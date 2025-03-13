「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」のチケットをArtStickerにて販売開始。京都で開催される国際的な写真祭が2025年4月12日(土)から開催
株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、2025年4月12日(土)～5月11日(日)に開催される「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」にて、当社が運営するアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker（アートスティッカー）」のチケット販売システムを導入開始いたしました。
ArtStickerでは、「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」のパスポートチケットを販売しています。
詳細はこちら :
https://artsticker.app/events/59865
「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」は、世界屈指の文化都市・京都を舞台に開催される、日本でも数少ない国際的かつ日本最大の写真祭です。
日本および海外の重要作品や貴重な写真コレクションを、趣のある歴史的建造物やモダンな近現代建築の空間に展開し、ときに伝統工芸職人や最先端テクノロジーとのコラボレーションも実現するなど、京都ならではの特徴ある写真祭です。
第13回となる今回は「HUMANITY」をテーマに、戦争、ジェンダー、アイデンティティ、感情、コミュニティ、つながり、自然、痛み、愛といったさまざまな視点から探求した展覧会を開催します。
KYOTOGRAPHIE 2025 メインプログラム出展作家
アダム・ルハナ、イーモン・ドイル、エリック・ポワトヴァン、グラシエラ・イトゥルビデ、劉 星佑（リュウ・セイユウ）、JR、甲斐啓二郎、レティシア・キイ、リー・シュルマン＆オマー・ヴィクター・ディオプ、石川真生、マーティン・パー、プシュパマラ・N、吉田多麻希、土田ヒロミら
開催概要
日程
2025年4月12日(土)～5月11日(日)
会期
30日間
メインプログラム数
14
展示会場数
15会場
参加アーティスト数
14組 (10カ国)
パスポートチケット
一般 6,000円(前売り5,500円)
学生 3,000円(前売りも同額)
全会場をご覧いただけるチケット(会期中1回のみ)
単館チケット: 一般 600-1,500円にて発売予定（オンライン、各会場）
一部無料会場あり
チケット購入はこちら :
https://artsticker.app/events/59865
メインプログラム
(C) Adam Rouhana
アダム・ルハナ｜Adam Rouhana
展示場所
八竹庵(旧川崎家住宅)
土田ヒロミ ほか｜Hiromi Tsuchida and others
展示場所
八竹庵(旧川崎家住宅)
Clothed in Sunny Finery, Okayama, 2018 (C) Keijiro Kai
甲斐啓二郎｜Keijiro Kai
Supported by Fujifilm
展示場所
くろちく万蔵ビル
(C) Mao Ishikawa
石川真生｜Mao Ishikawa
Presented by SIGMA
展示場所
誉田屋源兵衛 竹院の間
Bharat Mata (C) Pushpamaala N
プシュパマラ・N｜Pushpamala N
Presented by CHANEL Nexus Hall
展示場所
京都文化博物館 別館
Being There_52-V1, 2024, The Anonymous Project (C) Lee Shulman & Omar Victor Diop
リー・シュルマン & オマー・ヴィクター・ディオプ｜Lee Shulman & Omar Victor Diop
Supported by agnes b.
展示場所
嶋臺(しまだい)ギャラリー 東館
My Parents-Stigmata I (C) Liu Hsing-Yu
劉 星佑(リュウ・セイユウ)｜HSING-YU LIU
KG＋SELECT Award 2024 Winner
展示場所
ギャラリー素形
(C)JR, The Chronicles of San Francisco, Balloons, Close Up, USA, 2018
JR
展示場所
京都駅ビル北側通路壁面
京都新聞ビル地下1F(印刷工場跡)&1F
K-01 (Irish series), 2018 (C) Eamonn Doyle
イーモン・ドイル｜Eamonn Doyle
With the support of the Government of Ireland
展示場所
東本願寺 大玄関
* This image represents work in progress (C)︎ Tamaki Yoshida
吉田多麻希｜Tamaki Yoshida
Ruinart Japan Award 2024 Winner , Presented by Ruinart
展示場所
TIME'S
Chichen Itza, Mexico, 2002 (C) Martin Parr/Magnum Photos
マーティン・パー｜Martin Parr
In collaboration with Magnum Photos
展示場所
TIME'S
Nuestra Señora de las Iguanas,1979, Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, Mexico (C) Graciela Iturbide
グラシエラ・イトゥルビデ｜Graciela Iturbide
Presented by DIOR
展示場所
京都市美術館 別館
(C) Eric Poitevin
エリック・ポワトヴァン｜Eric Poitevin
Presented by Van Cleef & Arpels
展示場所
両足院
Left: feminist, 2021, Abidjan (C) Laetitia KyRight: (C) Laetitia Ky
レティシア・キイ｜Laetitia Ky
Supported by Cheerio (ASPHODEL)KYOTOGRAPHIE African Residency Program (出町桝形商店街 DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space)
展示場所
ASPHODEL
出町桝形商店街・DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space
KYOTOPHONIE 2025 Spring現代ブラジル音楽を代表するアーティスト、フィリペ・カットとブラジル・バイーア在住のコムアイのライブを4月19日に開催
コムアイ with 小林七生(FATHER) x フィリペ・カット
Soundscapes From Brazil & Beyond
公演日 2025年4月19日（土）
開場 17:00 / 開演 17:30 ー
会場 ヒューリックホール京都
\5,000 （前売券）
\6,000 （当日券）
ArtSticker（アートスティッカー）について
株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。
また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。
▽ArtSticker Webサイト
https://artsticker.app/
▽ArtSticker ダウンロードURL
App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049
チケット販売機能を導入したい美術館様・イベント運営者様へ
現在、ArtStickerでは、チケット機能を導入したいイベント運営者様を募集中です。
また、展示に合わせ、音声ガイドを販売・連携することも可能です。
詳しくは以下をご覧の上、お問い合わせください。
▽お問い合わせはこちら
チケット：https://artsticker.app/services/ticket/
音声ガイド：https://artsticker.app/services/audio-guide/
株式会社The Chain Museum概要
社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）
所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO
代表者 ：代表取締役 遠山 正道
▽The Chain Museum 公式Webサイト
https://www.t-c-m.art/