春夏に欠かせない「UVケアコレクション」が登場！大人気のモモの香り＆新アイテムもラインナップ

株式会社 FERNANDA JAPAN(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:流合貴之、以下、フェルナンダ)は、「UVケアコレクション」を2025年3月13日より数量限定で発売します。

毎年好評をいただいているUVケアコレクションに、大人気の「モモ」の香りが新登場。新アイテムやリニューアルしたアイテムもあわせてお届けします。

モモ農家と提携してロス果実を活用

■甘くとろけるモモの香りで夏を先取り

2025年のUVケアコレクションでは、定番の「マリアリゲル」の香りとともに、フェルナンダで大人気の「モモ」の香りが新たにラインナップ。もぎたてフレッシュで甘くとろけるような、リアルなモモの香りを再現しています。

モモの香りのアイテムには、傷がついたり熟れすぎたりして市場に出せない桃のロス果実から丁寧に抽出した「アップサイクルモモ果実エキス*」を配合。桃で有名な山梨県笛吹市で1948年から桃を専門に栽培している「モリタファーム」と協力し、食品ロスの削減にも取り組んでいます。

*)モモ果実エキス(保湿成分)

■お肌にやさしい新アイテムも登場

お肌にも環境にもやさしく紫外線ケア 「UVケアコレクション」は全6アイテム

今年のUVケアコレクションでは、「フレグランス UVミスト」が新登場。UVケアの使用頻度が長期間に渡ることを考慮し、お肌への負担を考えたミストです。べたつかない軽い塗り心地と耐水性の両方を実現。SPF50+/PA++++/耐水性★★で、汗や水に濡れてもしっかりUVケアができます。白くならず肌になじむ繊細なミストは、顔・身体・髪の毛とマルチに使用可能。ウォータープルーフなのに専用クレンジング不要で、せっけんでオフできるのもうれしいポイントです。

また、春夏に人気の「フレグランス ノンケミカル UVクリーム」もリニューアル。肌への負担が少ないノンケミカル処方で、スキンケアのような快適な塗り心地が特徴です。みずみずしい保湿感が生み出すウォーターベースに、きしみの少ないなめらかなテクスチャーで、白浮きが少なく自然なトーンアップも。さらにUV耐水性★★のウォータープルーフにアップデートし、紫外線対策もばっちりです。

「UVケアコレクション」は2025年3月13日から、全6アイテムを販売。

全国のバラエティショップ等や直営店舗、フェルナンダ公式オンラインストアにてお買い求めいただけます。日差しが気になる季節も、しっかりUVケアをしながら心躍る香りを楽しみませんか。

<UVケアコレクション商品概要>

・UVミスト(50ml) 1,980円

・ノンケミカルUVクリーム(80g) 1,980円

・シルキースムースUVスティック(13g) 1,980円

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

