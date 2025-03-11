【4年連続】清和ビジネスが2025年3月10日 「健康経営優良法人2025」に認定

株式会社清和ビジネス

株式会社清和ビジネス(本社：東京都中央区、代表取締役社長 勝本 浩史、以下当社)は、

経済産業省及び日本健康会議が実施する「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」※に4年連続で認定されました。

【健康経営優良法人認定制度について】

健康経営優良法人認定制度は「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取組んでいる法人」として特に優良な健康経営を実践する企業・法人を顕彰する制度です。

経済産業省が制度設計を行い、日本健康会議が認定を行っています。

(参考)経済産業省の健康経営優良法人認定制度ページ

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

＜当社の健康経営に関する取組みはこちら＞

https://seiwab.co.jp/company/sustainability

健康経営優良法人2025の認定について、当社代表取締役・勝本浩史は「身体も心も健康的に安心して働ける場をスタンダードとし、更なる『はたらく』の進化をお客様とともに追求してまいります」 と述べています。

■株式会社清和ビジネス 会社概要

会社名 ：株式会社清和ビジネス

住所 ：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル6階/7階

代表者 ：代表取締役 勝本 浩史

設 立 ：昭和37年4月

資本金 ：1億円

従業員数：310名

業務内容：オフィスソリューション事業（オフィス構築）

購買ソリューション事業（アスクル代理店）

専門施設ソリューション（教育施設、医療施設、研究施設、物流施設）

事業免許：一級建築士事務所 東京都知事第45021号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-1）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（般-1）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-3）第20997号

事務機器商（古物商） 東京都公安委員会 第301040408068号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第622号

高度管理医療機器等販売業・貸与業 第5502185469号

ホームページ：オフィシャルサイト https://www.seiwab.co.jp/

清和ビジネスのオフィス移転 https://www.seiwab.co.jp/workplace/

オフィス用品・事務用品通販サービス https://www.seiwa-koubai.com/

物流センター構築支援サービス https://www.mr-butsuryu.com/

病院福祉施設向けサービス https://www.seiwab.co.jp/healthcare/