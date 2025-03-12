ニッポンの水墨の極み。雪舟・等伯の巨匠から蕭白・若冲の奇想画家まで『日本の図像 墨のいろ』３月22日発売！
株式会社パイ インターナショナル
9世紀に中国で誕生し発展した東洋独自の絵画芸術・水墨画。本書では、受容期の鎌倉・南北朝時代をはじめに、周文や雪舟らが活躍する大成期の室町時代、日本化されて個性的な作品が生まれた桃山・江戸時代に至る作品を掲載し、約500年にわたる水墨画の歴史を紹介します。
日・英バイリンガル
企画・構成：編集室 青人社
編著：濱田信義
デザイナー：谷平理映子（SPICE design）
『日本の図像 墨のいろ』
https://pie.co.jp/book/i/5982/
イメージ
書籍概要
書名：『日本の図像 墨のいろ』
https://pie.co.jp/book/i/5982/
仕様：A5判（210×148mm）／ソフトカバー／216Pages（192Pages in Color）
定価：本体2,800円+税
ISBN：978-4-7562-5982-0 Ｃ0071
企画・構成：編集室 青人社
編著：濱田信義
デザイナー：谷平理映子（SPICE design）
発売日：2025年3月22日
発行元：パイ インターナショナル
書籍に関するお問い合わせ
株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
TEL：03-3944-3981
ホームページ：https://pie.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational
X：https://twitter.com/PIE_BOOKS
インスタグラム：https://www.instagram.com/pie_international/