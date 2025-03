【サスペンスの神様】アルフレッド・ヒッチコック監督作4選

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、映画に夢中だったあの頃の思い出と感動が蘇る、懐かしいヒット作・名作をお届けするレギュラー枠【黄金のベスト・ムービー】を毎週金曜日13時30分より放送中!4月は、「サイコ」、「めまい」、「裏窓」など数々の名作を世に送り出してきた“サスペンスの神様”アルフレッド・ヒッチコック監督の傑作映画から厳選して計4作を放送します。殺人容疑をかけられ、国際的な陰謀に巻き込まれた男の逃亡劇を描く『北北西に進路を取れ』や、夫の恐ろしい罠にはまってゆく主婦をグレース・ケリーが演じた『ダイヤルMを廻せ!』など、ヒッチコックの極上サスペンス作品をぜひムービープラスでお楽しみください!

~放送作品~

(C) Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.詳細を見る :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1838■『北北西に進路を取れ』4/4(金) 13:30~ほか(C) Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

ヒッチコック監督×ケイリー・グラント主演。タッグ4度目にして最後の顔合わせとなった、恋とスリルに満ちたサスペンス・ドラマ。

監督:アルフレッド・ヒッチコック

出演:ケイリー・グラント/エヴァ・マリー・セイント/ジェームズ・メイソン

(1959年:アメリカ)

■『ダイヤルMを廻せ!』4/11(金) 13:30~(C) Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

アルフレッド・ヒッチコック監督×グレース・ケリー主演のミステリー。不倫妻の殺害を依頼した男。だが事態は予想外の展開を見せていく。

監督:アルフレッド・ヒッチコック

出演:レイ・ミランド/グレース・ケリー/ロバート・カミングス

(1954年:アメリカ)

■『見知らぬ乗客』4/18(金) 13:30~ほか(C) Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

「太陽がいっぱい」のパトリシア・ハイスミスの犯罪小説を映画化。交換殺人を持ちかけられた主人公の恐怖を描くサイコ・スリラー。

監督:アルフレッド・ヒッチコック

出演:ファーリー・グレンジャー/ロバート・ウォーカー/ローラ・エリオット

(1951年:アメリカ)

■『間違えられた男』4/25(金) 13:30~(C) Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

ヒッチコックが、ヘンリー・フォンダ、ヴェラ・マイルズを主演に迎えた傑作サスペンス。実話を元に、強盗に間違えられた男の運命を描く。

監督:アルフレッド・ヒッチコック

出演:ヘンリー・フォンダ/ヴェラ・マイルズ/アンソニー・クエイル

(1956年:アメリカ)

ムービープラスとは

今年開局36年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送! J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

