「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」のチケットをArtStickerにて販売開始。京都で開催される国際的な写真祭が2025年4月12日(土)から開催

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum(本社:東京都渋谷区、代表取締役:遠山正道、以下「The Chain Museum」)は、2025年4月12日(土)~5月11日(日)に開催される「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」にて、当社が運営するアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」のチケット販売システムを導入開始いたしました。

ArtStickerでは、「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」のパスポートチケットを販売しています。

詳細はこちら :https://artsticker.app/events/59865

「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」は、世界屈指の文化都市・京都を舞台に開催される、日本でも数少ない国際的かつ日本最大の写真祭です。

日本および海外の重要作品や貴重な写真コレクションを、趣のある歴史的建造物やモダンな近現代建築の空間に展開し、ときに伝統工芸職人や最先端テクノロジーとのコラボレーションも実現するなど、京都ならではの特徴ある写真祭です。



第13回となる今回は「HUMANITY」をテーマに、戦争、ジェンダー、アイデンティティ、感情、コミュニティ、つながり、自然、痛み、愛といったさまざまな視点から探求した展覧会を開催します。



KYOTOGRAPHIE 2025 メインプログラム出展作家

アダム・ルハナ、イーモン・ドイル、エリック・ポワトヴァン、グラシエラ・イトゥルビデ、劉 星佑(リュウ・セイユウ)、JR、甲斐啓二郎、レティシア・キイ、リー・シュルマン&オマー・ヴィクター・ディオプ、石川真生、マーティン・パー、プシュパマラ・N、吉田多麻希、土田ヒロミら

開催概要

日程

2025年4月12日(土)~5月11日(日)

会期

30日間

メインプログラム数

14

展示会場数

15会場

参加アーティスト数

14組 (10カ国)

パスポートチケット

一般 6,000円(前売り5,500円)

学生 3,000円(前売りも同額)

全会場をご覧いただけるチケット(会期中1回のみ)

単館チケット: 一般 600-1,500円にて発売予定(オンライン、各会場)

一部無料会場あり

チケット購入はこちら :https://artsticker.app/events/59865

メインプログラム

(C) Adam Rouhanaアダム・ルハナ|Adam Rouhana

展示場所

八竹庵(旧川崎家住宅)

土田ヒロミ ほか|Hiromi Tsuchida and others

展示場所

八竹庵(旧川崎家住宅)

Clothed in Sunny Finery, Okayama, 2018 (C) Keijiro Kai

甲斐啓二郎|Keijiro Kai

Supported by Fujifilm

展示場所

くろちく万蔵ビル

(C) Mao Ishikawa

石川真生|Mao Ishikawa

Presented by SIGMA

展示場所

誉田屋源兵衛 竹院の間

Bharat Mata (C) Pushpamaala N

プシュパマラ・N|Pushpamala N

Presented by CHANEL Nexus Hall

展示場所

京都文化博物館 別館

Being There_52-V1, 2024, The Anonymous Project (C) Lee Shulman & Omar Victor Diop

リー・シュルマン & オマー・ヴィクター・ディオプ|Lee Shulman & Omar Victor Diop

Supported by agnes b.

展示場所

嶋臺(しまだい)ギャラリー 東館

My Parents-Stigmata I (C) Liu Hsing-Yu

劉 星佑(リュウ・セイユウ)|HSING-YU LIU

KG+SELECT Award 2024 Winner

展示場所

ギャラリー素形

(C)JR, The Chronicles of San Francisco, Balloons, Close Up, USA, 2018

JR

展示場所

京都駅ビル北側通路壁面

京都新聞ビル地下1F(印刷工場跡)&1F

K-01 (Irish series), 2018 (C) Eamonn Doyle

イーモン・ドイル|Eamonn Doyle

With the support of the Government of Ireland

展示場所

東本願寺 大玄関

* This image represents work in progress (C)︎ Tamaki Yoshida

吉田多麻希|Tamaki Yoshida

Ruinart Japan Award 2024 Winner , Presented by Ruinart

展示場所

TIME'S

Chichen Itza, Mexico, 2002 (C) Martin Parr/Magnum Photos

マーティン・パー|Martin Parr

In collaboration with Magnum Photos

展示場所

TIME'S

Nuestra Señora de las Iguanas,1979, Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, Mexico (C) Graciela Iturbide

グラシエラ・イトゥルビデ|Graciela Iturbide

Presented by DIOR

展示場所

京都市美術館 別館

(C) Eric Poitevin

エリック・ポワトヴァン|Eric Poitevin

Presented by Van Cleef & Arpels

展示場所

両足院

Left: feminist, 2021, Abidjan (C) Laetitia KyRight: (C) Laetitia Ky

レティシア・キイ|Laetitia Ky

Supported by Cheerio (ASPHODEL)KYOTOGRAPHIE African Residency Program (出町桝形商店街 DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space)

展示場所

ASPHODEL

出町桝形商店街・DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space

KYOTOPHONIE 2025 Spring現代ブラジル音楽を代表するアーティスト、フィリペ・カットとブラジル・バイーア在住のコムアイのライブを4月19日に開催

コムアイ with 小林七生(FATHER) x フィリペ・カット

Soundscapes From Brazil & Beyond

公演日 2025年4月19日(土)

開場 17:00 / 開演 17:30 ー

会場 ヒューリックホール京都

\5,000 (前売券)

\6,000 (当日券)

ArtSticker(アートスティッカー)について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

チケット販売機能を導入したい美術館様・イベント運営者様へ

現在、ArtStickerでは、チケット機能を導入したいイベント運営者様を募集中です。

また、展示に合わせ、音声ガイドを販売・連携することも可能です。

詳しくは以下をご覧の上、お問い合わせください。

▽お問い合わせはこちら

チケット:https://artsticker.app/services/ticket/

音声ガイド:https://artsticker.app/services/audio-guide/

株式会社The Chain Museum概要

社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 :代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/