ASPM「Baseline」等を提供するIssueHunt、「Security Days Spring 2025 Tokyo」に協賛し、出展及び登壇を予定
バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt ( https://issuehunt.jp/ )」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline( https://baselinehq.io/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、2025年3月11日～14日に開催を予定している、「Security Days Spring 2025 Tokyo」へ協賛します。
開催期間中のブース出展に加え、3月14日は伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様との共同登壇も予定しておりますので、ぜひお立ち寄りください。
登壇概要
登壇日時：
タイトル：「CTCと語る、ASPMで実現するアジャイル開発における脆弱性管理戦略」
登壇者 ：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 サイバーセキュリティビジネス企画・推進本部
サイバーセキュリティサービス部 部長 大谷 誠司氏
IssueHunt株式会社 代表取締役 横溝 一将
開催概要
- 会期：[東 京] 3月11日（火）-14日（金）＜4日間開催＞
- 会場：JPタワーホール＆カンファレンス(KITTE 4F)
- 主催/運営：（株）ナノオプト・メディア
- 参加料金：展示会・セミナーともに無料（事前登録制）
- 公式サイト：https://go.f2ff.jp/secd25ssponsoremailtokyo
IssueHunt株式会社について
IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」等の提供を行っています。
【会社概要】
会社名：IssueHunt株式会社
代表者：横溝 一将
所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号
公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/(https://issuehunt.co.jp/)
お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact(https://issuehunt.co.jp/contact)
【主要事業】
バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」：https://issuehunt.jp/(https://issuehunt.jp/)
アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」：https://baselinehq.io/(https://baselinehq.io/)
【お客様事例（一部）】
Sansan株式会社様
シフトレフトを促進する一手 セキュリティ対策と開発経験を両立させる、Sansan流・継続的多層防御をASPM「Baseline」が支援 https://baselinehq.io/cases/sansan(https://baselinehq.io/cases/sansan)
株式会社サイバー・バズ様
開発チームの未来を見据えたDevSecOps戦略ーーサイバー・バズ技術担当執行役員が語るASPM「Baseline」活用方法 https://baselinehq.io/cases/cyberbuzz(https://baselinehq.io/cases/cyberbuzz)
株式会社CARTA HOLDINGS様
CARTA HDの多様な事業のセキュリティ課題に挑む！「第2のセキュリティチーム」としてのASPM「Baseline」活用方法 https://baselinehq.io/cases/carta-holdings(https://baselinehq.io/cases/carta-holdings)
株式会社GMW様
会社資金が枯渇するほどのセキュリティインシデントから復活ーーASPM「Baseline」と二人三脚で歩むプロダクトセキュリティ https://baselinehq.io/cases/gmw(https://baselinehq.io/cases/gmw)