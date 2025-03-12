【株式会社ジーン】2026年度入社新卒社員 初任給を月額30万円に引き上げ

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京・南青山、以下当社）は、2026年4月1日入社の新卒社員の初任給を5万円引き上げ、月額30万円にすることに決定いたしました。

引き上げの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74187/table/378_1_c4c83a601c0dc04ced98023591e77884.jpg ]

当社では随時社員の給与改定を行っておりますが、社員の生活水準向上・採用活動における競争力強化のため、2026年度新卒入社より新卒初任給を5万円引き上げることを決定しました。

また中期業績目標である売上100億円の達成に向け、多くの従業員が目標を見据え自発的かつスピーディに行動することを目指しています。既存社員においても高い視座を持ち成長意欲のある人に活躍してもらえるよう、今後も待遇・福利厚生を整え、企業価値向上を図ってまいります。

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■決算期 ：６月

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp