「SEOのゲームチェンジ～AIが台頭する世界のWebマーケティング戦略～」セミナーレポート公開のお知らせ
本セミナー開催時のバナー
シンクムーブ株式会社（代表取締役：豊藏翔太）は、2025年3月5日に開催された、COUNTER株式会社との共催ウェビナー「SEOのゲームチェンジ～AIが台頭する世界のWebマーケティング戦略～」の詳細レポートを本日公開いたしました。
セミナーレポートはこちら :
https://thinkmove.jp/blog/report/counter-thinkmove-seminar-250305/
このセミナーではCOUNTER株式会社代表・宮田和也氏と共に、AI時代におけるSEO戦略と組織対応について徹底討論を行いました。
セミナータイトル：「SEOのゲームチェンジ～AIが台頭する世界のWebマーケティング戦略～」(https://thinkmove.jp/information/counter-thinkmove-seminar/)
登壇者：
シンクムーブ株式会社 代表取締役 豊藏 翔太(＠shotatykr(https://x.com/shotatykr))
COUNTER株式会社 代表取締役CEO 宮田 和也 氏(＠webkirin(https://x.com/webkirin))
本セミナーでは、主に以下のようなテーマについての議論を行いました。
- AIによるSEOの本質的変化
- 生成AIがもたらす量と質の革命
- 検索行動の多様化
- 企業のインハウスSEO担当者の役割変化
今回公開されたレポートにはその内容が詳細にまとめられています。
■今、マーケティング担当者が知るべきAI時代のSEO戦略
「AIの台頭でSEOは不要になる」というよりも、「SEOのあり方が大きく変わる」というのが宮田氏と豊藏の共通見解です。
企業のマーケティング担当者やWeb担当者は、AI活用による生産性向上と、社内に点在するデータやノウハウを活かした「最終責任を負う情報発信」の両立が求められています。
■レポート公開先
詳細なセミナーレポートは、以下のURLから無料でご覧いただけます。
https://thinkmove.jp/blog/report/counter-thinkmove-seminar-250305/
シンクムーブ株式会社は、「ファシリテーションを軸にSEOとAIを使いこなす会社」として2024年に創業しました。今回登壇した代表・豊藏の著書に「AI時代のSEO戦略――組織を動かし成果を引き寄せる実務マネジメント(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DV4F3LFT?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_8GKDFY192JRV84VSDC8K&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_8GKDFY192JRV84VSDC8K&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_8GKDFY192JRV84VSDC8K&bestFormat=true)」があります。今回のセミナーでお話ししたことにも通じる内容になっておりますので、ご興味を持っていただけた方はぜひご一読ください。
■会社概要
シンクムーブ株式会社
所在地：東京都渋谷区
代表取締役：豊藏翔太
設立：2024年12月
事業内容：WEBマーケティング支援、SEOコンサルティング、AI活用支援
URL：https://thinkmove.jp/
COUNTER株式会社
所在地：埼玉県越谷市
代表：宮田和也
事業内容：デジタルマーケティング支援、クリエイティブ制作、ローカルメディア運営
URL：http://counter-digital.jp/
〈本件に関するお問い合わせ先〉
シンクムーブ株式会社
Email：info@thinkmove.co.jp
Tel：03-6675-1852（平日9:00～18:00）
または
お問い合わせフォーム：https://thinkmove.jp/contact/
以上