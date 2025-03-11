「SEOのゲームチェンジ～AIが台頭する世界のWebマーケティング戦略～」セミナーレポート公開のお知らせ

シンクムーブ株式会社

本セミナー開催時のバナー

シンクムーブ株式会社（代表取締役：豊藏翔太）は、2025年3月5日に開催された、COUNTER株式会社との共催ウェビナー「SEOのゲームチェンジ～AIが台頭する世界のWebマーケティング戦略～」の詳細レポートを本日公開いたしました。

セミナーレポートはこちら :https://thinkmove.jp/blog/report/counter-thinkmove-seminar-250305/



このセミナーではCOUNTER株式会社代表・宮田和也氏と共に、AI時代におけるSEO戦略と組織対応について徹底討論を行いました。

セミナータイトル：「SEOのゲームチェンジ～AIが台頭する世界のWebマーケティング戦略～」(https://thinkmove.jp/information/counter-thinkmove-seminar/)

登壇者：

シンクムーブ株式会社 代表取締役 豊藏 翔太(＠shotatykr(https://x.com/shotatykr))

COUNTER株式会社 代表取締役CEO 宮田 和也 氏(＠webkirin(https://x.com/webkirin))



本セミナーでは、主に以下のようなテーマについての議論を行いました。

- AIによるSEOの本質的変化- 生成AIがもたらす量と質の革命- 検索行動の多様化- 企業のインハウスSEO担当者の役割変化

今回公開されたレポートにはその内容が詳細にまとめられています。

■今、マーケティング担当者が知るべきAI時代のSEO戦略



「AIの台頭でSEOは不要になる」というよりも、「SEOのあり方が大きく変わる」というのが宮田氏と豊藏の共通見解です。

企業のマーケティング担当者やWeb担当者は、AI活用による生産性向上と、社内に点在するデータやノウハウを活かした「最終責任を負う情報発信」の両立が求められています。

■レポート公開先



詳細なセミナーレポートは、以下のURLから無料でご覧いただけます。

https://thinkmove.jp/blog/report/counter-thinkmove-seminar-250305/

シンクムーブ株式会社は、「ファシリテーションを軸にSEOとAIを使いこなす会社」として2024年に創業しました。今回登壇した代表・豊藏の著書に「AI時代のSEO戦略――組織を動かし成果を引き寄せる実務マネジメント(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DV4F3LFT?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_8GKDFY192JRV84VSDC8K&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_8GKDFY192JRV84VSDC8K&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_8GKDFY192JRV84VSDC8K&bestFormat=true)」があります。今回のセミナーでお話ししたことにも通じる内容になっておりますので、ご興味を持っていただけた方はぜひご一読ください。

■会社概要



シンクムーブ株式会社

所在地：東京都渋谷区

代表取締役：豊藏翔太

設立：2024年12月

事業内容：WEBマーケティング支援、SEOコンサルティング、AI活用支援

URL：https://thinkmove.jp/



COUNTER株式会社

所在地：埼玉県越谷市

代表：宮田和也

事業内容：デジタルマーケティング支援、クリエイティブ制作、ローカルメディア運営

URL：http://counter-digital.jp/

〈本件に関するお問い合わせ先〉



シンクムーブ株式会社

Email：info@thinkmove.co.jp

Tel：03-6675-1852（平日9:00～18:00）

または

お問い合わせフォーム：https://thinkmove.jp/contact/



以上