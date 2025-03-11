¶È³¦½é¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½ÅëºÜ£³½Å¥í¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ã¥·¾û¡Ö¤Þ¤â¤ë¤ó¤ë¤ó(R)¡×¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢È¯ÌÀÂç¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½ÅëºÜ3½Å¥í¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ã¥·¾û¡Ö¤Þ¤â¤ë¤ó¤ë¤ó(R)¡×¤¬¡¢µî¤ë3·î7ÆüÉÕ¤±¤ÎÆü´©¹©¶È¿·Ê¹¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¯ÌÀÂç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡£ÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Áë¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Ï¥µ¥Ã¥·¾û+Êä½õ¾û¤Î£±Âæ£²Ìò¡Ö¤Þ¤â¤ë¤ó¤ë¤ó(R)¡×¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÅ¾Íî»ö¸Î¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢²æ¡¹¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÏº÷¤·¡¢´°À®¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤È·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹È¯Ã£¤ËÌòÎ©¤ÄÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¶õ´Ö¡¢³èÆ°¡¢¸¦µæ¤Ê¤É¤Ë¸²¾´¤µ¤ì¤ë¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Í¥½¨¤ÊÈ¯ÌÀ¤ä¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼Ô¤Ë¸²¾´¤µ¤ì¤ëÈ¯ÌÀÂç¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Áë¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤òËÉ¤®¡¢Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î×Ñ×ËËÉ»ß¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÝ°é±à¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ä¥±¥¢¥Ûー¥à¤Ê¤É¤«¤é¤â°ú¤¹ç¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉÈÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â°ìÌö¤¢¤ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤è¤¦ÀÑ¶ËÅª¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¯¤é¤·¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤¬¤è¤ê³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦º£¸å¤âÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤â¤ë¤ó¤ë¤ó¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¶È³¦½é¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿£³½Å¥í¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë°Â¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄÌ¾ï»Ü¾û¤Ç¥ªー¥È¤Ë¤«¤«¤ë¥À¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¡£»Ò¤É¤â¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÁàºî¤·¤Å¤é¤¤¥Ä¥Þ¥ß¤ÎÀäÌ¯¤Ê½Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤³¤½¤¬°ì¸«µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢ºÇÂçÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁàºî¤¬Æñ¤·¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Áàºî¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ëÊä½õ¾û¤Îµ¡Ç½¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤¬°ìÁØ¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼èÉÕ¤â¥É¥é¥¤¥Ðー£±ËÜ¤Ç¼ê´ÖÃÎ¤é¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤â¤ë¤ó¤ë¤ó(R)¡§\3,850(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2024Ç¯11·î1Æü(¶â)～¡¡ÆâÍÆ¡§¤Þ¤â¤ë¤ó¤ë¤ó(R)£±¥»¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÉôÉÊ°ì¼°¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ÂÀÓ¡§ÅÔÆâÊÝ°é±à¡¢¥±¥¢¥Ûー¥àÅù
¡ãÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÍøÍÑ¥·ー¥ó¡ä
¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤Ê¤É
²ð¸î»ÜÀß¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ê¤É
³«È¯¼Ô¤Î»×¤¤
¡¡ºòº£¡¢Áë¡¦¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤ÎÅ¾Íî»ö¸Î¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òNHK¤Ï¤¸¤á³ÆÌ±Êü¤Ç¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñ¤òµó¤²¤ÆÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤«¤é¡¢²æ¡¹¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÒÆâ·¼È¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥»ー¥Õ¥¥Ã¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¶¨»¿¤·¡¢²æ¡¹¼«¿È¤â¡ÖÊë¤é¤·¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿À½ÉÊ¤¬¡Ö¤Þ¤â¤ë¤ó¤ë¤ó(R)¡×¤Ç¤¹¡£³°´Ñ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤ÏÁàºî¤¬¸·¤·¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¾û¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ÐËÜË¾¤Ç¤¹¡£
ÃæÀ¾»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¦ÉÊ³«È¯±Ä¶ÈÉô¡¡µ»½ÑÉô
´ë¶ÈÌ¾¡§ÃæÀ¾»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚËÜ½çÆóÂåÉ½¼èÄùÌò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®3-37-38
ÀßÎ©¡§1949Ç¯£´·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÃÛ¶âÊª¤ÎÁí¹ç²ñ¼Ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.nakanishi-sangyo.co.jp/