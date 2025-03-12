ニッポンの水墨の極み。雪舟・等伯の巨匠から蕭白・若冲の奇想画家まで『日本の図像 墨のいろ』３月22日発売！

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株式会社パイ インターナショナル


9世紀に中国で誕生し発展した東洋独自の絵画芸術・水墨画。本書では、受容期の鎌倉・南北朝時代をはじめに、周文や雪舟らが活躍する大成期の室町時代、日本化されて個性的な作品が生まれた桃山・江戸時代に至る作品を掲載し、約500年にわたる水墨画の歴史を紹介します。　



日・英バイリンガル



企画・構成：編集室 青人社　


編著：濱田信義　


デザイナー：谷平理映子（SPICE design）



『日本の図像 墨のいろ』


https://pie.co.jp/book/i/5982/



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書籍概要


書名：『日本の図像 墨のいろ』


https://pie.co.jp/book/i/5982/


仕様：A5判（210×148mm）／ソフトカバー／216Pages（192Pages in Color）


定価：本体2,800円+税


ISBN：978-4-7562-5982-0 Ｃ0071


企画・構成：編集室 青人社　


編著：濱田信義　


デザイナー：谷平理映子（SPICE design）


発売日：2025年3月22日


発行元：パイ インターナショナル




書籍に関するお問い合わせ


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