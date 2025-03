アボット、非弁膜症性心房細動による脳卒中のリスクを低減する左心耳閉鎖術の新たなデバイス「Amulet 左心耳閉鎖システム」を発売

アボットメディカルジャパン合同会社- 「Amulet 左心耳閉鎖システム」は、長期的な抗凝固療法を必要とする患者さんに新たな選択肢を提供します。- 左心耳のさまざまな解剖学的構造に対応しうる独自の2 層構造によって高い左心耳閉鎖性を実現、術後のリークを防ぎ、脳卒中のリスク低減に寄与します。- 海外臨床試験において、高い左心耳閉鎖率、OAC(抗凝固薬)中止率が示されています。

2025 年3 月11 日―アボットメディカルジャパン合同会社(本社:東京都港区、代表執行役員社長:千田 真弓、以下「アボット」)は、非弁膜症性心房細動による脳卒中のリスクを低減する左心耳閉鎖術のデバイス「Amulet 左心耳閉鎖システム」(以下「Amulet(アミュレット)」)を発売したことをお知らせいたします。本製品は2024 年10 月に製造販売承認を取得しています。

非弁膜症性心房細動は脳卒中を引き起こす重大な危険因子であり、心房細動の患者さんではOAC(抗凝固薬)の服用などにより脳卒中を予防することが重要です。左心耳閉鎖術は、非弁膜症性心房細動による血栓が形成される「左心耳」(左心房にある袋状の構造物)を閉鎖することによって、脳卒中のリスクを低減します。同閉鎖術は、1 回の手術で脳卒中のリスクを低減し、OAC を中止できる可能性があることから、開心術や薬物療法などの代替療法を求める患者さんにおいて重要な選択肢となります。

左心耳閉鎖術は、開心術でなく、鼠径部から静脈にカテーテルを挿入し閉鎖デバイスを留置する低侵襲の手術です。Amulet は新規の左心耳閉鎖デバイスで、この手術を必要とする患者さんに新たな選択肢を提供します。

Amulet 左心耳閉鎖システム 販売名:Amulet 左心耳閉鎖システム 承認番号:30600BZX00213000

Amulet(アミュレット)の特徴

Amuletの大きな特徴は、独自の2層構造です。左心耳の解剖学的構造は多様ですが、Amulet はその2層構造によってさまざまな形状・サイズの左心耳に対応しており、従来のデバイス技術では閉鎖が困難とされていたであろう左心耳に対しても閉鎖術を行うことができる可能性のあるデバイスです。また、左心耳の入口部を密閉することで術後のリークを防ぎ、高い閉鎖性を実現しています。

デバイスはニチノールワイヤーを編んで作られています。ニチノールは形状記憶の特性を持つ金属であり、デリバリー時にカテーテル内に収納されているデバイスが留置時には元の「記憶された」形状に戻ります。デバイスの形状は左心耳の開口部を閉鎖するように設計されています。サイズラインナップは幅広く、そのランディングゾーン(留置領域)は11~31mmをカバーしています。

Amulet独自の2層構造左心耳の形状と留置例

Amuletデバイス群は、既存デバイスを対象とした海外臨床試験「Amulet IDE」において、有意に高い左心耳閉鎖率を示しました[1](術後45日時点98.9%、術後12カ月時点 99.4%)。また、術後3年時のOAC中止率も96.2%と有意に高い傾向が示されました[2]。

本試験における主要評価項目は、主要作用機序評価項目(TEEによる術後45日時の左心耳有効閉率)、主要安全性評価項目(術後12カ月時の手技関連合併症、全死亡、又は大出血(BARCタイプ3以上)の複合評価項目)及び主要有効性評価項目(術後18カ月時の虚血性脳卒中又は全身性塞栓症の複合評価項目)から構成され、本品の対照群に対する非劣性が証明されています[2]。

鳥取大学医学部循環器・内分泌代謝内科 教授 山本一博先生は以下のように述べています。

「Amuletは欧州、米国では既に使用されているデバイスであり、本邦でも左心耳閉鎖術の新たな選択肢として期待されます。介入研究であるAmulet IDE試験において5年間の追跡データにより有効性、安全性が示されています。さらに欧米でのリアルワールドデータであるEMERGE LAA試験では、過去に左心耳閉鎖術を試みるもデバイス留置できなかった患者のうち80%以上においてAmuletを留置できております。本邦においてもAmuletを必要としている患者さんに、この安全で有効な治療が普及していくことを期待しています。」

