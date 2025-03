AI×ロボットによるロボットデータエコシステム構築を目指す一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）に正会員として参画【GMO AI＆ロボティクス商事】

GMOインターネットグループ

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、インターネットセキュリティ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、一般社団法人AIロボット協会(所在地:東京都文京区、理事長:尾形 哲也、英表記:AI Robot Association、以下 AIRoA)に2025年1月15日(水)に正会員として入会し、2025年3月7日(金)に発表されたことをお知らせします。

AIRoAへの参画を通じて、ロボット分野の基盤モデル開発に向けたGPU計算基盤の提供や専門人材の派遣等により、AIRoAの活動に貢献し、労働人口不足などの社会課題の解決を実現します。さらに、日本発のAIロボット技術の発展と国際競争力の強化に寄与してまいります。

【AIRoAの設立背景】

昨今、AI技術の進化によりロボット分野で基盤モデルの必要性が高まるなか、その基盤モデルで必要となる大規模データ共有の枠組みが不足している現状があります。そんな中AIRoAは、産業横断的なデータ収集と基盤モデル開発を通じて、ロボットデータエコシステムの構築を目指し、2024年12月に設立されました。

AIRoAは、初期開発段階として2025年の間に、ベースとなる稼働データセットとロボット基盤モデルを開発・公開します。次に社会実装段階として2026年~2029年にかけて、開発した基盤モデルを改良し、開発パートナーと共に個別モデルの開発、AIロボットの社会実装を進めます。そして2030年以降はコミュニティ開発段階として、AIロボット開発コミュニティを活性化させ、AIロボットの社会普及に向けた取り組みを強化していく予定です。

【参画の目的】

GMOインターネットグループは、2024年6月にAIとロボットを結ぶ総合商社となるGMO AI&ロボティクス商事株式会社(以下 GMO AIR)を設立。2024年11月には、「NVIDIA H200 Tensor コアGPU」を搭載する、生成AI分野やハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)分野のニーズに応える高水準のクラウドサービス「GMO GPUクラウド」の提供を開始するなど、AI・ロボティクス産業へのサービス提供を積極的に進めてきました。

労働力不足や高齢化といった日本が直面する社会課題の解決において、AIとロボットが果たす役割は極めて重要です。AIRoAが目指すロボットデータエコシステムの構築は、こうした課題解決に不可欠な基盤であり、GMOインターネットグループのビジョンと強く共鳴するものです。

本プロジェクトへの参画においてGMOインターネットグループは、高性能GPU計算リソースの提供や専門人材の派遣等を通じてAIRoAの活動に貢献し、日本発のAIロボット技術の発展と国際競争力強化に寄与してまいります。

【AIRoAについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4766_1_3fc8bf03f3fd850a2d8d3d1e3f0a538f.jpg ]

【今後の展望】

GMOインターネットグループは、本プロジェクトを通じてAI・ロボティクス革命の推進に貢献してまいります。将来的には、クラウド、セキュリティ、ネットワーク回線、ドメイン、SSL、決済等、自社が提供するインターネットインフラサービスが常にAIロボットに組み込まれ、より高度な社会実装を実現することを目指します。

【GMO GPUクラウドについて】(https://gpucloud.gmo/(https://gpucloud.gmo/))

2024年11月22日(金)より提供を開始した「GMO GPUクラウド」は、「NVIDIA H200 GPU」とAIネットワーキングのためのNVIDIA Spectrum-Xを国内クラウド事業者として初めて採用した、国内最速レベルの GPUクラウドサービスです。

本サービスは、スーパーコンピュータの性能ランキング「TOP500」の2024年11月版において、世界第37位、国内第6位にランクインし、国内商用向けクラウドサービスとしては第1位(※1)となりました。GMOインターネットは、本サービスを通じて、生成AIやハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)分野に取り組む企業や研究機関に対し、インフラのチューニングが不要で高水準な計算環境を提供し、開発・研究期間の短縮とコスト低減に貢献、国内AI産業の発展を促進します。

※1:当社調べ、2024年11月19日時点提供中の国内商用向けクラウドサービスとして

お問い合わせはこちら:https://gpucloud.gmo/form/(https://gpucloud.gmo/form/)

【GMO AI&ロボティクス商事について】(https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/))

GMO AIRは、AI・ロボット事業を担う商社として2024年6月18日に設立されました。AI技術とロボットの導入、活用支援を中心に、さまざまな業界において効率化と自動化を促進する革新的なソリューションを提供します。GMO AIRは、国内外のロボットの提供にとどまらず、GMOインターネットグループの強みであるインターネットインフラサービスや、金融事業を活用したレンタルやリース、AIコンサルティングをあわせてご提供することで、人口減少などの社会課題を解決し、安全で持続可能な未来の実現を目指します。

お問い合わせはこちら:https://ai-robotics.gmo/contact/(https://ai-robotics.gmo/contact/)

以上

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

【GMOインターネット株式会社】(URL:https://internet.gmo/)

会社名 GMOインターネット株式会社(東証プライム市場 証券コード4784)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容

■インターネットインフラ事業

ドメイン事業|クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業|インターネット接続(プロバイダー)事業

■インターネット広告・メディア事業

資本金 5億円

【GMO AI&ロボティクス商事株式会社】(URL: https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/))

会社名 GMO AI&ロボティクス商事株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 内田 朋宏

事業内容 ■AI活用導入支援

■ロボット・ドローン導入・活用支援

資本金 1億円

