静岡県2025「教職員異動」特設サイトを設置 異動対象者約5000人の名簿を掲載します
静岡新聞は、2025年3月中旬に発表予定の静岡県内公立校の教職員異動について、小学校から高校までの異動対象者約5000人の情報を収録した特設サイトを設置します。
2025年静岡県教職員異動 特設サイト :
https://news.at-s.com/special/ido/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=shizudigi
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