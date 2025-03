新作メカ・ヒーローシューター『Steel Hunters』4月2日よりアーリーアクセス開始！

株式会社GAソリューションズ

オンラインゲーム『World of Tanks』および『World of Warships』シリーズを手掛けるウォーゲーミングは、完全新作のオリジナルIP『Steel Hunters』のアーリーアクセスを2025年4月2日より開始することを発表しました。本作は、バトルロイヤルとエクストラクションの要素を融合させた基本プレイ無料のメカ・ヒーローシューターです。

公式トレーラー:https://youtu.be/N1_2h0I6wvY(https://youtu.be/N1_2h0I6wvY)

ウォーゲーミングは「プレイヤーファースト」の理念のもと、最もエキサイティングで満足度の高いメカシューター体験の実現を目指します。アーリーアクセス期間中は、プレイヤーのフィードバックを積極的に取り入れながら、ゲームをさらに進化させるアップデートを継続的に実施する予定です。

■『Steel Hunters』とは?

『Steel Hunters』は、「ハンター」と呼ばれる巨大マシンを操作し、戦場で生き残りをかけて戦う基本プレイ無料のPvPvEアクションシューティングゲームです。プレイヤーは、敵を倒しながら装備を強化し、最終的にエクストラクションポイントを目指します。

本作には「ハンター」と呼ばれる個性豊かなメカが多数登場。Razorside、Heartbreaker、Fenris、Ursus、Trenchwalker、Prophet、Weaver など、それぞれが独自の戦闘スタイルとアビリティを備え、プレイヤーの選択と戦略次第で戦い方が大きく変化します。

戦場となるのは、「クリムゾンリッジ」「メリーランドハイツ」「採石場」 など、多彩な地形を持つマップ。単なる撃ち合いではなく、戦場の環境を活かした戦略、リソース管理、そして生存のための駆け引きが勝利へのカギを握ります。

■アーリーアクセス参加方法

『Steel Hunters』は、以下のプラットフォームでプレイ可能です。

●ウォーゲーミング ゲームセンター

https://wargaming.net/ja/wgc

●Steam

https://store.steampowered.com/app/1691340

最新情報やアーリーアクセスの詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト: https://steelhunters.com/

■Steel Huntersについて

Steel Huntersは、バトルロイヤルとエクストラクション(脱出)の仕組みをシームレスに組み合わせたオンラインのメカ‧ヒーローシューターです。プレイヤーは「ハンター」と呼ばれる強力な巨大マシンを操作し、PvPvE形式のダイナミックなバトルを繰り広げます。チームメイトと協力しながら荒廃した地球で「スターフォール」を集め、戦術を駆使してライバルをスクラップに変えましょう。

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【ゲーム概要】

タイトル :『Steel Hunters』

ジャンル :オンラインTPS

対応プラットフォーム :PC

配信日 :2025年

価格 :基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

公式サイト : https://steelhunters.com/

【権利表記】

(C) 1998-2024 Wargaming.net.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。