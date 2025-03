ワンハンドでコンパクトに。CYBEX（サイベックス）のストローラー「ORFEO（オルフェオ）」 のデザインを刷新！

CTP JAPAN株式会社

CYBEX(CTP JAPAN株式会社 本社:東京都渋谷区)は、2025年3月26日(水)にORFEOの2025年新色コレクションを発売します。

快適さをコンパクトに。ORFEOとは、「パパ・ママの快適な使い心地」と「お子さまの快適な乗り心地」両方を兼ね備えた、ベビーカーです。前輪にはサスペンションがついており、走行中の段差の乗り越えもスムーズ。シート幅と背もたれの高さは、体重22kg(約4歳頃)まで使えるゆったりとしたシートサイズです。フラットにもなる4段階調整のリクライニング機能を使えば、お出かけ中寝てしまってもリラックスした状態で寝かせておくことができます。

【デザイン】NEWデザインパターン

2025年モデルでは、キャノピー部分に新たなラインを施し、より上質さが際立つ仕上がりとなりました。

【主な機能】ワンプルハーネス

シートベルトの誤装着は、ベビーカーからの転落事故の主な原因の一つにもなっています*1。毎日使うベビーカーだから、誰でも簡単にシートベルトを正しく装着できる「ワンプルハーネス」機能を標準装備。

サイベックスのチャイルドシート、ベビーカーで採用されているこの「ワンプルハーネス」機能があれば、お子さまをベビーカーに乗せたあと、ストラップを片手で引くことで瞬時にお子さまの体にフィットさせることが可能。またお子さまをベビーカーから降ろす時にも、アジャスターボタンを押して、シートベルトを引っ張れば一瞬で緩めることができます。利便性だけでなく安全性も向上し、ストレスなくお子さまとの外出を楽しめます。

*1 出典元:消費者庁ホームページ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20210204/

【商品概要】

商品名:ORFEO

価格:45,000円(税込価格49,500円)

重さ:6.1kg(キャノピー除く)

製品サイズ:奥行き77cm×幅52cm×高さ102cm

自立収納時:奥行き15.5cm×幅47.5cm*×高さ52.5cm

参考年齢:生後1ヶ月頃~4歳頃まで

適応体重:~22kgまで

展開カラー:マジックブラックJP/アーモンドベージュJP/ストーミーブルーJP

製品詳細URL:https://cybex-japan.com/collections/stroller-gold-0-4y/products/orfeo-2025

<CYBEX(サイベックス)について>

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング(ベビー用品)ブランドです。Design(ユニークなデザイン)・Safety(卓越した安全性とクオリティ)・Function(インテリジェントな機能性)という3つの柱を重視した製品開発(=CYBEX D.S.F. Innovation Principle)は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。2014年にGoodbaby Internationalと合併し、更に成長して世界最大のペアレンティングブランドとなった今も、CYBEXのファウンダーであり、2児の父であるMartin PosがCEOとしてグループを牽引し、“いまと、これからのファミリー”に、最高のコンセプトと製品を届けています。

<CTP JAPAN株式会社について>

CTP JAPAN株式会社(Columbus Trading-Partners Japan, Limited)は、日本のペアレンツに最適化された製品を、確実にお届けするために設立された専門商社で、Cybex製品の「正規輸入総代理店」です。 Cybex GmbHが株式の100%を所有しています。

サイベックス(ブランド)公式ホームページ:https://cybex-online.com/ja-jp