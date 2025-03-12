国民健康保険料（国保）の計算シミュレーションツールを無料公開

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、国民健康保険料（国保）を簡単に計算できる「国民健康保険料（国保）の計算シミュレーション」ツールを提供しています。

「国民健康保険料（国保）の計算シミュレーション」ツールについて

「国民健康保険料（国保）の計算シミュレーション」ツールは、個人が納める国民健康保険料の額を加入者数や年齢、収入などの情報から、自動的に計算できるオンラインツールです。パソコンからもスマートフォンからも無料で利用できるため、計算が必要となったタイミングで、簡単にご利用いただけます。フォームに沿って入力するだけであるため、操作は難しくありません。

なお、国民健康保険料をシミュレーションする際には、事前に給与収入や年金収入などの収入額を把握する必要があります。昨年分の金額が必要となるため、できるだけ正確な値をご準備ください。

「国民健康保険料（国保）の計算シミュレーション」ツール：https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/kokuminn-kenkou-hoken-ryou-simulation/(https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/kokuminn-kenkou-hoken-ryou-simulation/)

サービス提供の背景

国民健康保険を納めようと考えていても、具体的な額を把握できていない人が大半です。特に企業へ勤めていて、今まで保険料が天引きされていた人は、自分自身で保険料の計算をしようと考えたこともないでしょう。頻繁に計算するものではないため、手軽にシミュレーションできるツールを公開いたしました。

ツールの使用例

ツールはパソコンやスマートフォンからアクセスいただき、必要な情報を入力することでご利用いただけます。国民健康保険の加入者数や国保加入者の年齢と収入などを入力ください。

フォーマットの下部に、計算シュミレーション結果が表示されます。

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて

経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。

起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

税理士経営サポートプラスアルファ

行政書士法人経営サポートプラスアルファ

内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社

＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

＜設 立 日＞ 2012年10月12日

＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)

＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス

＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成

＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出

＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com

＜電話番号＞03-5953-5585

＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/

＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/

＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/

＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/

＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/

＜運営メディア＞

会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/

会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/

法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/

起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/

会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/

会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/

会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/

内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/

請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/



※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで