焼鳥屋「鳥貴族」、新潟県初出店となる新潟駅南店4月7日にオープン

株式会社エターナルホスピタリティグループ

株式会社エターナルホスピタリティグループ傘下の株式会社鳥貴族（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：江野澤暢男）が運営する全品均一価格の焼鳥屋「鳥貴族」は、新潟県で初出店となる、新潟駅南店（運営元：株式会社縁）を4月7日（月）にオープンいたします。

■店舗概要

店舗名：鳥貴族 新潟駅南店（ニイガタエキナンテン）

所在地：新潟県新潟市中央区 笹口1丁目10番1号 マルヨシ第7ビル2階

交通アクセス：新潟駅 徒歩5分

営業時間：16時～2時 定休日：12/31、1/1

座席数：テーブル席70席、カウンター席4席

オープン日：2025年4月7日（月）16時～

運営：株式会社縁

店舗ページ：https://map.torikizoku.co.jp/detail/784/

■オープニングスタッフ募集中

仕込み・ホール・キッチン：https://x.gd/sbNC9

「鳥貴族」について

全品均一価格の焼鳥屋チェーン。1985年より、焼鳥屋『鳥貴族』として大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を行う。2005年の東京１号店を皮切りに、現在は全国655店舗を展開。（2025年2月末時点）。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化。名物「貴族焼」は、鳥貴族の圧倒的な人気NO.1メニュー。

※加工食品は、法令に基づき、最終加工国が日本となっているものを「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。（https://torikizoku.co.jp/about/sanchi/）



＜株式会社鳥貴族 概要＞

本社所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13 アーバンネット御堂筋ビル20階

代表者：代表取締役社長 江野澤 暢男 設立：2020年8月7日

事業内容：「焼鳥屋 鳥貴族」の営業とフランチャイズ展開

URL：http://www.torikizoku.co.jp/