JOHNBULL（ジョンブル）のブランド 『FREEMANS SPORTING CLUB(フリーマンズ スポーティング クラブ)』2025年春夏コレクションの LOOKBOOK 公開
2024年春夏からスタートした、FREEMANS SPORTING CLUBは、ロウワーイーストサイドニューヨークにルーツを持つ、アメリカントラッドスタイルのブランドです。
JOHNBULLがFREEMANS SPORTING CLUBのDENIMを開発した、MEN’S & LADIES WEARコレクション「’DRESS IN LAYERS’’=ドレス・イン・レイヤード」を提案致します。
・2025年春夏コレクションのLOOKBOOK
JACKET lot.FY251JKD11/\ 35,200 tax in
PANTS lot.FY251PTF01/ \39,600 tax in
JACKET lot.FY251JKD10/ \ 35,200 tax in
PANTS lot.FY251PTC01/ \ 39,600 tax in
JACKET lot.FY251JKD12/ \ 35,200 tax in
JACKET lot.FY251JKD11/ \ 35,200 tax in
PANTS lot.FY251PTG01/ \ 31,900 tax in
PANTS lotFY251PTG01/ \ 38,500 tax in
参考商品
PANTS lot.FY251PTC02/ \ 37,400 tax in
PANTS lot.FY241PTC02/ \ 37,400 tax in
<FREEMANS SPORTING CLUB 2025年春夏LOOKBOOK>(https://www.privatelabo.jp/contents/lookbook/2025-summer-freemans-sporthing-club_20250312/)
<FREEMANS SPORTING CLUB2025年春夏LOOKBOOK 画像ダウンロード>(https://12.gigafile.nu/0620-de2444cb1bf016b55b0fc45a79f766a74)
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。
<公式ブランドサイト>
https://johnbull.co.jp/
<公式オンラインサイト>
https://www.privatelabo.jp/
<公式インスタグラム>
JOHNBULL ＠johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)
WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)
MENS @johnbull_private_labo_mens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_mens/)