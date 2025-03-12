【フォロー＆リポストでトートバッグが当たる！】 『ノッティングヒルの恋人』3月28日（金）より全国リバイバル上映！ Xユーザー＆プレミアムユーザー向けキャンペーンがスタート！

株式会社つみき(C) 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映プロジェクトにて、ワーキング・タイトル・フィルムズが手掛けたシリーズ最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』の4月11日（金）全国公開を記念して、3月28日（金）より1週間限定でリバイバル上映することが決定した『ノッティングヒルの恋人』。

本上映を記念して、フォロー＆リポストで『ノッティングヒルの恋人』限定オリジナルトートバッグ（非売品）が当たるXプレゼントキャンペーンと、Filmarksプレミアムユーザー限定のプレゼントキャンペーンがスタートしました！

イラストレーターの原倫子さんによる描き下ろしイラストでデザインされたトートバッグ。シンプルで丈夫なキャンバス生地にイラストがプリントされています。応募についての詳細は「SNSプレゼントキャンペーン」「Filmarksプレミアムユーザーキャンペーン」をチェック！

なお、全国12の独立系書店で文庫本を購入するとFilmarks限定オリジナル紙製ブックカバーがもらえるタイアップキャンペーンも期間限定で実施中！（詳しくはこちら(https://filmaga.filmarks.com/articles/320633/)）

さらに、本企画ではオリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表いたします。

【『ノッティングヒルの恋人』SNSプレゼントキャンペーン】

■プレゼント内容

・『ノッティングヒルの恋人』限定オリジナルトートバッグ（非売品）

イラストレーターの原倫子さんによる描き下ろしイラストでデザインされたトートバッグ。シンプルで丈夫なキャンバス生地にイラストがプリントされています。

サイズ（約）：幅36cm 高さ37cm 奥行12cm

※転売はご遠慮ください

※画像はイメージです。

■応募期間

2025年3月12日（水）12:00 ～ 5月4日（日）23:59

■当選者数

20名

■応募方法

・X（Twitter）からの応募

Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket）アカウントをフォロー、キャンペーン投稿をリポスト。応募者の中から抽選で20名様にプレゼント！

※当選者の方にはFilmarksリバイバル上映公式アカウントよりDMにてご連絡いたします

イラストレーター紹介

原 倫子

https://www.instagram.com/hararin616/

長野県出身。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒。MJイラストレーションズ卒。17年よりフリーランスとして活動。書籍、雑誌を中心に広告、web、プロダクト、アパレル等の仕事に携わる。複数の画材を支持体の上で混合させるスタイルで制作している。

【Filmarksプレミアムユーザー限定プレゼントキャンペーン】

■プレゼント内容

・『ノッティングヒルの恋人』限定オリジナルトートバッグ（非売品）

■応募期間

2025年3月12日（水）12:00 ～ 5月4日（日）23:59

■当選者数

20名

■応募URL

https://forms.gle/qG4EatmnSLG7kcqN9

プレミアム特典一覧ページはコチラ(https://extra.filmarks.com/premium-campaign)！！

【『ノッティングヒルの恋人』予告編】

https://www.youtube.com/watch?v=Ac918s13mUU

【『ノッティングヒルの恋人』公開情報】

『ノッティングヒルの恋人』

公開日：2025年3月28日（金）より1週間限定上映

公開劇場：全国46館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket(https://twitter.com/Filmarks_ticket)）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

【『ノッティングヒルの恋人』公開劇場】

※公開劇場は随時更新予定となっております。

公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

［北海道］サツゲキ、札幌シネマフロンティア

［青森］イオンシネマ新青森（4/4～）

［岩手］イオンシネマ北上（4/4～）

［栃木］109シネマズ佐野

［群馬］イオンシネマ太田（4/4～）

［埼玉］イオンシネマ川口

［千葉］MOVIX柏の葉、イオンシネマ市川妙典（4/4～）、イオンシネマ千葉ニュータウン（4/4～）

［東京］キネカ大森、新宿ピカデリー、MOVIX昭島、YEBISU GARDEN CINEMA、池袋HUMAXシネマズ、イオンシネマ板橋（4/4～）、イオンシネマ シアタス調布（4/4～）

［神奈川］ムービル、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ港北ニュータウン（4/4～）、イオンシネマ新百合ヶ丘（4/4～）、イオンシネマ座間（4/4～）

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス（4/4～）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、中川コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド、イオンシネマワンダー（4/4～）

［京都］アップリンク京都、MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川（4/4～）、イオンシネマ高の原（4/4～）

［大阪］テアトル梅田（旧シネ・リーブル梅田）、なんばパークスシネマ、MOVIX八尾、イオンシネマ茨木（4/4～）、イオンシネマ シアタス心斎橋（4/4～）

［兵庫］kino cinema神戸国際

［和歌山］イオンシネマ和歌山（4/4～）

［広島］MOVIX広島駅

［香川］イオンシネマ高松東（4/4～）

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド

［佐賀］イオンシネマ佐賀大和（4/4～）

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

【『ノッティングヒルの恋人』作品情報】

(C) 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

1999年／イギリス・アメリカ／123分

https://filmarks.com/movies/35869

監督：ロジャー・ミッシェル

脚本：リチャード・カーティス

出演者：ジュリア・ロバーツ、ヒュー・グラント、リス・エヴァンス、ジーナ・マッキー、ティム・マキナニー、エマ・チャンバース、ヒュー・ボネヴィル、ジェームズ・ドレイファス、ミーシャ・バートン、ヘンリー・グッドマン

＜あらすじ＞

ノッティングヒルを舞台に、ハリウッド女優と冴えない本屋店主の恋を描くラブ・ストーリー。スター女優であるアナが、偶然立ち寄った本屋でウィリアムと出会ったことから、身分違いの恋が始まる

【『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』】

▼公式サイト

https://bridget-jones-movie.jp/

▼公式X

https://x.com/bridgetj_movie

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

・Filmarksリバイバル上映

https://filmaga.filmarks.com/writers/premium-ticket/

公式X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）