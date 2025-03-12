ダウンロード版ゲームが最大78％OFFとなるセールが開催中！『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』は46％OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『スーパーロボット大戦30』や『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』など、合計50タイトル以上がセールラインナップに登場。
この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【PlayStation Store】
■セール期間：2025年3月12日（水）～ 2025年3月26日（水）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』
販売価格：6,578円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：3,946円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【45％OFF】セール販売価格：3,617円（税込）
『ガンダムブレイカー4』
販売価格：8,470円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,929円（税込）
『Tales of ARISE』
販売価格：4,400円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：2,860円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：2,640円（税込）
『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ デラックスエディション』
販売価格：10,780円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：7,546円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【40％OFF】セール販売価格：6,468円（税込）
『ドラゴンボール ゼノバース2 Welcome Price!!』
販売価格：2,970円（税込）⇒40％OFF】セール販売価格：1,782円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)5】
『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』
販売価格：8,470円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：6,776円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『スーパーロボット大戦30』
販売価格：9,460円（税込）⇒【58％OFF】セール販売価格：3,973円（税込）
『スーパーロボット大戦ＯＧ ムーン・デュエラーズ』
販売価格：9,020円（税込）⇒【70％OFF】セール販売価格：2,706円（税込）
『GUNDAM VERSUS』
販売価格：9,020円（税込）⇒【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）
『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!』
販売価格：3,300円（税込）⇒【43％OFF】セール販売価格：1,881円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【48％OFF】セール販売価格：1,716円（税込）
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
販売価格：6,270円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：2,946円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【60％OFF】セール販売価格：2,507円（税込）
『仮面ライダー バトライド・ウォー 創生』
販売価格：7,920円（税込）⇒【63％OFF】セール販売価格：2,930円（税込）
『デジモンワールド ネクストオーダー インターナショナルエディション Welcome Price!!』
販売価格：4,180円（税込）⇒【53％OFF】セール販売価格：1,964円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【58％OFF】セール販売価格：1,755円（税込）
など
セール会場はこちら！
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2025年3月12日（水）～ 2025年4月6日（日）
■セール特設ページ：当日追記予定
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『デジモンサヴァイブ』
販売価格：7,678円（税込）⇒【48％OFF】セール販売価格：3,980円（税込）
『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』
販売価格：6,578円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：4,580円（税込）
『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』
販売価格：6,578円（税込）⇒【46％OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』
販売価格：6,578円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：3,615円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』
販売価格：5,940円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション』
販売価格：7,480円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：5,980円（税込）
『ネコ・トモ～スマイルましまし～』
販売価格：5,280円（税込）⇒【62％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
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https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『スーパーロボット大戦30』
(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR
(C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T
(C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY
(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP
『ドラゴンボールZ KAKAROT』
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ガンダムブレイカー4』
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『デジモンサヴァイブ』／『デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION』／『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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