオジー刺繍TEE

▲WAVES ARE CALLING▲MAKE MEMORIES▲DIP IN THE OCEAN▲HAVING A SWELL TIMEクラウドファブリック

価格:2,750円 税込

サイズ:S/M/L

素材:ポリエステル100%(クラウドファブリック)

色展開:「WAVES ARE CALLING」 WHIT/SAX

「MAKE MEMORIES」 WHIT/NAVY

「DIP IN THE OCEAN」 WHIT/BLACK

「HAVING A SWELL TIME」 WHIT/L.PINK

ヒゲサガラ刺繍プリントTEE

▲REISURELY BRUNCH▲PARTY PEOPLECOOL TOUCH

価格:2,750円 税込

サイズ:S/M/L

素材:ポリエステル100%(クラウドファブリック)

色展開:「REISURELY BRUNCH」 WHIT/SAX/BLACK

「PARTY PEOPLE」 WHIT/L.PINK/NAVY

バックプリントTEE

▲WHENITDAUBT SKATEITOUT▲FREE AS THE OCEANCOOL TOUCH

価格:2,750円 税込

サイズ:S/M/L

素材:ポリエステル100%(クラウドファブリック)

色展開:「WHENITDAUBT SKATEITOUT」 WHIT/SAX/NAVY

「FREE AS THE OCEAN」 WHIT/YELLOW/BLACK

MOJASHMojash(モジャッシュ)について

モジャッシュは2019年の初登場以来「ヒゲおじさん」として親しまれ、男女問わず多くのファンから支持を集め続け、累計で20万枚以上の販売実績を誇ります。「モジャッシュ」は、ヒゲにサングラスをまとったキャラクターの総称で、多彩なデザインやキャラクターが揃っています。ファンシーなデザインが特徴の「OZZY(オジー)」など、それぞれの個性が幅広いファンに支持されています。

Quash(クアッシュ)について

「気軽に着られるデイリーウェア」をコンセプトに、1992年に立ち上げたメンズカジュアルブランド。日々進化・変化するファッションを、その時々のエッセンスを取り入れて提案します。リアルクローズとしての着やすさと心地よさを大切にし、キャッチーなデザインで着る人にワクワクを提供しています。アイコンであるキャラクターのMojashは2019年の登場以来、累計20万枚を超える大ヒットを記録するほど人気を博しています。

Quash(クアッシュ)

お客様お問い合わせ先:株式会社サンブロス

Tel:052-763-2282

Instagram:@quash_moja(https://www.instagram.com/quash_moja/)