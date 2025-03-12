ネットリンクス主催「クラウドフェア2025」にて、ビジョナリーエンジン代表 小栗 伸、小澤 健祐が登壇

株式会社Visionary Engine

株式会社ビジョナリーエンジン（本社：東京都港区、以下、「ビジョナリーエンジン」）代表取締役CEO 小栗伸、取締役CAIO 小澤健祐は、ネットリンクス株式会社（本社：東京都新宿区、以下「ネットリンクス」）が主催するクラウドツールに関する展示会「坂の上のクラウドフェア2025」のセミナーに登壇いたしました。

概要

「坂の上のクラウドフェア2025」は、ネットリンクスが主催する革新的なクラウドツールを一堂に集めた展示会です。今回、弊社代表取締役CEO 小栗伸、CAIO 小澤健祐は 13:05～14:25 に登壇し『AIとビジネスについて』という議題でAIの基礎から実践的な活用法までを講演と対談形式で解説しまた。

イベント詳細

名称：坂の上のクラウドフェア2025

開催日時：2025年2月5日（水）13:00～17:00

会場：おかやま未来ホール（イオンモール岡山 5F）

登壇者

小栗 伸（株式会社ビジョナリーエンジン 代表取締役CEO）

小澤 健祐（株式会社ビジョナリーエンジン 取締役CAIO）

ネットリンクス株式会社

代表者：代表取締役 前田洋一

本社所在地：〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1-8-59 M’sビル 3F

設立：1989年8月24日

コーポレートサイト：https://www.net-links.co.jp/

事業内容：IT・クラウドコンサルティング／パッケージソフトの導入・保守／ネットワークの構築

株式会社ビジョナリーエンジン

代表者：代表取締役CEO 小栗 伸

本社所在地：〒105-0013 東京都 港区 浜松町2-2-15 ダイヤビル2F

設立：2021年11月5日

コーポレートサイト：https://visionary-engine.com/

事業内容：新規事業立ち上げ支援事業、AIコンサルティング事業、プロダクト開発事業、アワードエントリー支援事業