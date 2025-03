インテル株式会社

2025年3月5日にスペインで発表された資料の抄訳です。

最新情報:インテルの製品事業部門であるIntel Productsは本日、半導体製造プロセスにおける透明性と確実性の向上を目的とした、インテル(R) アシュアド・サプライ・チェーン(ASC)プログラムを発表しました。この特定のクライアント向けシステム・オン・チップ(SoC)ソリューションは、まずインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)の一部のモバイルSKUとデスクトップSKUに適用され、特定の工場設備での専用の経路で製造され、各チップに対してデジタル証明可能な「証拠保管の継続性」を確保し、チップ製造プロセスにおける各チップの進行状況が記録されます。Intel Productsは、ASCプログラムを通じてプロセッサー製造の透明性を強化し、顧客に半導体サプライチェーンの拠点を確実に示していく方針です。

「インテルは長年にわたり、安全で透明性の高い信頼できる半導体製造において、業界をリードしてきました。インテル認定サプライチェーン・プログラムは、顧客の重要な業務運営を支えるテクノロジーの信頼性をさらに強化する、新たな一歩となります」

- インテル コーポレーション クライアント・コンピューティング事業本部ビジネス向けクライアント製品事業本部長、ジェニファー・ラーソン(Jennifer Larson)

重要なポイント:世界規模に広がる半導体サプライチェーンにおいて、透明性の確保は極めて重要です。ハードウェアの製造経路の証明は、偽造ハードウェアによる経済的損失、企業イメージへの悪影響、システム障害回復に伴うダウンタイムなどのリスクを回避するうえで、非常に重要視されます。

インテルは、地理的に多様な製造能力、業界トップのエコシステム、そして最上位の受賞歴を誇る製品セキュリティー保証*1から、このようなサプライチェーンのリスクに対応できる独自のポジションを確立しています。インテルが持つ世界各地に広がる安定した製造施設ネットワークと強力なエコシステム・パートナーシップにより、高い透明性の確保と半導体の「証拠保管の継続性」の証明が可能になります。

実現の仕組み:ASCプログラムは、まずインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)の一部のビジネス向けモバイルSKUおよびデスクトップSKUの量産から開始され、顧客への初回出荷は2025年後半を予定しています。顧客は、プロセッサーのブランド文字列から「インテル(R) アシュアド・サプライ・チェーン」対応のプロセッサー製品であることを確認できます。インテル(R) アシュアド・サプライ・チェーン対応のSoCには、プロセッサーのブランド文字列の末尾に「A」の文字が付加されます。また、業界ツールを使用して、ASC SKUが展開される国の一覧を確認することも可能です。

インテルは今後もパートナー各社との協業を継続し、ASCプログラムを通じて最大限のメリットを引き出せる製品ポートフォリオを精査し、行政機関や企業からの需要が高いデスクトップPCとモバイルPCに注力していく方針です。顧客からのフィードバック、市場分析、製造開始の時期を考慮しながら、将来的な製造拠点の決定と製品提供を進めていく予定です。

インテルの妥協なきビジネス向けPCソリューション:インテル認定サプライチェーンは、世界中の企業にコンピューティング性能、運用管理機能、セキュリティーの比類のない組み合わせを提供する最新プログラムとして、インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)の強力なビジネス向けプロセッサー製品ポートフォリオに加わりました。

企業は、ビジネスに特化したインテルのサービスとテクノロジーの活用により、社内のデバイス資産の運用で、パフォーマンス、管理機能、セキュリティーのいずれも妥協する必要がありません。今回、ビジネスPC向けインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー・ファミリーに加え、Intel vPro(R) フリート・サービスとインテル(R) エンドポイント・クラウド・サービスも発表されました。これにより社内のPC資産管理を効率化し、これまでにない迅速なサービス復旧を可能にする手段を企業に提供します*2。インテルは、サイバーセキュリティー運用のゴールド・スタンダードとされるMITRE ATT&CKフレームワークで検証されたハードウェアに根付いたセキュリティーを実現する、唯一無二の半導体プロバイダーであり続けます*3。

今後の展開:インテル(R) アシュアド・サプライ・チェーン プログラムを適用したインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー(シリーズ2)搭載システムは、2025年後半に発売開始となる予定です。

*1 ABI Research white paper “Embracing Security as a Core Component of the Tech You Buy” was independently conducted by ABI Research and sponsored by Intel, published February 2024.

*2 All versions of the Intel vPro(R) platform require an eligible Intel processor, a supported operating system, Intel LAN and/or WLAN silicon, firmware enhancements, and other hardware and software necessary to deliver the manageability use cases, security features, system performance and stability that define the platform. See intel.com/performance-vpro for details. Remote management requires a network connection; must be a known network for Wi-Fi out-of-band management. Results may vary.

*3 As of December 2024, based on MITRE data report and blog https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Artificial-Intelligence-AI/Intel-AI-PCs-Deliver-an-Industry-Validated-Defense-vs-Real-World/post/1649007. See www.intel.com/performance-vpro for details. Results may vary.

Intel technologies may require enabled hardware, software or service activation.

No product or component can be absolutely secure.

Your costs and results may vary.