子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得【学研メディカルサポート】

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研メディカルサポート（東京・品川／代表取締役社長：清水修）は、2025年2月14日（金）に厚生労働大臣の認定制度である「くるみん認定」を取得いたしました。

くるみん認定マーク

■くるみん認定とは？

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。

この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

（出典：厚生労働省 ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html)）

■学研メディカルサポートとしての取り組み

当社では、在宅勤務やテレワークなど多様な働き方が可能となる制度の導入や育児休業取得率向上の取り組みなど、従業員全員が安心してキャリアを築けるよう、積極的なサポート環境の整備を進めてまいりました。今後も社員のワークライフバランスの充実と企業価値のさらなる向上に向け、より一層の制度拡充や環境づくりを推進してまいります。

令和4年10月1日～令和6年9月30日(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_dtl.php?cn=93468&pg=0&n=%E5%AD%A6%E7%A0%94%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88&k=&ko=0&nw=&stavg=&ikuji=&ew=&m=&tcm=&w=&kp=&tp=&pp=&pw=&jw=&sw=&kw=&iw=&b=&l=&p=&view_count_id=2&disp_kind=)までの2年間における次世代法（くるみん）の一般事業主行動計画はこちら(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_dtl.php?cn=93468&pg=0&n=%E5%AD%A6%E7%A0%94%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88&k=&ko=0&nw=&stavg=&ikuji=&ew=&m=&tcm=&w=&kp=&tp=&pp=&pw=&jw=&sw=&kw=&iw=&b=&l=&p=&view_count_id=2&disp_kind=)

●当社の主な取り組み

１．No残業デーの取得推奨 → 毎月第2、第3水曜日に推奨日を設定

２．年間7日間の有給休暇の取得推奨 → 取得率72%（昨年度実績）

３．男性の育児休業等を活用促進

■お問い合わせ

電話番号：03-6431-1228（平日9:00～18:00）

メールお問い合わせフォーム：https://gakken-meds.jp/contact/

■株式会社学研メディカルサポート（Gakken Medical Support Co., Ltd.）

https://gakken-meds.jp/

・代表取締役社長：清水 修

・法人設立年月日：2011年4月6日（2014年10月1日商号変更）

・資本金：49,000,000円

・所在住所：〒141-8414 東京都品川区西五反田2-11-8

・所在住所(大阪営業所)：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル11F

・電話番号：03-6431-1228（代表）

・事業内容：医療・看護・介護分野への教育コンテンツ配信事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開