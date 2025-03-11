【3/10より】「大規模成長投資補助金3次公募」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




2025年3月10日(月)より、「大規模成長投資補助金3次公募」の申請サポートを開始します。



2025年3月10日(月)、「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の3次公募が開始します！



公募開始：3月10日(月)


公募締切：4月28日(月) 17:00(厳守)


プレゼンテーション審査：6月上中旬頃


採択発表：6月下旬頃




大規模な設備投資や工場立地等に対して最大50億円を補助します。



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



☆相談・申請サポートはこちらから↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



☆補助金の詳細はこちら↓


https://joseikin-now.jp/?p=52847




☆お問い合わせはこちら↓


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com