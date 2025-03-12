JOHNBULL（ジョンブル）のブランド 『FREEMANS SPORTING CLUB(フリーマンズ スポーティング クラブ)』2025年春夏コレクションの LOOKBOOK 公開

株式会社ジョンブル

2024年春夏からスタートした、FREEMANS SPORTING CLUBは、ロウワーイーストサイドニューヨークにルーツを持つ、アメリカントラッドスタイルのブランドです。

JOHNBULLがFREEMANS SPORTING CLUBのDENIMを開発した、MEN’S & LADIES WEARコレクション「’DRESS IN LAYERS’’=ドレス・イン・レイヤード」を提案致します。

・2025年春夏コレクションのLOOKBOOK

JACKET lot.FY251JKD11/\ 35,200 tax in

PANTS lot.FY251PTF01/ \39,600 tax in

JACKET lot.FY251JKD10/ \ 35,200 tax in

PANTS lot.FY251PTC01/ \ 39,600 tax in

JACKET lot.FY251JKD12/ \ 35,200 tax in

JACKET lot.FY251JKD11/ \ 35,200 tax in

PANTS lot.FY251PTG01/ \ 31,900 tax in

PANTS lotFY251PTG01/ \ 38,500 tax in

参考商品

PANTS lot.FY251PTC02/ \ 37,400 tax in

PANTS lot.FY241PTC02/ \ 37,400 tax in

<FREEMANS SPORTING CLUB 2025年春夏LOOKBOOK>(https://www.privatelabo.jp/contents/lookbook/2025-summer-freemans-sporthing-club_20250312/)

<FREEMANS SPORTING CLUB2025年春夏LOOKBOOK 画像ダウンロード>(https://12.gigafile.nu/0620-de2444cb1bf016b55b0fc45a79f766a74)

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

JOHNBULL ＠johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)

WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)

MENS @johnbull_private_labo_mens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_mens/)