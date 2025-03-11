ÃæÅç»Ë·Ã¤µ¤ó¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤¬ÂÔË¾¤ÎÈ¯Çä¡£Àè¹ÔÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ð¥í¥Ã¥µ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖHavarossa Cherished Collection 2025¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤ÊÈþËÆ¤ò¸Ø¤ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÅç»Ë·Ã¤µ¤ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò2025Ç¯4·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHavarossa Cherished Collection 2025 -Fumie Nakajima-¡×(¸½ºßÀ©ºîÃæ¤Î¤¿¤á²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)
ÃæÅç»Ë·Ã¤µ¤ó¤Ï¡ÖHavarossa Cherished Collection 2025 -Fumie Nakajima-¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤«¤Ä¥»¥¯¥·ー¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢·ò¹¯Åª¤ÇÈ®Ñï¤È¤·¤¿Ì¥ÏÇ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£²Æì¤ÎÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¿§¹áÉº¤¦ÉÍÊÕ¤Î¥â¥Î¥¥Ë»Ñ¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤Íá°á»Ñ¤äÍÅ±ð¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥êー»Ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¥«ー¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÅç»Ë·Ã¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ë¥è¥¬¤Î¥·ー¥ó¤â¥«ー¥É²½¤·¡¢Î¢ÌÌ¤Ç¤Ï¥è¥¬¥Ýー¥º¤Î²òÀâ¤ò¥èー¥¬ÎÅË¡»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÃæÅç¤µ¤ó¼«¤é¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥è¥¬°¦¹¥¼Ô¤âÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¤´¹ØÆþÆÃÅµ¡Ê£±BOX°Ê¾å¤´¹ØÆþ¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅç»Ë·Ã¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«ー¥É¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÈÇ¡Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¤´ËÜ¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤´¹ØÆþ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃæÅç»Ë·Ã¤µ¤ó¤È¾¦ÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë³«Éõ¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¥«¤Ç¤Î¼ÂÃåÍÑ°áÁõ¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÃêÁª¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤êÅù¡¢ÃæÅç»Ë·Ã¤µ¤ó¤ò¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÀìÌçÅ¹¡¦MINT¡Ê¥ß¥ó¥È¡ËÌ¾¸Å²°Å¹¡¢²£ÉÍÅ¹¡¢¿·½ÉÅ¹¡£È¯ÇäÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡ÖHavarossa Cherished Collection 2025 -Fumie Nakajima-¡×
¡¡£±BOX=58ËçÆþ¤ê¡Ê¥ì¥®¥å¥éー¥«ー¥ÉÁ´54Ëç¡Ü¥·¥ê¥¢¥ëNo.Æþ¤ê¥«ー¥É£´Ëç¡Ë
¡¡¡ö¥·¥ê¥¢¥ëÆþ¤êNo.Æþ¤ê¥«ー¥É¤Î¼ïÎà¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¦¥á¥â¥é¥Ó¥ê¥¢¥«ー¥É¡¡£±Ëç
¡¡¡¡¡¦¥ì¥®¥å¥éー¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¡or¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥«ー¥É¡¡£²Ëç
¡¡¡¡¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¥«ー¥É¡¡or¡¡Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êInstant photo frame ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡£±Ëç
¡¡²Á³Ê¡§22,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¥«ー¥É
¥á¥â¥é¥Ó¥ê¥¢¥«ー¥É
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥«ー¥É
Instant photo frame ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¨¥«ー¥É²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÃæÅç»Ë·Ã¥È¥ì¥«¡¡È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¢£¼õÉÕ´ü´Ö¡§¼õÉÕÃæ
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¡§£²BOX·ô¡¢£µBOX·ô¡¢10BOX·ô¡¢20BOX·ô
¡¡¢¨ÀèÃå½ç¡£20BOX·ôÆÃÅµ¤Î¡Ö¼ÂÃåÍÑ°áÁõ¡×Åù¤ÏÃêÁª
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¡Ú¥ß¥ó¥È¡Ûhttps://mint-web.jp/?mode=f222
¡Ú½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¡Ûhttps://www.shosen.co.jp/event/29122/
(ÆüÄø¡¿²ñ¾ì)
£±.¡¡4/6¡ÊÆü¡Ë14¡§00 ～¡¿MINTÌ¾¸Å²°Å¹
¢£²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-18-1 ¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥¯ ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥Ê¥´¥ä £¶F
https://mint-web.jp/?pid=180872518
£².4/13¡ÊÆü¡Ë 11¡§00～¡¿MINT²£ÉÍÅ¹
¢£²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2-19-12¡¡¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ7F
https://mint-web.jp/?pid=4245019
£³.4/13¡ÊÆü¡Ë16¡§30～¡¿MINT¿·½ÉÅ¹
¢£²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-1-26¡¡¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹7F
https://mint-web.jp/?pid=32810736
£´.4/27¡ÊÆü¡Ë12¡§00～¡¿½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¡Ê¿ÀÊÝÄ®¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-3-2
https://www.shosen.co.jp/grande/
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÃæÅç»Ë·Ã¡Ê¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤Õ¤ß¤¨¡Ë
1968Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹171.6cm¡¢B88¡¦W64¡¦H89¡£
¥·¥§¥¤¥×UP¥¬ー¥ë¥º¤È¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥èー¥¬ÎÅË¡»Î¡¢¶õÃæ¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯¥è¥¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯Èþ¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡§@fumieavity
¸ø¼°Instagram¡§@fumielove0614
¸ø¼°TikTok¡§@nakajimafumie
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ß¥ó¥È³ÆÅ¹ÊÞ
Ì¾¸Å²°Å¹¡¡TEL¡§052-684-7733
²£ÉÍÅ¹¡¡¡¡TEL¡§045-594-9800
¿·½ÉÅ¹¡¡¡¡TEL¡§03-3356-7500
¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ð¥í¥Ã¥µ¡Û
¡¡²¼µURL¤Î¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
https://havarossa.jp/