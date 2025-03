【ホテルオークラ京都】写真家・橋本有史氏による「森に語らせる SHIGA KOGEN in monochrome」展を4月10日より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント「森に語らせる SHIGA KOGEN in monochrome」

ホテルオークラ京都(本社:京都市中京区 (株)京都ホテル、代表取締役社長 福永法弘、東証スタンダード市場)は、2025年4月10日(木)~5月11日(日)の期間、ホテル2階の回廊にて俳人・写真家として活躍する橋本有史氏の写真展「森に語らせる SHIGA KOGEN in monochrome」を開催いたします。

当ホテルは、2階吹き抜けのロビー2階に回廊を設けており、これまでホテルの歴史に関する展示などを行ってまいりました。今回は、そのロビーから続く展示スペースを活用した写真展を実施いたします。「森に語らせる SHIGA KOGEN in monochrome」展では、日本列島の約2/3の面積を占める自然豊かな森林をテーマに、四季折々の美しい情景を収めた作品約30点を展示いたします。表面の美しさだけでなく、風や雨に揺れる木々、晩秋の枯葉、春の芽吹きなどを通じて、地表に広がる無常の美しさを感じていただきながら、ご滞在やご来館のひとときをお過ごしください。

「森に語らせる SHIGA KOGEN in monochrome」より写真展「森に語らせる SHIGA KOGEN in monochrome」開催概要

【会 場】ホテルオークラ京都 2階 回廊 (観覧無料)

【期 間】2025年4月10日(木)~ 5月11日(日)

【内 容】橋本有史氏による作品約30点の展示

【お問い合わせ】ホテルオークラ京都 Phone:(075)211-5111(代表)

【橋本有史氏プロフィール】

俳人 / 写真家 東京都出身。俳人として1995年ごろより作句を開始。天為俳句会に入会し有馬朗人に師事、2006年天為俳句会同人、俳人協会会員。2012年俳句表現の写真表現への適用を考え、写真作品製作を開始。2013年から4年間日本写真学院にて写真表現を学ぶ。受賞歴としては国立新美術館新人賞、兵庫県立美術館奨励賞、御苗場2014年横浜市長賞など。2016年市ヶ谷に写真アトリエ「カロタイプ」を開設、また2022年ごろより年に数回個展を開催。代表的な展示としては「Forest in the rain ホテルオークラ京都」「The Great Wall ナインギャラリー」「SHIGA KOGEN in monochrome 森に語らせる 富士フォトギャラリー銀座」など。

2024年12月 中央区東日本橋にCALOTYPE PHOTO GALLERYを開設。

〈受賞歴〉

2014年 Heart Art in Tokyo国立新美術館 (新人賞受賞)

2014年 兵庫県立美術館に展示(奨励賞受賞)

2015年 御苗場2015 (横浜市長賞受賞)

〈関連サイト〉

YUJI HASHIMOTO Beauty lies in simplicity /

https://yujihashimoto.net/

ギャラリー「カロタイプ」/

https://www.calotype.jp/about.html

橋本 有史 氏

*リリースの内容は発表現在のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。

ホテルオークラ京都について

京都市の中心部に佇む、1888年創業の伝統あるホテル。2025年で創業137周年。京の風情とヨーロピアンテイストが調和した落ち着いた趣の館内には国内外の賓客を迎えてきた歴史が刻まれています。高さ約60メートルの最上階レストランフロアからの眺めは美しく、東山三十六峰や鴨川、古都の街並みを一望いただけます。



〒604-8558 京都市中京区河原町御池

Phone:(075)211-5111(代表)

アクセス:地下鉄東西線「京都市役所前駅」直結。/JR京都駅より車で約15分。

公式サイトURL:https://www.hotel.kyoto/okura/