〈ANNA SUI〉3月19日(水)よりスプリングフェアを開催
株式会社クイーポ
【エイミー】
＜2way口金トートバッグ＞\25,300 ※税込価格
【エレノア】
＜ラウンド長財布\25,300/口金二つ折り財布\24,200/内Lファスナー二つ折り財布\22,000/マルチケース\17,600＞※税込価格
フェア開催店舗では、フェア期間中\24,200円以上（税込）お買い上げの方に、〈アナ スイ〉オリジナルガラスプレートを数量限定でプレゼントいたします。
・ANNA SUI ラフォーレ原宿店
・東武百貨店池袋店
・横浜高島屋 ※4/2(水)~4/15(火)
・鶴屋百貨店
株式会社クイーポ(代表取締役社長：岡田 敏)は、2025年3月19日(水)～4月1日(火)の期間、全国の対象店舗にて「〈アナ スイ〉スプリングフェア」を開催いたします。
新作アイテム
【エイミー】
メタルバタフライが目を引く「エイミー」シリーズ。
アナ スイのアイコンであるバタフライモチーフが、今注目のY2Kファッションと融合。
トレンド感たっぷり！
肌触りの良い軽量な合皮を使用し、デイリーにも気軽に取り入れられる仕上がりに。
＜2way口金トートバッグ＞\25,300 ※税込価格
【エレノア】
アンティークのような風合いが美しい「エレノア」シリーズ。
ストーンが輝くバタフライのブローチをオン。
華やかなメダリオンデザインの中でもしっかりと存在感を放ち、上品なアクセントになっています。
いつものスタイルに、特別な輝きをプラス。
＜ラウンド長財布\25,300/口金二つ折り財布\24,200/内Lファスナー二つ折り財布\22,000/マルチケース\17,600＞※税込価格
ノベルティプレゼント
フェア開催店舗では、フェア期間中\24,200円以上（税込）お買い上げの方に、〈アナ スイ〉オリジナルガラスプレートを数量限定でプレゼントいたします。
※数がなくなり次第終了とさせていただきます。
～対象店舗～
・ANNA SUI ラフォーレ原宿店
・ANNA SUI 名古屋パルコ店
・ANNA SUI 天王寺MIO店
・ANNA SUI ルクア大阪店
・伊勢丹立川店
・伊勢丹浦和店
・伊勢丹新潟店
・東武百貨店池袋店
・東武百貨店船橋店
・横浜高島屋 ※4/2(水)~4/15(火)
・ジェイアール名古屋タカシマヤ ※4/23(水)~4/29(火)
・札幌丸井今井店
・うすい百貨店
・京急上大岡店
・八木橋百貨店 ※3/5(水)~3/18(火)
・金沢エムザ
・大丸梅田店
・鶴屋百貨店
・京王百貨店新宿店
・ANNA SUI公式ECサイト
この機会にぜひお立ち寄りください。