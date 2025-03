FISHBOY氏が実践するチームマネジメント方法｜インタビュー記事＆動画を公開

株式会社アーシャルデザイン

株式会社アーシャルデザイン(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:小園翔太)は、アスリート・体育会学生のためのキャリアマガジン「ATHLETE LIVE」そして同社運営のYouTubeチャンネル「体育会就活TV」において、2025年3月13日(木)より「FISHBOY氏が実践するチームマネジメント方法」を公開いたしました。



日本では、2012年に中学校でダンスが必修化されたことを受け、ストリートダンスの人口は約600万人にまで拡大 しました。さらに、小中学生を含めたダンス経験者の総数は約2,000万人(※) に達するとされています。こうした若者を中心としたダンス人気の高まりの中、2021年1月に日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」が開幕 し、ストリートダンスの新たなステージが誕生しました。

※一般社団法人ストリートダンス協会より

その「D.LEAGUE」に参入した 「CyberAgent Legit(サイバーエージェント レジット)」 でディレクターを務めるのが、ダンサーの FISHBOY氏 です。2016年に発売され、紅白歌合戦でも披露された大ヒット曲 「PERFECT HUMAN」 で知られる 「RADIO FISH」 のメンバーであり、振付師・プロデューサーなど多彩な顔を持つFISHBOY氏。アスリートのキャリア支援を行う当社の理念に共感いただき、今回のインタビューが実現しました。

本コンテンツでは、ダンスを職業として選んだきっかけ、監督業で意識していること、今後目指す未来などについて語っていただきました。

インタビューの最後に視聴者へのメッセージとして「ぜひ、今熱中してるものが、次のキャリアにどう生きるかを意識してほしいなと思います。そうすることで絶対次のキャリアのスタートが変わりますよ。」などの言葉をいただきました。

"FISHBOY氏が実践するチームマネジメント方法"

https://youtu.be/pDPu9wDdvyw

https://athlete-live.com/?p=9323

■FISHBOY氏 プロフィール

FISHBOY(フィッシュボーイ)/本名:中田啓之(なかだ ひろゆき)

1985年大阪府で生まれ。実兄はお笑い芸人・オリエンタルラジオの中田敦彦。

十代前半より頭角を表し、各世代のあらゆるダンスコンテストで優勝。最大規模の世界大会JUSTE DEBOUT優勝、SDK EUROPE優勝の経験を持つ。TVなどのメディアに露出しだすと「RADIO FISH」としてPERFECT HUMANでブレイク。日本有線大賞・有線話題賞受賞、第58回日本レコード大賞・企画賞受賞、そして紅白歌合戦出場を果たす。

世界初のダンスのプロリーグ”D.LEAGUE”にCyberAgent Legitのディレクターとして参戦。楽曲制作・作品制作・チームマネジメントなどをトータルにプロデュースする活躍を見せる。

21-22seasonではD.LEAGUE Music of The Yearを受賞。22-23season、23-24seasonではチームを2期連続でシーズン優勝に導き、さらにD.LEAGUE Most Creative Directorも2期連続受賞。近年では日本盆踊り協会の芸術顧問に就任。”日本人全員をダンサーにする”ことを目標に掲げ活動している。

■体育会アスリートの為のキャリアマガジン「ATHLETE LIVE(アスリートライブ)」について

ATHLETE LIVE(アスリートライブ)は、元アスリート(元日本代表・メダリスト等)へインタビューを行い、「引退後のセカンドキャリアに対する考え方」や「ビジネスシーンで現在どのように活躍しているか」などの情報を発信する体育会アスリートの為のキャリアマガジンです。これまで、井上康生さん、大山加奈さん、浅野拓磨さん、田島寧子さんなど多くの元アスリート(元日本代表・メダリスト等)100名を超える方々へインタビューを行い、100名を超えるインタビュー記事を掲載しています。

■株式会社アーシャルデザイン

代表者:小園 翔太

所在地:東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立:2014年10月

資本金:1億円

