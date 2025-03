世界初 ※のモバイルバッテリー！長寿命・高耐久で極寒や猛暑でも使える、安全で環境に優しい「ナトリウムイオンモバイルバッテリー」を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、次世代のバッテリーとして世界で注目を集めている「ナトリウムイオン電池」を使用した、世界初 ※のモバイルバッテリーとなる、「ナトリウムイオンモバイルバッテリー」を3月中旬に新発売いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hYk2SH4_q64 ]

※音がでますので、音量にご注意ください。

エレコムはスマートフォンが普及し始めた2010年からモバイルバッテリーを販売しており、2025年まで11年連続で国内販売台数No.1 ※2を獲得しています。数多くのモバイルバッテリーを販売する中で見えてきた、地球への環境負荷や安全性といった課題を改善するべく、このたび新たに「ナトリウムイオン電池」を使用した世界初※のモバイルバッテリーを開発しました。

本製品は9,000mAhのモバイルバッテリーで、USB Power Delivery規格、PPS規格に対応 ※3。USB Type-C(TM)ポートは、最大45Wでの出力が可能です。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。

※:ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー(製品)/容量 9,000mAh ・ USBType-C対応(45W出力・30W入力) に関する市場調査「世界初」検証調査 ((株)未来トレンド研究機構 調べ)※2024年11月27日時点

※2:BCNランキング2014年1月~2024年12月のモバイルバッテリ・充電器部門での販売数量実績

※3:USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。

ナトリウムイオンモバイルバッテリー 4つの特長

1. 環境と人にやさしいナトリウムイオン電池を採用

従来のモバイルバッテリーで使用しているコバルトやリチウムといったレアメタルは、採掘の際の安全に関する人権問題や環境汚染が社会問題となっています。本製品にはコバルトやリチウムを使用せずナトリウムイオン電池を採用することで、安定供給が可能で持続可能な資源利用に貢献し、環境汚染や人体へ影響を抑えています。

2. 砂漠でも雪山でも、これ1つで充電対応

本製品は-35~50℃※の幅広い温度環境下で使用が可能です。マイナス環境下でも使用できるため、スキー場などの雪山といった過酷な環境でも機器を充電することができます。

※:放電時の使用温度範囲。接続機器や本製品の条件により出力が低下し、出力停止する場合もあります。

3. 高い安全性を実現

一般的なリチウムイオン電池は電池が損傷すると発火する可能性があります。一方、ナトリウムイオン電池は電池内の発熱があっても熱暴走が発生しにくく、発火しにくい安全性の高い電池のため、より安全にお使いいただけます。

また、本製品は日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合しています。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。さらに、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。

4. 約5,000回使える長寿命

一般的なリチウムイオン電池を使用したモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回程度ですが、本製品に内蔵しているナトリウムイオン電池は約5,000回と約10倍の寿命があるため、長期間に渡って使用できます。1回の充電につき、本製品(バッテリー容量9,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約2.9回、3,000mAhのスマートフォンを約1.7回充電することが可能です ※4。

※4:満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

数量限定で、先行販売割引を実施!

3月13日(木)12時より、エレコムダイレクトショップにて、数量限定で予約販売を行います。

通常時 9,980円(予定売価・税込)

予約販売時 8,980円(税込)

キャンペーン期間 2025年3月13日(木)12時~

クーポンコード NA01MOBA

クーポンページ https://shop.elecom.co.jp/ext/coupon_dec55l9000.html

製品特設ページ https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00113/

製品詳細

<ナトリウムイオン電池バッテリー ブラック>

型番:DE-C55L-9000BK

価格:\9,980(店頭実勢価格)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C55L-9000BK.html

<ナトリウムイオン電池バッテリー ライトグレー>

型番:DE-C55L-9000LGY

価格:\9,980(店頭実勢価格)

URL:URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C55L-9000LGY.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250313-01/

製品仕様

対応機種

iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器

コネクター形状(電源入力側)

USB Type-C(TM)ポート×1

定格入力電圧

5V/9V/12V/15V/20V

定格入力電流

3A/3A/2.5A/2A/1.5A

コネクター形状(電源出力側)

USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1

定格出力電圧

USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:12V

定格出力電流

合計20W、USB Type-Cポート:3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aポート:1.5A

電池種類

充電式ナトリウムイオン電池

電池定格容量

3.0V/3,000mAh×3

充電時間

約2時間

※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。

外形寸法

幅約87mm×奥行約31mm×高さ約106mm

重量

約350g

繰り返し使用回数

5,000回

付属品

USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)

使用温度範囲

放電時:-35℃~50℃、充電時:0℃~40℃

保証期間

1年間

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一