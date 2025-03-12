ビザスク主催「新規事業開発の実践知」にてビジョナリーエンジン代表の小栗が、旺文社 横山氏・小笠原氏と共に登壇

株式会社Visionary Engine

株式会社ビジョナリーエンジン（本社：東京都港区、代表取締役：小栗 伸）の代表 小栗伸が、株式会社ビザスク（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：粂川 秀樹）が開催するオンラインセミナーに登壇しました。

概要

企業のDXや新規事業開発において、既存アセットの活用とデジタル人材の確保が大きな課題となっています。今回 ビジョナリーエンジンの小栗は「グッドデザイン賞 受賞プロダクト開発に学ぶ 新規事業開発の実践知 ～ 90年企業のアセットを活用した「英検(R)︎カコモン」開発の舞台裏 ～」と題したトークセッションに登壇いたしました。同セッションには、株式会社旺文社（本社：東京都新宿区、以下、「旺文社」）の横山氏、小笠原氏も登壇し、旺文社が持つ教育コンテンツという強みをどのようにデジタル活用へと転換したのか、プロダクト開発における課題解決のポイント、さらには既存事業とデジタル事業の効果的な融合について、グッドデザイン賞受賞プロダクト「英検(R)︎カコモン」の開発事例を交えながら、具体的な知見を共有いたした。

登壇者

・横山 純子 氏（株式会社旺文社 教育情報事業部 開発本部 事業開発グループ）

・小笠原 剛士 氏（株式会社旺文社 マネジメントサービス部 マネジャー 役員特命担当）

・小栗 伸（株式会社ビジョナリーエンジン 代表取締役）

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プロモーション戦略支援サービス「Award Booster」とは？

ビジョナリーエンジンが提供するアワードを活用したプロモーション戦略支援サービスです。国内外のアワードを18回受賞したプロデューサー（Visionary Engine代表：小栗伸）を中心に、弊社チームが企業のアワード受賞を目指し、伴走します。

アワード挑戦のメリットは、受賞による商品やサービスの認知度向上だけではありません。

アワード挑戦によるチームのビルドアップ・モチベーションアップ、組織成長、商品やサービス価値の再発見や、新規事業のヒントを得られる機会にもなり得ます。

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小栗伸プロフィール

大手事業会社にて技術開発・製品企画・事業創出に携わり、12 の AI プロジェクトを事業化。現在は 株式会社ビジョナリーエンジン にて、事業立上げ支援・プロダクト開発支援・生成 AI を活用した事業創出支援に携わる。世界で最も権威ある IF デザインアワード最高賞をはじめ、国内外で 20件の賞を受賞。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2021」採択。一般社団法人AICX協会 代表理事。

■ 株式会社ビザスク

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ9F・10F

設立：2012年3月

コーポレートサイト：https://corp.visasq.co.jp/

事業内容：ビジネス分野に特化したナレッジプラットフォームの運営、新規事業創出/組織開発支援



■ 株式会社 旺文社

代表者：代表取締役社長 粂川 秀樹

本社所在地：〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

設立：1931年10月

コーポレートサイト：https://www.obunsha.co.jp/

事業内容：教育・情報をメインとした総合出版と事業

■ 株式会社ビジョナリーエンジン

代表者：代表取締役CEO 小栗 伸

本社所在地：〒105-0013 東京都 港区 浜松町2-2-15 ダイヤビル2F

設立：2021年11月5日

コーポレートサイト：https://visionary-engine.com/

事業内容：新規事業立ち上げ支援事業、AIコンサルティング事業、プロダクト開発事業、アワードエントリー支援事業



参考

ビザスク グッドデザイン賞 受賞プロダクト開発に学ぶ 新規事業開発の実践知～ 90年企業のアセットを活用した「英検(R)︎カコモン」開発の舞台裏 ～

https://visasq.co.jp/seminar/gooddesign0130