飽きのこないシンプルさを追求した手に取りやすい価格帯の新シリーズ「PJ BASIC」。PEACH JOHN公式通販サイトでの取り扱いを開始！
株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）は３月12日(水)に、PEACH JOHNから2024年に誕生した新シリーズ「PJ BASIC」の公式通販サイトでの取り扱いを開始しました。
「PJ BASIC」は、飽きのこないシンプルさを追求し、いつ着けても自然体でいられることをテーマにしたニュートラルなノンワイヤーブラやインナー等をラインナップし、幅広い世代の日常に溶け込む価格帯で展開。
ノンワイヤーブラ、ブラタンクやペアショーツ、他にメンズボクサーやTシャツ、フーディ等アパレルを展開。ブラ\2,189、ショーツ\990、アパレルは\1,490～\2,990と手に取りやすい価格帯です。
2024年９月にオープンしたブランド直営店の梅田エスト店（梅田EST1階）、新百合ヶ丘店（新百合丘オーパ1階）、一部外部ECサイトでも引き続き発売します。
PJ BASICコンテンツ :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-pjbasic/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/pjbasic_official/
PEACH JOHN公式通販サイト :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/
コットンミックスロゴノンワイヤーブラ
ロゴ入りゴムテープがデザインポイントの、アクティブなノンワイヤーブラ。本格的なブラカップ内蔵で、きれいなバストラインをメイクします。他にレーサーバックのデザインやメンズボクサーも同シリーズで展開。
コットンミックスノンワイヤーブラ \2,189（本体価格\1,990）
コットンミックスロゴノンワイヤーレーサーバック\2,189（本体価格\1,990）
コットンミックスロゴショーツ \990（本体価格\900）
コットンミックスロゴチーキー \990（本体価格\900）
コットンミックスロゴメンズボクサー\990（本体価格\900）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10305500165
コットンミックスリブブラトップ
カジュアルでヘルシーな印象の、コットン混リブ生地仕立てのシリーズ。・左右一体型の下厚カップ付きで、バストをほど良くボリュームアップ。一枚着しやすいデザインのカップ付きのタンクとキャミに加え、カップ無しのキャミなど日常の様々なシーンで使えるデザイン展開です。
コットンミックスリブノンワイヤーブラ \2,189（本体価格\1,990）
コットンミックスリブショーツ \990（本体価格\900）
コットンミックスリブブラキャミ \2,189（本体価格\1,990）
コットンミックスリブキャミ \990（本体価格\900）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10305600164/
美胸ノンワイヤーブラ
軽い着け心地でふっくら谷間をメイクするノンワイヤーブラ。表地はつるんとしたストレッチジャージー生地。中央付近でギャザーを寄せて、カシュクール風に重ね合わせたデザインで、カラーのバリエーションが豊富。
美胸ノンワイヤーブラ \2,189（本体価格\1,990）
美胸ペアショーツ \990（本体価格\900）
カラー：ブラック、ベージュ、ラベンダー、ピンク、アッシュブルー、ペールグリーン（全６色）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10304900107/
ナチュラルバストノンワイヤーブラ
肌あたりが柔らかく、ラクな着け心地のノンワイヤーブラ。薄手のカップでボリュームを足さず、ナチュラルなバストラインに整える。つるんとスムーズなカップで、薄手のトップスにもラインがひびきにくいデザイン。
ナチュラルバストノンワイヤーブラ \2,189（本体価格\1,990）
ナチュラルショーツ \990（本体価格\900）
カラー：ブラック、グレージュ、ピンク、ブラウン
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10305530164/
スーパーリラックスブラ
パッド入りできれいなバストラインに整えるタンクトップ。締めつけ感のない、スーパーリラックスな着心地。表生地をモールド加工により縫い目なくカップの丸みに沿わせているので、表面がつるんとなめらかです。シリーズでタンクとショーツもあり。
スーパーリラックスブラ \2,189（本体価格\1,990）
スーパーリラックスブラタンク \2,189（本体価格\1,990）
スーパーリラックスショーツ \990（本体価格\900）
https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10305100163/
【直営店】
新百合ヶ丘店（新百合丘オーパ1階）
梅田エスト店（梅田EST1階）
ストアインフォ：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/detail/100
【外部ECサイト】
- Amazon
https://www.amazon.co.jp/stores/page/97A2D969-6DBC-44A0-AFF3-3C088FA7C503?ingress=0&visitId=45de340a-3868-437b-9eb6-ad7f377e80ba(https://www.amazon.co.jp/stores/page/97A2D969-6DBC-44A0-AFF3-3C088FA7C503?ingress=0&visitId=45de340a-3868-437b-9eb6-ad7f377e80ba)
- Rakuten Fashion
https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-peachjohn/?free_word=snews_287839&l-id=shopnews_5614_20250305_1(https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-peachjohn/?free_word=snews_287839&l-id=shopnews_5614_20250305_1)
- .st
https://www.dot-st.com/peachjohn/disp/itemlist/?dispNo=002001051
PJ BASICコンテンツ :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-pjbasic/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/pjbasic_official/
PEACH JOHN公式通販サイト :
https://www.peachjohn.co.jp/shop/