3月19日（水)、ついに発売！『MY LINE 東京時刻表』2025年版首都圏大改正号！3月15日（土）ダイヤ改正の最新情報を完全収録

株式会社 交通新聞社『MY LINE 東京時刻表』2025年版首都圏大改正号



株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：伊藤嘉道）では、2025年3月15日（土）に実施される首都圏の鉄道事業者各社の最新ダイヤ改正情報を完全収録した『MY LINE 東京時刻表』を3月19日（水)に発売します。

最新のダイヤ改正時刻、運賃・料金、改正概要を掲載！

首都圏100kmエリアの鉄道事業者各社のダイヤ改正最新情報のほか、今改正のポイントをまとめた「首都圏ダイヤ改正概要」も掲載しています。鉄道旅の計画にぜひご活用ください。

【3月15日（土）改正の鉄道会社一覧】

伊豆急行、伊豆箱根鉄道、江ノ島電鉄（ダイヤ修正）、小田急電鉄、小田急箱根、鹿島臨海鉄道、関東鉄道、京王電鉄、小湊鉄道、埼玉高速鉄道、相模鉄道、ＪＲ東海、ＪＲ東日本、首都圏新都市鉄道（つくばエクスプレス）、西武鉄道、秩父鉄道、千葉都市モノレール、東急電鉄、東京メトロ（東京地下鉄）、東京モノレール、東武鉄道、東葉高速鉄道、都営地下鉄（東京都交通局）、ひたちなか海浜鉄道、富士山麓電気鉄道、野岩鉄道、横浜高速鉄道

巻頭特集は２本立て！「新京成電鉄の歩んできた道」・「2025年に仲間入りする車両たち」

【特集1】「新京成電鉄の歩んできた道」

4月1日（火）に京成電鉄と合併し、京成電鉄 松戸線として新たなスタートを切る新京成電鉄。「なぜカーブの多い路線なのか？」に迫る線形のルーツをはじめ、歴史を彩った名車両や沿線の見どころを紹介します。

新京成電鉄80000形

【特集２】「2025年に仲間入りする車両たち」

2025年も各社から続々と登場する新たな車両に注目！環境にもっとやさしい鉄道を目指し導入される西武鉄道の「サステナ車両」8000系担当者へのインタビューほか、京成電鉄3200形・東武鉄道80000系・東京臨海高速鉄道71-000形も紹介します。

西武鉄道「サステナ車両」8000系

こちらも注目！時刻表編集部の『鉄道むすめ／早見だいや』と、先輩『鉄道むすめ』が登場！

株式会社『トミーテック』が展開する、全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクターである『鉄道むすめ』。2月25日（火）に時刻表編集部から「早見だいや」が仲間入りしました！「早見だいや」のプロフィール紹介とともに、『東京時刻表』掲載エリア内の各鉄道会社・トミーテックの『鉄道むすめ』40名も一挙に登場します。

★「早見だいや」特設ページはこちら→ https://www.kotsu.co.jp/tetsudou_musume/

時刻表編集部「早見だいや」

【商品情報】

書名：『MY LINE 東京時刻表』2025年版⾸都圏大改正号

発売日：2025年3月19日（水）

定価：1,375円（税込）

雑誌コード：03842-04

https://www.kotsu.co.jp/products/details/016998.html

4月1日（火）運賃・料金改定の情報掲載！『ＪＲ時刻表』『コンパス時刻表』2025年4月号も同日発売！

4月1日（火）から実施されるＪＲ九州の運賃・料金改定、ＪＲ北海道・ＪＲ西日本（京阪神エリア）の運賃改定の最新情報を掲載しています。また、『ＪＲ時刻表』巻頭カラーの特集は、今年10月に迎えるデビュー25周年に先立ち「アンパンマン列車、出発進行！」と、「2025年日本国際博覧会」の開幕が迫る「いま、未来が体感できる街・大阪へ」の２本立て！好評連載中の「十人十鉄～だから、鉄道が好き」には、なにわ男子・大西流星さんが登場します。

『ＪＲ時刻表』2025年4月号『コンパス時刻表』2025年4月号

【商品情報】

書名：『ＪＲ時刻表』2025年4月号

発売日：2025年3月19日（水）

定価：1,375円（税込）

雑誌コード：05311-04

https://www.kotsu.co.jp/products/details/016184.html

書名：『コンパス時刻表』2025年4月号

発売日：2025年3月19日（水）

定価：990円（税込）

雑誌コード：03841-04

https://www.kotsu.co.jp/products/details/016758.html





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