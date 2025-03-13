「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」のチケットをArtStickerにて販売開始。京都で開催される国際的な写真祭が2025年4月12日(土)から開催

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株式会社The Chain Museum


株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、2025年4月12日(土)～5月11日(日)に開催される「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」にて、当社が運営するアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker（アートスティッカー）」のチケット販売システムを導入開始いたしました。



ArtStickerでは、「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」のパスポートチケットを販売しています。



詳細はこちら :
https://artsticker.app/events/59865



「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」は、世界屈指の文化都市・京都を舞台に開催される、日本でも数少ない国際的かつ日本最大の写真祭です。
日本および海外の重要作品や貴重な写真コレクションを、趣のある歴史的建造物やモダンな近現代建築の空間に展開し、ときに伝統工芸職人や最先端テクノロジーとのコラボレーションも実現するなど、京都ならではの特徴ある写真祭です。

第13回となる今回は「HUMANITY」をテーマに、戦争、ジェンダー、アイデンティティ、感情、コミュニティ、つながり、自然、痛み、愛といったさまざまな視点から探求した展覧会を開催します。

KYOTOGRAPHIE 2025 メインプログラム出展作家
アダム・ルハナ、イーモン・ドイル、エリック・ポワトヴァン、グラシエラ・イトゥルビデ、劉 星佑（リュウ・セイユウ）、JR、甲斐啓二郎、レティシア・キイ、リー・シュルマン＆オマー・ヴィクター・ディオプ、石川真生、マーティン・パー、プシュパマラ・N、吉田多麻希、土田ヒロミら





開催概要


日程


2025年4月12日(土)～5月11日(日)



会期


30日間



メインプログラム数


14



展示会場数


15会場



参加アーティスト数


14組 (10カ国)



パスポートチケット


一般 6,000円(前売り5,500円)


学生 3,000円(前売りも同額)


全会場をご覧いただけるチケット(会期中1回のみ)



単館チケット: 一般 600-1,500円にて発売予定（オンライン、各会場）


一部無料会場あり



チケット購入はこちら :
https://artsticker.app/events/59865


メインプログラム




(C) Adam Rouhana

アダム・ルハナ｜Adam Rouhana


展示場所


八竹庵(旧川崎家住宅)



土田ヒロミ ほか｜Hiromi Tsuchida and others

展示場所


八竹庵(旧川崎家住宅)




Clothed in Sunny Finery, Okayama, 2018 (C) Keijiro Kai


甲斐啓二郎｜Keijiro Kai

Supported by Fujifilm



展示場所


くろちく万蔵ビル




(C) Mao Ishikawa


石川真生｜Mao Ishikawa

Presented by SIGMA



展示場所


誉田屋源兵衛 竹院の間




Bharat Mata (C) Pushpamaala N


プシュパマラ・N｜Pushpamala N

Presented by CHANEL Nexus Hall



展示場所


京都文化博物館 別館




Being There_52-V1, 2024, The Anonymous Project (C) Lee Shulman & Omar Victor Diop


リー・シュルマン & オマー・ヴィクター・ディオプ｜Lee Shulman & Omar Victor Diop

Supported by agnes b.



展示場所


嶋臺(しまだい)ギャラリー 東館




My Parents-Stigmata I (C) Liu Hsing-Yu


劉 星佑(リュウ・セイユウ)｜HSING-YU LIU

KG＋SELECT Award 2024 Winner



展示場所


ギャラリー素形




(C)JR, The Chronicles of San Francisco, Balloons, Close Up, USA, 2018


JR


展示場所


京都駅ビル北側通路壁面


京都新聞ビル地下1F(印刷工場跡)&1F




K-01 (Irish series), 2018 (C) Eamonn Doyle


イーモン・ドイル｜Eamonn Doyle

With the support of the Government of Ireland



展示場所


東本願寺 大玄関




* This image represents work in progress (C)︎ Tamaki Yoshida


吉田多麻希｜Tamaki Yoshida

Ruinart Japan Award 2024 Winner , Presented by Ruinart



展示場所


TIME'S




Chichen Itza, Mexico, 2002 (C) Martin Parr/Magnum Photos


マーティン・パー｜Martin Parr

In collaboration with Magnum Photos



展示場所


TIME'S




Nuestra Señora de las Iguanas,1979, Juchitan de Zaragoza, Oaxaca, Mexico (C) Graciela Iturbide


グラシエラ・イトゥルビデ｜Graciela Iturbide

Presented by DIOR



展示場所


京都市美術館 別館




(C) Eric Poitevin


エリック・ポワトヴァン｜Eric Poitevin

Presented by Van Cleef & Arpels



展示場所


両足院




Left: feminist, 2021, Abidjan (C) Laetitia KyRight: (C) Laetitia Ky


レティシア・キイ｜Laetitia Ky

Supported by Cheerio (ASPHODEL)KYOTOGRAPHIE African Residency Program (出町桝形商店街 DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space)



展示場所


ASPHODEL


出町桝形商店街・DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space






KYOTOPHONIE 2025 Spring現代ブラジル音楽を代表するアーティスト、フィリペ・カットとブラジル・バイーア在住のコムアイのライブを4月19日に開催


コムアイ with 小林七生(FATHER) x フィリペ・カット
Soundscapes From Brazil & Beyond



公演日 2025年4月19日（土）


開場 17:00 / 開演 17:30 ー


会場 ヒューリックホール京都


\5,000 （前売券）


\6,000 （当日券）



ArtSticker（アートスティッカー）について




株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。


また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト


https://artsticker.app/



▽ArtSticker ダウンロードURL


App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049



チケット販売機能を導入したい美術館様・イベント運営者様へ




現在、ArtStickerでは、チケット機能を導入したいイベント運営者様を募集中です。


また、展示に合わせ、音声ガイドを販売・連携することも可能です。


詳しくは以下をご覧の上、お問い合わせください。



▽お問い合わせはこちら


チケット：https://artsticker.app/services/ticket/


音声ガイド：https://artsticker.app/services/audio-guide/



株式会社The Chain Museum概要


社名　　　：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）


所在地　　：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO


代表者　　：代表取締役 遠山 正道



▽The Chain Museum 公式Webサイト


https://www.t-c-m.art/