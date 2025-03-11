8個の小型ACアダプタを干渉せず差せるスリムタップを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、小型ACアダプタ8個を干渉せずに差せるスリムタイプの電源タップ「TAP-SLIM8Nシリーズ」と、雷ガード機能を搭載した「TAP-SPSLIM8Nシリーズ」を発売しました。無駄なスペースを作らない交互差込口レイアウトと、スチール面にしっかり固定できる強力マグネットで、配線をスッキリ整理できます。

品名：スリムタップ/スリム雷ガードタップ

品番：TAP-SLIM8Nシリーズ/ TAP-SPSLIM8Nシリーズ

標準価格：4,180円（税抜き 3,800円）～5,060円（税抜き 4,600円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SLIM8N-1

小型ACアダプタをスッキリ8個差し込める

水平面と垂直面に差込口を配置することで、従来の8個口タップよりもスリムなボディを実現しました。この形状により、通常の電源プラグとACアダプタが干渉しにくく、柔軟に配線が可能です。差込口のピッチは64mmで、小型ACアダプタを並べて接続できるため、複数のiPadなどを同時に充電するのに便利です。

強力マグネットでしっかり固定

背面に強力なネオジムマグネットを内蔵し、スチール製デスクやラックにしっかり固定できます。ACアダプタを差した状態でもずれ落ちず、安定して設置できます。

雷ガードを内蔵（TAP-SPSLIM8Nシリーズのみ）

TAP-SPSLIM8Nシリーズは雷ガードを内蔵し、接続機器を雷から保護します。

雷ガード作動中は確認ランプが点灯し、機能の状態をひと目で確認できます。

熱に強い安全なプラグ

プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。また、コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。

スッキリ配線できる、スイング式プラグ

スイング式プラグ採用で、コンセントとコードが平行になり、狭い場所でもスッキリ配線できます。

ラインナップ

ケーブル長は「TAP-SLIM8Nシリーズ」「TAP-SPSLIM8Nシリーズ」それぞれ1m、2m、３mの計6種類をご用意しています。

用途に合わせてお選びください。

TAP-SLIM8NシリーズTAP-SPSLIM8Nシリーズ（雷ガード付き）

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■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

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