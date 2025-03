【3/13世界腎臓デー】世界初のノットエナジードリンク、入れるより出す時代へ。発売2か月で5,000本突破！スタートアップ企業が開発のシルク入りレモン炭酸水「ZINZO SILK BUBBLING」。

株式会社NEXT NEW WORLD

オーガニックシルクを用いた研究・プロダクト開発販売など、ディープテック領域の事業を展開する株式会社NEXT NEW WORLD(本社:群馬県、代表取締役CEO 高嶋 耕太郎)は、特許製法(※1)を用いて開発された “カラダシルク(R)” 配合のノットエナジードリンク 「ZINZO SILK BUBBLING(ジンゾ シルクバブリング)」を発売開始いたしました。

※1 特許第6019506号 高分子量シルクフィブロイン水溶液の製造方法および高分子量シルクフィブロイン粉末の製造方法

【商品概要】

商品名:ZINZO SILK BUBBLING(ジンゾ シルクバブリング)

内容量:200g

種別:清涼飲料水

参考小売価格:350円(税込)

特徴:

・国際認証のオーガニックシルク使用

・イタリア産レモン果汁使用

・無添加(人工着色料・香料・化学調味料・防腐剤不使用)

公式サイト:https://zinzo.co/

【ターゲット】

・日々の食生活が乱れがちな方 ・余分なものを排出し、スッキリとした毎日を送りたい方 ・疲れが抜けにくいと感じる方株式会社NEXT NEW WORLD 代表取締役CEO 高嶋 耕太郎【商品開発の目的】

このノットエナジードリンクは、従来のエナジードリンクとは真逆のアプローチを採用。カラダシルク(R)の吸着作用により、体内の不要な老廃物を排出し、内側からクリアな状態へ導くことを目的としています。

過剰なエナジードリンク市場は、カフェインや糖分を過剰摂取することで一時的なエネルギー補給はできても、体に負担をかける飲料が多いと考えます。また、コンビニ食や加工食品の増加により、体に不要なものが溜まりやすい環境になります。

余分なものを排出することで、身体のパフォーマンスが向上し本来の活力を引き出すことが期待できるノットエナジードリンク「ZINZO SILK BUBBLING」をぜひお試しください。

左:澤木 一貴 さん、右:TED さん【ブランドアンバサダー】

写真左:株式会社SAWAKI GYM代表取締役、雑誌Tarzan(ターザン)監修トレーナー / 澤木 一貴 さん

<プロフィール>

1991年よりトレーナー活動をスタート。静岡県の整形外科病院でトレーナー科主任を歴任し、リハビリ後の方からトップアスリートまで医学的根拠に基づき指導。その後専門学校講師を12年/トレーナー団体理事を14年務め、延べ10,000人以上に指導。現在はトレーナー活動の他、講演会やメディアで健康情報を発信している。出版書籍は18冊、監修雑誌は350冊以上。テレビ出演多数。

写真右:TEDDY‘s Bonds オーナー / TED さん

<プロフィール>

スポーツトレーナー歴29年で、TEDDY‘s Bondsオーナーとしてスパルタンレースの優勝者を何人も排出。

大手フィットネスクラブでマネージャーを経験後、新規ジムのプロデュース、トレーナーの育成、マシンメーカーやサプリメント業界でも長くマーケティングのアドバイザー、オリンピアなどのトレーナーも務めている。

株式会社リードヘルスケア 本社所在地:福岡県福岡市【お取り扱い状況について】

ZINZO SILK BUBBLINGが発売開始3か月で50店舗以上のジムなどのフォットネス店舗や飲食店でお取り扱いいただいており、さらにヘルスケア商品を幅広く扱う株式会社リードヘルスケアでのお取り扱いが決定。これにより全国のドラッグストア・薬局・GMSなどを中心にさらなる販路拡大を目指す。

特許製法(※1)で作られた原料 “カラダシルク(R)” とは

カラダシルク(R)は、独自のシルクプロテイン製法を用いた成分で、腸内で不要な老廃物を吸着し、体外への排出を促します。その結果、腸内環境が整い、体が軽く、クリアな状態へと導かれます。

※1 特許第6019506号 高分子量シルクフィブロイン水溶液の製造方法および高分子量シルクフィブロイン粉末の製造方法

特徴1. 特許製法の多孔質な網目構造

特許製法(※1)によりつくられたナノレベルの多孔質構造を有する難消化性のシルク成分は、体内の残留物を吸着し、体外へ排出することが期待されています。

特徴2. 吸着エビデンス

ナノレベルのカラダシルク(R)が多孔質構造により、アンモニアとコレステロールを90%以上除去できるエビデンスがございます。腸管内の老廃物を吸着し排泄物と一緒に体外へ排出されます。

※濃度4%の水溶液を使用特徴3. 無味無臭の液体

カラダシルクは無味無臭の液体で食品などに混ぜても味を損ねないことが特徴的です。

【会社概要】

会社名:株式会社NEXT NEW WORLD

設立 : 2021年6月

本社 :群馬県桐生市本町6-2

拠点 :東京都港区南青山2丁目5 POLA青山ビル5F Overlap

HP :https://corp.nextnewworld.co

代表取締役CEO:高嶋 耕太郎

シルクタンパク質の研究開発を基盤に、ヘルスケア・美容領域で事業を展開するスタートアップ企業。群馬県桐生市で自社養蚕農家を運営し、持続可能なシルク活用を推進。

GOTS認証 ※2 のタイオーガニックシルク水溶液の日本独占販売権保有。

※2 GOTS:オーガニック・安全性・生産環境のトレーサビリティを認証する国際基準(https://www.conscio-organicsilk.net/)

ヘルスケア事業<SILKFULL>

SILKFULL(シルクフル)は発売9か月で100万食を突破した犬猫用腎ケアシルクサプリメント「SILCAT by SILKFULL」(公式サイト)を販売し、シンガポールへも輸出を開始。特許シルク原料の卸販売、ペットフード・サプリメントのOEMも手掛ける。2025年2月には慢性腎臓病のイヌやネコの腎機能の健康維持目的とした、従来の物より高濃度、高容量を動物病院専売品として「SILKFULL PRO」を発表。2027年までには人間用に食品・飲料メーカー様へ機能性原料として導入を予定。

https:(https://silkfull.co/)//silkfull.co/(https://silkfull.co/%E5%B7%A6%E4%B8%8A)

左上 SILCAT、右上 SILKFULL、左下 SILKFULL PRO、右下 SILFULL PROアパレル・美容事業< WITH OR WITHOUT>

WITH OR WITHOUT(ウィズ オア ウィズアウト)は2024年SSシーズンより本格的にローンチした、上質なシルクマテリアルを全てのプロダクトで使用する「WITH OR WITHOUT」(公式サイト)。化粧品・アパレル製品のOEMや特許原料の卸販売を展開し、大手セレクトショップ・百貨店でお取り扱いいただく。

https://withorwithout.co/

2024年には1.5億円の資金調達(プレシリーズAラウンド)を実施し、大学・研究機関と連携したシルクフィブロインタンパク質の研究を加速。さらに、組織拡大に伴う人材採用・研究開発を強化し、石油・化学薬品由来原料の代替を推進するGX(グリーントランスフォーメーション)を目指す。

シルクの可能性を最大限に活かし、持続可能な未来の創造に挑みます。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

メール:nnw@nextnewworld.co

担当:佐々木