56.7%のご両親がお子さまのハーネスベルト抜け出しを経験。最先端の安全技術「SensorSafe(TM)」が標準搭載されたCYBEXの最新チャイルドシートが全国のアカチャンホンポに登場！

CTP JAPAN株式会社

CYBEX(サイベックス)(CTP JAPAN株式会社 本社:東京都渋谷区)は、チャイルドシート「SIRONA(シローナ)」シリーズの最新モデルである『SIRONA G + SENSOR SAFE SET(シローナG + センサーセーフセット)』を3月28日(金)に全国のアカチャンホンポとオンラインショップ(https://shop.akachan.jp)で発売します。

「SIRONA G + SENSOR SAFE SET」は、最新の安全技術「SensorSafe(TM)」を標準搭載したチャイルドシートです。このSensorSafe(TM)は、車内での子どもの安全を最優先に考え、車内におけるリスクを事前に察知し、親に通知する機能を備えています。これにより、安心してお子さまとのドライブを楽しんでいただけます。

【チャイルドシートにおける主な車内リスクについて】

ハーネスベルト抜け出し

約6割のご両親が安全性に大きく関わる「子どものベルト抜け出し」を経験。そのうち、4人に1人が、2回に1回以上の割合で経験。*

子どものチャイルドシートの5点式ベルトからの抜け出しは、正しい装着(メーカーによって異なりますが、ベルトとお子さまの間に手のひら1枚入る程度からぴったり装着)ができていないことが原因の1つと考えられます。

*参照:チャイルドシートの使用実態に関する調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000135228.html

SensorSafe(TM)は、ハーネスベルトに取り付けることで、クリップとしての役割を果たし、お子さまの抜け出しを防止します。万が一、お子さまが自力でクリップを外してしまった場合でも、瞬時にスマートフォンに警告が通知され、迅速な対応が可能です。これにより、抜け出しのリスクを最小限に抑えることができ、お子さまの安全をしっかりと守ります。その他にも、温度監視、車内置き去り監視、休憩通知などの機能で車内リスクを未然に防ぎます。

【標準搭載されるアクセサリー】

SensorSafe(TM)

・最新のテクノロジーを採用した SensorSafe(TM)でお子さまに安心安全なドライブを提供

SensorSafe(TM)︎は、Bluetoothを使用してスマートフォンと連携し、お子さまにとって必要な安心・安全アラートを専用アプリを通じて送信し、保護者に注意を促します。

また、 SensorSafe(TM)︎をハーネスベルトに取り付けることにより、お子さまのチャイルドシートからの抜け出し防止にも役立ちます。

お子さまを守る4つの機能

1.ハーネスベルト抜け出し監視

お子さまが肩ベルトから抜け出したり、肩ベルトがずり落ちることを監視します。お子さまが自力でクリップを開けてしまった場合、瞬時にスマートフォンに警告が通知されます。

2.温度監視

お子さまが高温環境または低温環境に置かれることを防止するため、SensorSafe(TM)︎でお子さまの周囲の温度を監視します。高温すぎたり、低温すぎたりする場合はスマートフォンへ警告が通知されます。

3.車内置き去り監視

お子さまが車内に取り残された場合に対処するために、SensorSafe(TM)︎がスマートフォンに3段階の警告を送信します。必要に応じて、SensorSafe(TM)︎は、車の位置情報を指定連絡先に通知することができます。

4.休憩通知

お子さまが長時間車内で座り続けるのを避けるため、クリップが長時間にわたり装着されたままである場合(2時間以上)、スマートフォンに、休憩をとることを勧める通知が送信されます。

製品詳細URL:https://cybex-japan.com/pages/sensorsafe

【SIRONAシリーズ 最新モデル】

SIRONA G + SENSOR SAFE SET



CYBEXの「SIRONA G i-Size」は、新生児から4歳頃(身長40cm~105cm、体重最大19kg)まで対応する、最新の安全規格UN R129/03(i-Size)に適合したチャイルドシートです。別売りの専用ベース「BASE G(ベースG)」と組み合わせて使用するセパレートモデルで、車への取り付けやお手入れが容易です。

今回新たに発売する、SIRONA G + SENSOR SAFE SETでは、別売りのBASE Gに加え、 SensorSafe(TM)が標準搭載されております。また、機能面では吸水速乾加工を施した新生児用インレイ(クッション)を採用しました。

主な製品機能:吸水速乾加工のインレイ

新生児用インレイのファブリックに吸水速乾加工*2 を採用

汗っかきな赤ちゃんの汗を素早く吸収して乾かし、ドライで快適にします。

*2 本体シートカバー・キャノピーカバー・肩ベルトパッドには吸水速乾加工はされておりません。

製品デザイン:マルチストライプ

肩パッドと製品のボディ側部にマルチストライプを採用し、アクセントを効かせたデザインを施しています。

【商品概要】

商品名:SIRONA G + SENSOR SAFE SET

価格:79,000円(税込価格86,900円)

重さ:(ベースG使用時)14.0kg ※付属(新生児用インレイ、サンキャノピー)除く

サイズ:(ベースG使用時) W440mm/D710mm/H750mm

適応身長 :40cm~105cm(体重19kgまで)

参考年齢 :新生児から4歳頃まで

展開カラー:ソルテベージュプラスJP/ソルテブラックプラスJP

付属品:BASE G、 SensorSafe(TM)

製品詳細URL:https://shop.akachan.jp/shop/r/rcsironag/



<CYBEX(サイベックス)について>

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング(ベビー用品)ブランドです。Design(ユニークなデザイン)・Safety(卓越した安全性とクオリティ)・Function(インテリジェントな機能性)という3つの柱を重視した製品開発(=CYBEX D.S.F. Innovation Principle)は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。2014年にGoodbaby Internationalと合併し、更に成長して世界最大のペアレンティングブランドとなった今も、CYBEXのファウンダーであり、2児の父であるMartin PosがCEOとしてグループを牽引し、“いまと、これからのファミリー”に、最高のコンセプトと製品を届けています。

サイベックス(ブランド)公式ホームページ

https://cybex-online.com/ja-jp

<赤ちゃん本舗について>

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

赤ちゃん本舗 公式ホームページ

https://www.akachan.jp