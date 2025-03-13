「第6回 関西物流展」の特別セミナーにて船井総研ロジの物流コンサルタントが登壇いたします｜2025年4月11日（金）開催

船井総研ロジ株式会社

2025年4月9日（水）～11日（金）の計3日間、インテックス大阪にて開催する「第6回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2025」の特別セミナーにて、船井総研ロジ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）の執行役員 田代 三紀子が「2024年問題で終わりではない！物流クライシスを乗り越えるための物流戦略」をテーマに講演いたします。本講演は2025年4月11日（金）12:30-13:30を予定しています。

「第6回 関西物流展」の詳細はこちら≫ https://www.f-logi.com/ninushi/news/20250411/

講演内容のご案内

■講演テーマ■講演者情報

船井総研ロジ株式会社

執行役員 コンサルティング本部 副本部長 田代 三紀子

製造業・小売業を中心とした荷主企業に対して、物流戦略策定の支援を行い、物流拠点の見直し、コスト削減策の提案、物流コンペの支援を数多く行ってきた。直近では、物流関連2法改正に応じた、行政リスクの評価、中期経営計画の策定、CLO設置へ向けた対応など荷主企業として法改正に向けて取り組むべきことに対する支援を行っている。

「第6回 関西物流展」の詳細はこちら≫ https://www.f-logi.com/ninushi/news/20250411/

講演概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59144/table/980_1_91e7a6027eb10d9ac2f2c388745a7fdf.jpg ]

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者や担当者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。

コンサルティングについて≫ https://www.f-logi.com/ninushi/(https://www.f-logi.com/ninushi/)

ロジスティクス・リーダーシップ・サロンについて≫ https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

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