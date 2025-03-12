「春の訪れとともに、快適さもアップデート」体型カバーだけじゃない！帯電防止機能付きのナロースカートが3月14日(金)より販売開始【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

株式会社mighty（代表取締役社長：木下修一）が運営するファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」は、オリジナルブランドであるn'OrLABELより、帯電防止加工が施された「ダンボールニットサイドラインナロースカート」を3/14(金)から販売を開始します。

商品ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/11bn042?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250311

重ね着しても怖くない帯電防止加工！

■DESIGN POINT

■着回しやすいカラーバリエーション

エクリュブラック

同素材のおすすめアイテム

n'OrLABELダンボールニットスタンドプルオーバー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_long/11tn041?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250311)

商品番号：11tn041

価格：\3,960

ゆるっとラフに着られる、コクーンシルエットのプルオーバー。

ベーシックなカラー展開で、着回し力も抜群なアイテムです。

また、帯電防止加工が施されており、静電気が起きにくいのも嬉しいポイントです。

n'OrLABELダンボールニットショートカーディガン(https://www.osharewalker.co.jp/c/cardigan/11tn040?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250311)

商品番号：11tn040

価格：\3,960

丸みのあるシルエットが印象的な襟付きカーディガン。

前ボタンを開けてカーディガンとしても、

閉じて着てトップスとしても、バランス良く

着られるサイズ感で着回しが効く一着です。

ダンボールニットサイドラインナロースカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/11bn042?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250311)

商品番号：11bn042

価格：\3,960

太さが異なるサイドラインが、コーデにアクセントを効かせてくれる、楽ちんな穿き心地のナロースカート。

脚のラインを拾いにくい程よくルーズなシルエットでゆるっとお洒落に体型カバーもできるアイテムです。

n'OrLABELについて

ブランドコンセプト

ほかにない、私のデイリーウェア

毎日の生活を心地よく自分らしく過ごすための服。遊び心を取り入れた、大人のカジュアルスタイル。

Brand page：https://www.osharewalker.co.jp/s/nor/

Instagram:https://www.instagram.com/norlabel_official/

会社紹介

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

大阪本部/〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４-８ 長堀プラザビル２階

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU の3ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

＜オンラインショップ＞

公式: https://www.osharewalker.co.jp/

楽天市場: https://www.rakuten.ne.jp/gold/osharewalker/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/osharewalker/

auPAY マーケット: https://plus.wowma.jp/user/34756398/plus/

ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/osharewalker/

SHOPLIST: https://shop-list.com/women/brand/osharewalker

MAGASEEK: https://www.magaseek.com/shop/top/sh_MITOWK-tr_s

Amazon: https://amzn.to/40TIbVZ

＜Instagram＞

公式店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_officialsite/

楽天市場店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_official/

n'OrLABEL Instagram: https://www.instagram.com/norlabel_official/

somari imagination Instagram: https://www.instagram.com/somari_imagination/

kOhAKU Instagram: https://www.instagram.com/kohaku___official/

MDR: https://www.instagram.com/mdr____official/

OUKA SELECT: https://www.instagram.com/ouka_select/

＜X（旧Twitter）＞

公式X: https://twitter.com/osharewalker_0