【大反響につき緊急決定！】韓国コスメ「2aN」話題の新作を表参道ヒルズで体験！

韓国発の大人気カラーメイクアップブランド 「2aN(トゥーエーエヌ)」 の日本総代理店である WONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区) は、2025年3月13日(木)~20日(木)に表参道ヒルズでのPOPUPを緊急開催いたします! 渋谷スクランブルスクエアで本日まで開催されていたPOPUPが 連日大盛況となり、多くのリクエストに応える形で実現したものです。

SNSでも話題沸騰中の「2aN」は、その発色の美しさとトレンド感のあるアイテムで注目の的に。前回のPOPUPでは人気商品が即完売するほどの反響を呼びました。今回の表参道ヒルズでは、待望の新作グレイズバウンシングティント10種をはじめとする大人気アイテムを直接試せる特別な機会をご用意。ここでしか手に入らない限定企画も予定しています。話題の韓国コスメを実際に体験できるこのチャンスをお見逃しなく!

新作グレイズバウンシングティント10種新作グレイズバウンシングティント10種

韓国の大手ヘルス&ビューティストア 「オリーブヤング」1位 を獲得し、韓国で話題の2aN。今回のPOPUPでは、新作アイシャドウ・チーク・ハイライターをはじめ、**「2aN」待望の新作グレイズバウンシングティント10種**が日本初登場!高発色&ロングラスティングの最新プランピングティントをいち早く試せます!

これから発売予定の最新アイテムのタッチアップ体験 も可能!

さらに、来場者限定特典も多数。

明日から16日まで、4日間限定で先着50名様には韓国メイクツールブランドstudio17のシリコンブラシをプレゼント。

そして、渋谷で大行列だった「世界にひとつだけの推しコスメ」 を作れる特別イベントも開催。

推しのカラーにしたり、名前を入れたり、世界に1つだけのコスメを楽しんでください。

豪華現品が当たるラッキードロー など、ここでしか体験できない特典もご用意。

より洗練されたデザインとトレンド感あふれる製品ラインナップをお届けする「2aN」の世界観を、表参道ヒルズでも存分にお楽しみください!

〈POPUP概要〉2aN 表参道ヒルズ POPUP STORE

開催期間:2025年3月13日(木)~3月20日(木)

開催場所:表参道ヒルズ フロア本館 B2F LEACOSME内

開催住所:〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10

営業時間:11:00~20:00

■休館日 不定休(年3日休館日あり)

■アクセス 東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2出口より徒歩2分、 東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」5出口より徒歩3分 JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩7分

渋谷に続き、表参道でも“2aN”の魅力を体感できるチャンス!

この機会をお見逃しなく!

Layering all your potential! Shine bright, Be you

「自分だけの個性を引き出すレイヤリングメイク」

2aNは、レイヤリングに特化したカラー展開で、

あなた自身が創りだす“パーソナルカラー”の楽しさを提案します。

単なる色ではなく、重ねることで生まれる新たな表情、無限の可能性を引き出します。

自分らしく輝くための主体的なカラーレイヤリングを通じて、

あなたにしか生み出せない美しさを体験してください。

2aNとともに、無限に広がるカラーハーモニーを楽しみながら、新しい自分を発見しましょう。

ブランドアンバサダー:Redvelvet アイリーン

