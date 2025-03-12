ダウンロード版ゲームが最大78％OFFとなるセールが開催中！『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』は46％OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント


　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『スーパーロボット大戦30』や『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』など、合計50タイトル以上がセールラインナップに登場。


　この機会をお見逃しなく！



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】


■セール期間：2025年3月12日（水）～ 2025年3月26日（水）



【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】


『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』


販売価格：6,578円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,946円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【45％OFF】セール販売価格：3,617円（税込）



『ガンダムブレイカー4』


販売価格：8,470円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,929円（税込）



『Tales of ARISE』


販売価格：4,400円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：2,860円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：2,640円（税込）



『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ デラックスエディション』


販売価格：10,780円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：7,546円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：6,468円（税込）



『ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!!』


販売価格：2,970円（税込）⇒40％OFF】セール販売価格：1,782円（税込）


など



【セール対象：PlayStation(R)5】


『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』


販売価格：8,470円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）



など



【セール対象：PlayStation(R)4】


『スーパーロボット大戦30』


販売価格：9,460円（税込）⇒【58％OFF】セール販売価格：3,973円（税込）



『スーパーロボット大戦ＯＧ ムーン・デュエラーズ』


販売価格：9,020円（税込）⇒【70％OFF】セール販売価格：2,706円（税込）



『GUNDAM VERSUS』


販売価格：9,020円（税込）⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）



『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』


販売価格：3,300円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：1,881円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【48％OFF】セール販売価格：1,716円（税込）



『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』


販売価格：6,270円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：2,946円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【60％OFF】セール販売価格：2,507円（税込）



『仮面ライダー バトライド・ウォー 創生』


販売価格：7,920円（税込）⇒【63％OFF】セール販売価格：2,930円（税込）



『デジモンワールド ネクストオーダー インターナショナルエディション Welcome Price!!』


販売価格：4,180円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：1,964円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【58％OFF】セール販売価格：1,755円（税込）



など



セール会場はこちら！


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/


【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年3月12日（水）～ 2025年4月6日（日）


■セール特設ページ：当日追記予定




【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『デジモンサヴァイブ』


販売価格：7,678円（税込）⇒【48％OFF】セール販売価格：3,980円（税込）



『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』


販売価格：6,578円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：4,580円（税込）



『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』


販売価格：6,578円（税込）⇒【46％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）



『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』


販売価格：6,578円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：3,615円（税込）



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』


販売価格：5,940円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）



『ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション』


販売価格：7,480円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：5,980円（税込）



『ネコ・トモ～スマイルましまし～』


販売価格：5,280円（税込）⇒【62％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）



など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/




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https://lin.ee/7O1en1M


■権利表記：



『スーパーロボット大戦30』


(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR


(C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T


(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY


(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP



『ドラゴンボールZ KAKAROT』


(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ガンダムブレイカー4』


(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『デジモンサヴァイブ』／『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』／『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』


(C)本郷あきよし・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.




※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。


(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。