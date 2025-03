「MACKINTOSH」pop up event / 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー”SELECT by BAYCREW′S″にて3月19日(水)より開催

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズが、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー内に800坪の広大なスペースにて展開しているショップ、”SELECT by BAYCREW'S”。毎回来るたびに変化するpop up eventを開催、今回は英国の老舗ブランド「MACKINTOSH(マッキントッシュ)」のpop up eventを3Fスペースにて開催いたします。

【MACKINTOSH/マッキントッシュ】HUMBIE_EX:コート/\129,800税込/NAVY

JOURNAL STANDARD L'ESSAGEが別注を掛けた”HUMBIE(ハンビー)exclusive"の3色、”RAINTEC SKYE STAND COLLAR(レインテックスカイスタンドカラー)exclusive"の2色も数量限定にてご紹介します。その他、豊富なデザイン・素材・カラーを取り揃えてお出迎えいたします。

【MACKINTOSH】RAINTEC SKYE STAND COLLAR MID:コート/\116,600税込/BEIGE

【MACKINTOSH/マッキントッシュ】HUMBIE_EX:コート/\129,800税込/BLACK

\119,900税込\86,900税込\125,400税込\119,900税込\79,200税込\119,900税込\129,800税込\107,800税込\129,800税込

また今回特別に、同じ英国ブランド「AQUASCUTUM(アクアスキュータム)」にL'ESSAGEが別注をかけて作られたステンカラーコートも同時にご紹介します。こちらはL'ESSAGEの通常のショップでは早くも完売間近の人気アイテムとなっております。NAVYとBEIGEの2色でのご用意です。

Aquascutum×LESSAGE ステンカラーコート/\138,600税込/NAVY

オーセンティックなデザインで、流行に捉われない一枚がきっと見つかるはず。

春のコートが一堂に揃うこの機会、是非お見逃しなく。

BRAND Instagram :https://www.instagram.com/jslessage/SHOP Instagram :https://www.instagram.com/select_by_baycrews/

【MACKINTOSH | POP UP EVENT】

2025年3月19日(水)~3月31日(月)

11:00~20:00

SELECT by BAYCREW'S 3Fフロア

住所:虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

〒105-5502 東京都港区虎ノ門二丁目6 番3 号 2F / 3F

https://select-by.baycrews.co.jp/

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック

HP :http://www.baycrews.co.jp/