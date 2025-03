写真新人賞「夜明け前｜New Photography Award」第一回のグランプリを決定。

ANRI第一回「夜明け前」審査員とファイナリスト 撮影:黒田菜月

独立系ベンチャーキャピタルANRI(東京都港区:代表パートナー 佐俣アンリ、以下 ANRI)は、当社が主催・運営する、次代の表現者の可能性を見出し伴走する写真新人賞「夜明け前|New Photography Award」の第一回目の応募・選考を2024年8月~12月にかけて行ないました。

その結果、第一回「夜明け前」グランプリ受賞者は GC magazine と決定しましたのでご報告いたします。

「夜明け前|New Photography Award」とは



独立系ベンチャーキャピタルANRI株式会社が主宰・運営する「夜明け前|New Photography Award」は、写真ジャンルにおいて新しい表現を目指す人を応援・支援するため、2024年に立ち上げられた新しいアワードです。

応募資格や作品形態に制限を設けず、各人が自由に思い描く写真表現を、広く募っております。

第一回「夜明け前」グランプリ受賞者・ファイナリストについて

第一回「夜明け前」は、2024年8~9月にかけて募集を行い、国内外から総勢772件の応募をいただきました。11月には一次作品審査を行ない、応募作のなかから7組のファイナリストを選出しました。選ばれた方々は以下の通り。

<第一回「夜明け前」ファイナリスト7名>

コウ レイエイ、Ng Yung Ki,Jay、小林優希、齋藤陽道、GC magazine、竹之内祐幸、藤井さくら

ファイナリスト作品一覧 :https://yoakemae.org/grants/01/

第一回の審査にあたったのは以下の3名。ANRI株式会社代表 佐俣アンリ、写真家 鈴木理策、赤々舎代表 姫野希美です。

最終審査として、12月にファイナリストのプレゼンテーション発表を実施いたしました。

熟議の結果、グランプリ受賞者としてGC magazineが選ばれました。

■第一回「夜明け前」グランプリ受賞者

GC magazine

最終審査会でプレゼンテーションに臨む GC magazine 撮影:黒田菜月

GC magazine は、十数名からなるアーティスト・コレクティブ(表現者たちによるグループ)です。

2020~2023年、東京工芸大学芸術学部写真学科卒。2020年結成。若手を中心としたアーティストコレクティブ。zineの制作、写真を軸としたインスタレーションを展開し展覧会を開催している。GC magazineは、“写真の錯綜と当惑”というトピックを扱っている。コレクティブのアーティストたちは、写真が持つ規範への不満に取り組むための幅広い戦略を提示する。これらには遊び心に満ちたアプローチから、親しみやすさへの新しいアプローチ、技術的な写真の限界まで、多種多様なアプローチが含まれている。



2025年2月20日には第一回アワードの表彰式が開かれました。

主宰するANRI株式会社代表 佐俣アンリより、GC magazine へ支援金目録と記念の楯が贈られました。GC magazine にはグランプリ特典として、創作支援金300万円が授与されるとともに、2025年中に個展開催と写真集制作・刊行をしていただきます。

受賞作品について

表彰式にて。佐俣アンリ(右)とGC magazine 撮影:黒田菜月

GC magazine「HOT RODDERS “G” 4th Drifting with you『私の恋∞瞬間∞『螺旋』∞』」

車のシートに乗った鑑賞者が回転しながら体験する映像インスタレーションと、約300枚のバライタ印画紙を手焼きプリントしてパズル状に組み合わせた大きい平面から成ります。

GC magazine 「HOT RODDERS “G” 4th Drifting with you『私の恋∞瞬間∞『螺旋』∞』」よりGC magazine 「HOT RODDERS “G” 4th Drifting with you『私の恋∞瞬間∞『螺旋』∞』」よりGC magazine 「HOT RODDERS “G” 4th Drifting with you『私の恋∞瞬間∞『螺旋』∞』」よりGC magazine 受賞作品一覧 :https://yoakemae.org/grants/01/gc-magazine/

GC magazineコメント

「私たちは独自の写真言語と写真を評価する基準を持とうとしています。ビジュアルの探究だけでなく、それを支える動機や行動、マテリアルの選択など、すべてを含め写真を考えるのが基本的営みです。

車の存在を強く打ち出すのは、車を運転するときには四角く区切られたフロントガラスから見えた風景が何より記憶に残り、それは写真という存在を思わせるからです。また、運転しているときに瞬間ごと取捨選択をしていくのは、写真を撮る感覚に近いとも感じています。

夜明け前審査員 / ANRI 代表 佐俣アンリ

「プレゼンテーションの場でGC magazine は、『私はこういう作品をつくっています』というよりも、『これからこういうことをしたい』と強くアピールしていました。受賞後に実現させたい展示や写真集の企画書まで持ってきていたのが、たいへん印象的でした」

今後の予定・情報

2025年夏、第二回「夜明け前」を開催いたします。

8月より応募を開始し、審査を経て12月には第二回のグランプリを決定する予定です。

「夜明け前」ではこれからも、圧倒的な未来をつくる表現者を輩出していきます。ご注目ください。

お問い合わせ先

「夜明け前」ウェブサイト :https://yoakemae.org

「夜明け前」運営事務局

〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI 内

yoakemae@anri.vc