また、小倉記念病院 循環器内科 副部長 福永真人先生は、次のように述べています。「健全な競争には良いライバルが必要で、古代オリンピアから明らかなように、競争こそが発展の原動力となる。Amuletデバイスのdual-seal構造は、”完璧な左心耳閉鎖とは何か”を考えさせられる。未だその高みには到達しないまでも、その切磋琢磨の過程こそが本治療の健全な発展に寄与するであろう。今、左心耳閉鎖治療の新たなページが開かれた。」

アボットの太平洋地区ストラクチュラルハート事業部担当副社長兼ジェネラルマネジャーのジュールス・コーステンは、以下のように述べています。「今回、非弁膜症心房細動による脳卒中のリスクを軽減する左心耳閉鎖術の新たなデバイスとしてAmuletを日本において紹介できることを大変うれしく思います。この新規デバイスにより、長期的な抗凝固療法を必要とする患者さんに新たな選択肢を提供できるようになります。今後もアボットは構造的心疾患治療を必要とする患者さんに、最適なソリューションをご提供できるよう尽力してまいります。」

左心耳閉鎖術について

心房細動では、左心房にある「左心耳」と呼ばれる部分に血栓が形成され、それが体内に送り出されると、脳卒中が起こることがあります。左心耳閉鎖術は、デバイスを用いて左心耳を閉鎖し、脳卒中のリスクを低減します。非リウマチ性・非弁膜症性心房細動の患者さんでは血栓の90%以上が左心耳に存在しています[3]。また、非弁膜症性心房細動に関連する血栓関連合併症のリスクを減少させるために、カテーテルを用いた左心耳の閉鎖が有効であることが現在のエビデンスから示唆されています[4]。

心房細動における脳卒中の予防法には多くの選択肢があります。第一の選択肢はOACなどによる薬物療法ですが、出血のリスクなどから長期間の薬物療法が困難な場合、代替療法を要します。このような患者さんにおいて、低侵襲の1回の手術で脳卒中のリスクを低減できる可能性のある左心耳閉鎖術は重要な選択肢となります。

[1] Ellis et al., Incidence and Clinical Outcomes of Peri-Device Leak After Transcatheter LAAO. HRS. 2022.

[2] Lakkireddy, D., et al., Amplatzer Amulet Left Atrial Appendage Occluder Versus Watchman Device for Stroke Prophylaxis (Amulet IDE): A Randomized, Controlled Trial. Circulation, 2021. 144(19): p. 1543-1552.

[3] Stollberger, C., Schneider, B., & Finsterer, J. (2003). Elimination of the left atrial appendage to prevent stroke or embolism?: anatomic, physiologic, and pathophysiologic considerations. CHEST Journal, 124(6), 2356-2362.

[4] National Institute for Health and Care Excellence. (2014).

アボットについて

アボットは、人々が人生のあらゆるステージにおいて最高の人生を送ることができるようサポートをするグローバルヘルスケアリーダーです。業界をリードする診断薬・機器、医療機器、栄養剤、およびブランド ジェネリック医薬品分野の事業および製品を含め、人々の生活に大きな影響をもたらす画期的なアボットの技術は、ヘルスケアの広範な領域にわたっています。現在、世界160カ国以上で、約114,000人の社員が活動しています。

アボット(www.abbott.com(https://www.abbott.com/))、アボットジャパン(www.abbott.co.jp(https://www.abbott.co.jp/))、リンクトイン(www.linkedin.com/company/abbott-/(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFDiosSlrQiCAAAAZSwantgaeiWc3uuAkUVGliRfChJiCZFYGE1MkigYLfNLerMmkm_xH5Pysgc7FFxtpcYmERnIq99RxD5SIhwu2LxUC4d-OjhkOVbTNbdRa3J7A9bSJn0c6s=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fabbott-%2F))、フェイスブック(www.facebook.com/Abbott(https://www.facebook.com/Abbott))、インスタグラム(www.instagram.com/abbottglobal(https://www.instagram.com/abbottglobal/#))、X(x.com/AbbottNews(https://x.com/AbbottNews))、YouTube(www.youtube.com/c/abbott(https://www.youtube.com/c/abbott))、YouTubeジャパン(www.youtube.com/@abbottjapan(https://www.youtube.com/@abbottjapan))も合わせてご参照ください。