【LAUTREAMONT(ロートレアモン)】スプリングフェアを開催！オリジナル・クーラーバッグをプレゼント。
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン)」は、3月12日（水）からスプリングフェアを開催します。33,000円以上お買い上げいただいたお客様には、ロートレアモンオリジナルの「クーラーバッグ」をプレゼントいたします。（数量限定）
【 LAUTREAMONT / SPRING FAIR】を開催！
全国のLAUTREAMONT（ロートレアモン）ショップとLAUTREAMONお取り扱い店舗では、春のフェアを開催いたします。期間中、33,000円以上お買い上げのお客様に、ブランドオリジナルのクーラーバッグをプレセント！（数量限定）
＊一部除外の店舗もございます。
今春のLAUTREAMONTは「CRAFT & BEAUTY」をテーマに、麻見えするジャケットや、ヘアリーなブラウスやニット、 刺繍素材などを用いて、今シーズンらしいクラフト感のあるムードを 、エレガントで軽やかに提案しています。
JACKET 27,500円 KNIT 14,850円 SKIRT 26,400円
BLOUSE 20,900円 PANTS 24,200円
KNIT 27,500円 SKIRT 19,800円
BLOUSE 24,200円 PANTS 25,300円
・LAUTREAMONT(ロートレアモン)につて
様々な場所で活躍する女性たちが、どんなシーンにおいても“自分らしく” 輝くことができる、そして変化に富んだ全ての女性の人生にそっと寄り添い、シンプルながらも、女性が一番美しく見えるデザインやカラーにこだわり、時代の雰囲気、大人が持つべき品格も持ち合わせている…。
それが「ロートレアモン」です。
▶LAUTREAMONT すべてのアイテムはこちらから
https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont
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https://www.j-lounge.jp/
▶Instagram : https://www.instagram.com/lautreamont_insta/
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
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ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキー／エニム バイ ビッキーを展開